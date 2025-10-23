Уксус и апельсиновый сок: как смыть ногти без ацетона

Эти методы не только эффективны, но и могут быть удивительно щадящими для ваших ногтей и кутикулы.

Предварительное замачивание ногтей в тёплой воде может ускорить процесс

Если у вас закончилась жидкость для снятия лака или вы просто ищете средство без ацетона, существует множество креативных способов снять лак без неё. Эти методы не только эффективны, но и могут быть удивительно щадящими для ваших ногтей и кутикулы, а также одобрены экспертами.

Отметим, что жидкости для снятия лака с ацетоном, как правило, довольно эффективны, поэтому дайте любому заменителю немного больше времени. Предварительное замачивание ногтей в тёплой воде может ускорить процесс.

Спирт

Вы можете использовать спирт для удаления лака. "Нанесите немного на ватный диск или диск и приложите к ногтю", — советует Бриттни Бойс, знаменитый мастер маникюра и основательница Nails of LA. "Оставьте на 10 секунд и аккуратно потрите. Лак для ногтей должен смыться довольно быстро".

Спиртосодержащее дезинфицирующее средство для рук или духи также могут подойти, хотя эти методы потребуют больше средства из-за более низкого содержания спирта.

Снять лак может быть не просто / Instagram

Уксус и апельсиновый сок

Хотя это сочетание звучит немного противно, смесь апельсинового сока и уксуса можно использовать для удаления лака с ногтей в крайнем случае. Эксперт по уходу за ногтями и генеральный директор бренда Эми Лин Лин советует смешать равные количества каждого ингредиента и тщательно перемешать. "Окуните ватный диск или диск в смесь и прижмите к ногтям примерно на 10 секунд, пока лак не размягчится", — говорит она. "Затем опустите диск, чтобы удалить лак".

Лимон

Лимон можно использовать в быту по-разному: от чистки микроволновки до удаления стойких пятен с ткани, включая удаление лака для ногтей. Секрет кроется в кислотности, поэтому будьте осторожны с этим методом, если у вас есть порезы или трещины на кутикуле. В противном случае просто положите на ногти дольку лимона или смочите его соком и оставьте на некоторое время, пока лак не размягчится, прежде чем стереть.

Лак для волос

Если вы ищете способ снять лак с ногтей без жидкости для снятия лака, обратите внимание на баллончик с лаком для волос. "Намочите ватный диск лаком для волос и оберните им ноготь", — советует Бойс. Дайте ему впитаться, а затем протрите ноготь ватным диском и смойте остатки лака.

Как снять лак без смывки / Фото Pixabay

Зубная паста и сода

Кто бы мог подумать, что тюбик зубной пасты может очистить ногти так же хорошо, как и зубы? Используйте обычную белую зубную пасту для удаления лака, натирая ею ногти, а затем посыпая сверху пищевой содой.

Продолжайте тереть, а затем стирайте влажным ватным диском или тканью. Ключевой ингредиент здесь — растворитель этилацетат, содержащийся в некоторых зубных пастах и ​​жидкостях для снятия лака.

