"Хочется меньше": Сопонару высказалась о различиях с мужем-британцем и пожелании для себя

Ирина Сопонару раскрыла секрет, как справляется с "праздничным перенапряжением".

Ирина Сопонару муж - что актриса думает о праздниках с возлюбленным / коллаж: Главред, фото: instagram.com/irinasoponaru

Что Ирина Сопонару пожелала для себя на Новый год

Как разница в темпераментах с мужем влияет на праздники артистки

Украинская актриса и комик Ирина Сопонару, как и многие, подбивает итоги 2025 года. Однако, в отличие от остальных, артистка предпочитает концентрироваться не на том, чего достигла, а на целях, которые ей еще предстоит покорить, хоть и признается, что учится быть к себе добрее и терпимей.

"Я думаю том, чего еще не добилась, что хотела бы доделать. И больше всего хочу пожелать себе немного меньше этого праздничного перенапряжения, когда кажется, что ты всем что-то должна и все должно быть идеально. Хочется больше покоя, чем беготни, и меньше чувства, что ты не успеваешь за собственными ожиданиями", - призналась Ирина в беседе с 1plus1.

Тихой гаванью в предпраздничной суете для Сопонару является ее муж Риз. Разница в темпераментах абсолютно не мешает влюбленным наслаждаться рождественскими и новогодними праздниками на полную.

"Эта разница никогда не была проблемой в наших отношениях, она всегда была для меня благом. Он моя тихая гавань, к которой я могу причалить в любой момент. Я всегда там найду поддержку, это моя опора. Поэтому ни в новогодние праздники, ни на Пасху, ни в какие другие "напряженные" периоды это не превращается в проблему. Наоборот, это моя лучшая половина, моя лучшая сторона, мой муж, который помогает мне не сойти с ума от всего этого праздничного хаоса", - поделилась Ирина Сопонару. Уже 31 декабря в 19:00 на телеканале 1+1 Украина зрители смогут увидеть выступление звезды в праздничном выпуске Вечернего Квартала.

Ирина Сопонару муж - что актриса думает о праздниках с возлюбленным / instagram.com/irinasoponaru

О персоне: Ирина Сопонару Ирина Сопонару - украинская актриса, комик, ведущая. Наиболее известна участием в юмористических шоу "Женский квартал" и "Лига смеха", и в скетч-комедии "Країна У". Ведет собственный Youtube-канал SoponaruTV.

