Тайный смысл помпона на головном уборе: раскрыт главный секрет зимних шапок

Алексей Тесля
21 декабря 2025, 16:26
В XX веке, особенно в годы Великой депрессии, помпоны окончательно превратились в модную деталь.
помпон
Для чего придумали помпон / Коллаж Главред, фото Pexels/Allan Mas, Pexels/Kristina Nor

Вы узнаете:

  • Со временем помпоны приобрели и практическое значение
  • Лишь в XX веке помпоны окончательно превратились в модную деталь

Небольшой пушистый шарик на шапке кажется всего лишь декоративной деталью, однако его история уходит гораздо глубже, чем современная мода.

Помпоны на головных уборах появлялись в разных культурах и в разные эпохи, выполняя порой совсем неожиданные функции — вплоть до военных, пишет Express.

Некоторые исследователи начали связывать появление помпонов с эпохой викингов, хотя прямых доказательств их использования именно в таком виде не сохранилось. Тем не менее известно, что скандинавские воины активно контактировали с Британскими островами, а уже к XVIII веку берет стал важной частью шотландской традиционной одежды.

Со временем помпоны приобрели и практическое значение. В армии Наполеона декоративные элементы в виде шариков на головных уборах помогали различать подразделения и звания среди пехоты. Существует также версия, что французские моряки носили помпоны как своеобразную защиту головы от ударов о низкие перекрытия кораблей во время качки.

Само слово "помпон", как считают лингвисты, имеет французское происхождение и обозначает небольшой округлый пучок ткани или нитей. В религиозной среде этот элемент тоже имел значение: представители католического духовенства носили биретты с помпонами разных цветов, которые указывали на их статус и обязанности.

В культурах коренных народов Южной Америки помпоны выполняли совсем иную роль — они служили своеобразным знаком, по которому можно было определить семейное положение человека.

Лишь в XX веке, особенно в годы Великой депрессии, помпоны окончательно превратились в модную деталь. Производители начали использовать остатки пряжи, украшая ими шапки и делая их более привлекательными в условиях экономии. Со временем этот элемент утратил символическое значение и стал универсальным аксессуаром, который сегодня можно встретить по всему миру.

Почему не стоит надевать шапку за рулем: советы экспертов

Объёмная зимняя одежда, тяжёлая обувь и особенно головные уборы могут мешать свободе движений водителя и повышать вероятность опасных ситуаций. Основанным на результатах испытаний, такая экипировка способна негативно сказываться на управляемости автомобиля, особенно при резком торможении или выполнении манёвров.

Специалисты подчёркивают, что многие опытные автомобилисты стараются не садиться за руль в шапках, в частности в меховых. Подобные головные уборы могут сужать поле зрения и приглушать окружающие звуки, из-за чего водитель позже замечает изменения дорожной обстановки и реагирует на них с запозданием.

Смотрите видео - как сделать помпон:

В видео показан простой и доступный способ изготовления лёгких помпонов с помощью обычного стаканчика. Автор пошагово демонстрирует процесс, объясняя, как быстро и аккуратно сформировать помпон без специальных инструментов.

Такой метод подойдёт для декора одежды, аксессуаров или поделок и будет понятен даже новичкам.

Ранее сообщалось о том, какие шапки в моде: эти головные уборы не испортят стильный образ. Андре Тан рассказал, какие женские головные уборы сейчас в тренде.

Напомним, ранее Главред писал о том, как носить шапку с пальто. Стилист подобрал семь самых актуальных луков для пальто и трендовых головных уборов.

Сенсационное открытие ученых: спутник в Солнечной системе может быть обитаемым

