Китай не хочет окончания войны в Украине — какую ловушку готовит Си Цзиньпин и почему

Кулик оценил роль США и Китая в возможных сценариях завершения войны в Украине, обозначив, как интересы КНР могут повлиять на ход договоренностей.

https://glavred.info/war/kitay-ne-hochet-okonchaniya-voyny-v-ukraine-kakuyu-lovushku-gotovit-si-czinpin-i-pochemu-10739033.html Ссылка скопирована

Почему Китай выступает против завершения войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, kremlin.ru

О чем идет речь в материале:

В переговорах в Абу-Даби есть определенный прорыв

В телефонном разговоре между Трампом и Си Цзиньпином Украина была важным фактором

Китай не заинтересован в длительном мире в Украине

Китай не заинтересован в завершении войны России против Украины. Си Цзиньпину выгодно продолжение боевых действий малой интенсивности, чтобы истощать военно-экономический потенциал западных стран. Об этом в интервью Главреду рассказал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

видео дня

Отвечая на вопрос о возможной роли Китая в завершении войны, Кулик обратил внимание на переговоры в Абу-Даби, отметив, что они проходят в принципиально иной атмосфере — с более прагматичной и предметной повесткой дня. По его оценке, это профессиональный разговор между представителями военной разведки и военными, основанный на реальном положении дел на поле боя, где стороны хорошо осведомлены о ситуации друг друга.

"В результате этого разговора удается обсудить и выйти на определенные точки продвижения переговорного процесса — прежде всего в его механике. Речь идет о линии разграничения, возможных зонах, калибрах вооружения, разминировании, "зеленых коридорах", верификации, обмене пленными, обмене телами погибших и других многочисленных кейсах, которые массово присутствуют в этом процессе", – сообщил он.

Он отметил, что в переговорах действительно наблюдаются определенные сдвиги. Во-первых, появляется взаимное понимание: сформированы четкие алгоритмы, очерчены позиции сторон и есть пространство как для уступок, так и для настаивания на собственных требованиях. Во-вторых, ощущается осторожное движение вперед и сдержанный оптимизм, о котором говорят и Рубио, и украинская делегация, и даже российская сторона.

В то же время, по его словам, четких гарантий пока нет. Процесс обсуждения гарантий безопасности упирается в политическую волю Украины, которая невозможна без надежных механизмов защиты суверенитета, территориальной целостности и общей безопасности. Именно поэтому необходимы более широкие рамки договоренностей, которые сейчас только пытаются сформировать. В этом контексте он упомянул и контакты Путина с Си Цзиньпином, где Москва пытается представить ситуацию как следствие давления со стороны США.

"В то же время американцы ищут инструменты давления на Россию – от Ирана до Венесуэлы и Кубы, фактически выбивая россиян из Западного полушария и создавая новую систему сдерживания на других континентах, где РФ ранее присутствовала. Параллельно происходит сужение маневра для теневого флота российских танкеров, которые поставляют энергоносители в мире. Это нервирует и беспокоит Путина, поэтому он снова обращается к Си с просьбой усилить сотрудничество. Си, с одной стороны, готов к этому, а с другой – сам звонит Трампу, и между ними происходит разговор. В этой телефонной дипломатии украинский кейс, скорее всего, присутствует как важный фактор. Даже в довольно объемном твите Трампа о разговоре с Си Цзиньпином он анонсирует возможность встречи с ним в Китае в апреле. Кстати, китайская сторона пока этого не подтверждает. То есть можно предположить, что это дедлайны, которые выставляет именно Дональд Трамп, действуя как проактивный игрок", - добавил аналитик.

Кулик обратил внимание, что президент США, вероятно, стремится сформировать условия, при которых к апрелю будет иметь "большую сделку" — в его понимании завершение войны, которое можно будет использовать как аргумент в диалоге с Китаем и для перезапуска отношений с КНР. Речь идет о попытке создать ситуацию, при которой Пекин согласится с рядом позиций Вашингтона, которые ранее отвергал. В рамках этой логики Трамп пытается донести до Си Цзиньпина, что Китаю стоит оказывать определенное давление на Россию, а взаимопонимание между США и КНР может быть достигнуто за счет Москвы. В то же время Кулик выразил сомнение, что китайский лидер принял эти аргументы.

Аналитик также подчеркнул, что Китай заинтересован в сохранении войны в Украине, вопрос только в уровне ее интенсивности. Для Пекина выгоден конфликт низкой интенсивности, который не распространяется на другие регионы. При такой логике Китай может поддерживать уменьшение масштабов боевых действий, запуск крупных переговоров или различные форматы перемирий, но без устранения самой причины конфликта. Это позволяет одновременно держать в напряжении и изнурять как Запад, так и Россию, ведь Москва все больше становится зависимой от Китая, а Запад — более склонным к договоренностям, при этом фокус внимания США и в дальнейшем остается в Европе.

"Китай не заинтересован в длительном мире в Украине. Но он может повлиять на то, чтобы Россия согласилась на определенную "формулу Трампа" и пошла на предметный диалог о прекращении боевых действий. Си и Трамп создают условия, при которых Путин мог бы сохранить лицо и заявить своим "рабам" о "победе в Украине". Взамен мы должны получить что-то, что обеспечит недолговечный гибридный мир. Именно об этом шли разговоры глобальных лидеров. Я не ожидаю одномоментного завершения войны в ближайшей перспективе, но вполне возможно, что мы станем свидетелями соглашений о секторальных перемириях и начале формирования демилитаризованных зон в определенных регионах. Это же не значит, что мы подписали договор – и вдруг завтра все войска отведены, боевые действия прекращены, стрельба остановилась, и Маск из космоса фиксирует передвижение наземной техники – нет, так это не работает", – указал он.

Подытоживая, Кулик предположил, что, скорее всего, появятся отдельные пилотные зоны, где такие механизмы будут испытываться, с возможностью их дальнейшего масштабирования. В то же время это будет происходить на фоне продолжающейся войны, которая так или иначе не прекратится. Что касается Европы, то Китай в целом воспринимает ее как слабую, но привлекательную с точки зрения рынка, тогда как США видят в ней скорее подчиненного партнера, который выполняет их требования. Именно поэтому в этом вопросе интересы Вашингтона и Пекина могут совпадать — не допустить полноценной субъектности Европы.

Позиция Китая по войне РФ против Украины / Инфографика: Главред

Каким может быть сценарий окончания войны — мнение эксперта

Как писал Главред, военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак отметил, что в настоящее время уже не рассматривается перспектива быстрого возвращения страны к границам 1991 года.

Он отметил, что сейчас речь не идет даже о восстановлении контроля в пределах границ по состоянию на 2022 год.

По его мнению, Россия могла бы действовать более прагматично, если бы согласилась на вариант с границами 2022 года, одновременно переложив на Украину значительное финансовое бремя восстановления разрушенных территорий.

"Украине понадобились бы миллиарды долларов на восстановление и десятки миллиардов на разминирование. Территории, непригодные для жизни, - это камень на шее, с которым можно только бросать в озеро. Если бы россияне были хитрыми, они вернули бы эти территории нам, и мы бы с ними мучились", - считает он.

Мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп впервые привлек ведущее военное руководство страны к участию в ключевых переговорах с Ираном и Россией, что свидетельствует о новом подходе к дипломатии, в рамках которого военные получают непосредственное влияние на внешнеполитические процессы. Об этом сообщает Associated Press.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал отчет украинской делегации после проведенных встреч и переговоров с представителями США и России.

По словам Зеленского, Соединенные Штаты стремятся к завершению войны в Украине к лету 2026 года. Он отметил, что американская сторона проинформировала украинских представителей о намерении приложить максимальные усилия для прекращения боевых действий до июня, продвигая для этого четкий поэтапный план действий.

Другие новости:

О персоне: Виталий Кулик Виталий Кулик (22 сентября 1976, Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодняшний день - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред