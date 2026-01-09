О границах 2022 года речь не идет: мрачный сценарий окончания войны в Украине

РФ могла бы поступить хитрее, если бы согласилась на границы 2022 года, считает Иван Ступак.

Иван Ступак раскрыл вероятный сценарий окончания войны / Коллаж: Главред, фото: Facebook/Е.Мирошников, Facebook/56 ОМПБр

Главное из заявлений Ступака:

Не идет речь о планировании возвращения Украины к границам 1991 года

РФ могла бы поступить хитрее, если бы согласилась на границы 2022 года

Военный эксперт, экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак прокомментировал вопрос о вероятных сценариях завершения войны в Украине.

В интервью Главреду он согласился с мнением о том, что на сегодня уже не идет речь о планировании возвращения Украины в ближайшем будущем к границам 1991 года.

"Да, все так: никто уже не планирует кофе в Ялте, и о границах 1991 года речь не идет. Более того, речь не идет даже о возвращении к границам 2022 года", - отметил эксперт.

По его мнению, РФ могла бы поступить хитрее, если бы согласилась на границы 2022 года, при этом "повесив" на Украину тяжеленный многомиллиардный груз в виде разрушенных территорий.

"Украине потребовались бы миллиарды долларов на восстановление и десятки миллиардов на разминирование. Территории, непригодные для жизни, – это камень на шее, с которым можно только бросать в озеро. Если бы россияне были хитрыми, они вернули бы эти территории нам, и мы бы с ними мучились", - считает он.

/ Инфографика: Главред

В противном случае, уверен аналитик, весь этот груз и колоссальные траты на восстановление ложатся на страну-оккупанта – РФ.

"А это может потянуть Россию дно. Это будет вытягивать из РФ деньги, вызовет огромное недовольство среди россиян и вопросы из серии "а зачем мы воевали, ради чего?". Все это будет иметь крайне негативные долгоиграющие последствия для России", - добавил Ступак.

Эксперт о мирных переговорах: прогноз

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач выразил мнение, что текущие переговоры с участием России, Украины и США, посвящённые вопросу окончания войны, являются скорее формальностью. По его словам, подобные многосторонние контакты создают лишь иллюзию переговорного процесса и не имеют реального потенциала для достижения конкретных решений.

Ранее появился тревожный прогноз о сроках окончания войны. РФ может и дальше увеличивать налоговую нагрузку на население и бизнес для финансирования военной машины, считает Виталий Шапран.

Напомним, ранее Трамп с Зеленским сделали громкие заявления по поводу мирного планам из 20 пунктов.

Как ранее писал Главред, прекращение огня в Украине в нынешних условиях будет представлять серьезную угрозу не только для Киева, но и для всей Европы. Об этом пишет The Independent.

О персоне: Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

