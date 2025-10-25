Топ-3 причины "нечего надеть": как совмещать вещи в осеннем гардеробе

Вы узнаете:
- Лайфхаки для создания базового осеннего гардероба 2025 года
- Как сделать многослойный образ
- Как сочетать вещи для капсульного осеннего гардероба
Каждая девушка знает эту ситуацию: шкаф едва закрывается от количества вещей, но надеть - нечего. Особенно остро эта проблема ощущается осенью, когда хочется выглядеть стильно, уютно и по-новому. Главред расскажет, в чем скрываются главные гардеробные ошибки сезона и как легко их исправить.
1. Отсутствие наслоения: как сделать многослойный образ
Стилист Лена Узунова подчеркивает, что осень - идеальный сезон для создания многослойных образов. Именно наслоение добавляет глубины и интересности стилю. Также это позволяет сделать лук достаточно теплым.
"Осень и зима - это идеальное время для создания многослойных образов. Наслаивание добавляет образу глубины и интересности. Например, добавляем кружевной топ под свитер, сочетаем топ с более плотным жилетом, или же связываем рубашку на талии. Эти, казалось бы, незначительные шаги уже сделают ваши повседневные образы более интересными и сложными", - советует стилист.
2. Неумение комбинировать одежду: как стильно сочетать вещи для капсульного осеннего гардероба
Многие не знают, как совместить любимые вещи между собой. Лена Узунова советует пользоваться Pinterest или Instagram для поиска подходящих друг другу предметов гардероба и искать похожие в своем гардеробе.
"Введите в поиск "образы с" и добавьте какую-то вещь из своего гардероба, которую не знаете, с чем стилизовать. Вам сразу покажет много вариантов, с чем можно совместить эту вещь. Далее вы начинаете экспериментировать, сразу примеряя и смотря, что нравится вам, как это на вас выглядит, и, самое главное, комфортно и уверенно ли вы себя в этом образе чувствуете", - рассказала эксперт.
3. Нехватка фактуры и цвета: осенние образы и модные цвета
Еще одна типичная ошибка - слишком монотонный гардероб. Узунова предлагает добавить одну-две фактурные или яркие вещи, чтобы освежить стиль.
"Попробуйте добавить одну-две вещи, которые будут отличаться фактурой или цветом от остальной одежды, и вы увидите, как заиграет ваш гардероб. Например, добавьте в гардероб кожаные изделия, брюки, юбки или топы. Или же добавьте какую-то цветную вещь, например, верхнюю одежду или рубашку", - говорит стилист.
Капсульный осенний гардероб - это не об отсутствии вещей, а об умении миксовать то, что уже есть. Немножко слоев, немного цвета - и каждый день будет иметь новый стиль.
Топ-3 лайфхака, как создавать стильные осенние образы - смотреть видео:
@lennuzuno Почему тебе нечего надеть? #персональныйстилист#стилисткиев#стилист♬ Bossa Nova jazz that seems to fit in a cafe(1433079) - TAKANORI ONDA
Об источнике: Твой персональный стилист
"Твой персональный стилист" - TikTok стилистки Елены Узуновой из Киева. Девушка делиться советами о моде и стиле, а также подсказывает девушкам лайфхаки по созданию актуальных образов.
