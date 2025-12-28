Минобороны РФ скрывает важную правду о фронте: аналитики ISW разоблачили ложь

Ситуация для россиян на одном из участков фронта настолько плачевная, что командование начало врать на всю страну.

https://glavred.info/front/minoborony-rf-skryvaet-vazhnuyu-pravdu-o-fronte-analitiki-isw-razoblachili-lozh-10727600.html Ссылка скопирована

Россиянам врут о ситуации в Купянске / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, карта ISW

Что сообщили аналитики:

В Минобороны РФ пытаются скрыть поражение в Купянске

Украинские военные уже зачистили большую часть города от оккупантов

Российские военкоры критикуют Минобороны РФ за ложь о Купянске

Силы обороны Украины зачистили большую часть Купянска, в то время как Минобороны страны-агрессора России всеми силами пытается скрыть неудачи армии РФ в городе.

Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны(ISW). О лжи российского министерства свидетельствует опубликованные им видео с заявлениями командиров о том, что подразделения 6-й армии якобы контролируют Купянск, а российские войска якобы действуют в центральной и северо-восточной части города.

видео дня

"Министерство обороны России, вероятно, использовало командиров низшего ранга в отчетах от 27 декабря, чтобы попытаться восстановить доверие к себе в российском информационном пространстве. Кремль также, вероятно, пытается использовать депутатов Государственной думы России, которые "решительно отрицают украинские достижения", чтобы смягчить негативную реакцию на Купянск со стороны широкой российской общественности", - отметили аналитики.

Купянск / Инфографика: Главред

Какие есть доказательства освобождения большей части Купянска

Несмотря на ложь россиян, реальная ситуация в Купянске выглядит оптимистично именно для Украины. А все потому, что геолокационные видеозаписи от 16,20 и 26 декабря свидетельствуют о продвижении украинских военных вдоль трассы P-07 Купянск - Шевченково и трассы P-79 Купянск - Чугуев в центре Купянска.

Успех Сил обороны в Купянске массово признавали российские военные коры. Они агрессивно обвиняют Минобороны РФ во лжи.

"Министерство обороны России, вероятно, сейчас удваивает усилия по сокрытию своих неудач в Купянске, чтобы не ослаблять позиции России в текущих мирных переговорах с Соединенными Штатами", - добавили в ISW.

Почему для России настолько болезненна неудача в Купянске

Главред писал, что по словам инспектора пограничной службы 1 категории пограничной комендатуры быстрого реагирования бригады "Месть" Вячеслава Федорченко, захват Купянска мог бы открыть российским войскам путь к Харькову и тылу украинских подразделений на Донбассе.

Этот город - в первую очередь логистическая артерия и важный рубеж обороны для того, чтобы враг не смог пересечь реку Оскол. Потому что когда он пересечет реку и захватит Купянск, у него открываются две дороги к двум "дверям".

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что россияне стремятся отрезать логистику Гуляйполя, штурмуя Варваровку и Доброполье, которые расположены поблизости. Кроме этого армия РФ наносит авиационные удары по Гуляйполю, чтобы попытаться отрезать логистические пути, ведущие к этому населенному пункту.

Однако впоследствии стало известно, что подразделение 425-го полка "Скала" вошло в Гуляйполь Запорожской области и начало операции по освобождению города от оккупантов РФ.

Ранее сообщалось, что село Дроновка в Донецкой области остается под контролем Вооруженных Сил Украины, несмотря на давление российских оккупантов, которые пытаются захватить его с двух направлений.

Больше новостей:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред