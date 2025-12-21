Тайный смысл помпона на головном уборе: раскрыт главный секрет зимних шапок

В XX веке, особенно в годы Великой депрессии, помпоны окончательно превратились в модную деталь.

Для чего придумали помпон / Коллаж Главред, фото Pexels/Allan Mas, Pexels/Kristina Nor

Небольшой пушистый шарик на шапке кажется всего лишь декоративной деталью, однако его история уходит гораздо глубже, чем современная мода.

Помпоны на головных уборах появлялись в разных культурах и в разные эпохи, выполняя порой совсем неожиданные функции — вплоть до военных, пишет Express.

Некоторые исследователи начали связывать появление помпонов с эпохой викингов, хотя прямых доказательств их использования именно в таком виде не сохранилось. Тем не менее известно, что скандинавские воины активно контактировали с Британскими островами, а уже к XVIII веку берет стал важной частью шотландской традиционной одежды.

Со временем помпоны приобрели и практическое значение. В армии Наполеона декоративные элементы в виде шариков на головных уборах помогали различать подразделения и звания среди пехоты. Существует также версия, что французские моряки носили помпоны как своеобразную защиту головы от ударов о низкие перекрытия кораблей во время качки.

Само слово "помпон", как считают лингвисты, имеет французское происхождение и обозначает небольшой округлый пучок ткани или нитей. В религиозной среде этот элемент тоже имел значение: представители католического духовенства носили биретты с помпонами разных цветов, которые указывали на их статус и обязанности.

В культурах коренных народов Южной Америки помпоны выполняли совсем иную роль — они служили своеобразным знаком, по которому можно было определить семейное положение человека.

Лишь в XX веке, особенно в годы Великой депрессии, помпоны окончательно превратились в модную деталь. Производители начали использовать остатки пряжи, украшая ими шапки и делая их более привлекательными в условиях экономии. Со временем этот элемент утратил символическое значение и стал универсальным аксессуаром, который сегодня можно встретить по всему миру.

