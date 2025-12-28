Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Минобороны РФ скрывает важную правду о фронте: аналитики ISW разоблачили ложь

Анна Косик
28 декабря 2025, 08:27
1107
Ситуация для россиян на одном из участков фронта настолько плачевная, что командование начало врать на всю страну.
Минобороны РФ, купянск
Россиянам врут о ситуации в Купянске / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, карта ISW

Что сообщили аналитики:

  • В Минобороны РФ пытаются скрыть поражение в Купянске
  • Украинские военные уже зачистили большую часть города от оккупантов
  • Российские военкоры критикуют Минобороны РФ за ложь о Купянске

Силы обороны Украины зачистили большую часть Купянска, в то время как Минобороны страны-агрессора России всеми силами пытается скрыть неудачи армии РФ в городе.

Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны(ISW). О лжи российского министерства свидетельствует опубликованные им видео с заявлениями командиров о том, что подразделения 6-й армии якобы контролируют Купянск, а российские войска якобы действуют в центральной и северо-восточной части города.

видео дня

"Министерство обороны России, вероятно, использовало командиров низшего ранга в отчетах от 27 декабря, чтобы попытаться восстановить доверие к себе в российском информационном пространстве. Кремль также, вероятно, пытается использовать депутатов Государственной думы России, которые "решительно отрицают украинские достижения", чтобы смягчить негативную реакцию на Купянск со стороны широкой российской общественности", - отметили аналитики.

Купянск Инфографика
Купянск / Инфографика: Главред

Какие есть доказательства освобождения большей части Купянска

Несмотря на ложь россиян, реальная ситуация в Купянске выглядит оптимистично именно для Украины. А все потому, что геолокационные видеозаписи от 16,20 и 26 декабря свидетельствуют о продвижении украинских военных вдоль трассы P-07 Купянск - Шевченково и трассы P-79 Купянск - Чугуев в центре Купянска.

Успех Сил обороны в Купянске массово признавали российские военные коры. Они агрессивно обвиняют Минобороны РФ во лжи.

"Министерство обороны России, вероятно, сейчас удваивает усилия по сокрытию своих неудач в Купянске, чтобы не ослаблять позиции России в текущих мирных переговорах с Соединенными Штатами", - добавили в ISW.

Почему для России настолько болезненна неудача в Купянске

Главред писал, что по словам инспектора пограничной службы 1 категории пограничной комендатуры быстрого реагирования бригады "Месть" Вячеслава Федорченко, захват Купянска мог бы открыть российским войскам путь к Харькову и тылу украинских подразделений на Донбассе.

Этот город - в первую очередь логистическая артерия и важный рубеж обороны для того, чтобы враг не смог пересечь реку Оскол. Потому что когда он пересечет реку и захватит Купянск, у него открываются две дороги к двум "дверям".

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что россияне стремятся отрезать логистику Гуляйполя, штурмуя Варваровку и Доброполье, которые расположены поблизости. Кроме этого армия РФ наносит авиационные удары по Гуляйполю, чтобы попытаться отрезать логистические пути, ведущие к этому населенному пункту.

Однако впоследствии стало известно, что подразделение 425-го полка "Скала" вошло в Гуляйполь Запорожской области и начало операции по освобождению города от оккупантов РФ.

Ранее сообщалось, что село Дроновка в Донецкой области остается под контролем Вооруженных Сил Украины, несмотря на давление российских оккупантов, которые пытаются захватить его с двух направлений.

Больше новостей:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Купянск Минобороны РФ Харьковская область Купянское направление Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Минобороны РФ скрывает важную правду о фронте: аналитики ISW разоблачили ложь

Минобороны РФ скрывает важную правду о фронте: аналитики ISW разоблачили ложь

08:27Фронт
В небе красные вспышки, а тысячи россиян без света: дроны мощно атаковали РФ

В небе красные вспышки, а тысячи россиян без света: дроны мощно атаковали РФ

07:46Мир
"Захват" Гуляйполя и Мирнограда: Генштаб высмеял хвастливые заявления Путина

"Захват" Гуляйполя и Мирнограда: Генштаб высмеял хвастливые заявления Путина

23:45Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 28 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 28 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Путин пригрозил захватом новых территорий и поставил Украине ультиматум

Путин пригрозил захватом новых территорий и поставил Украине ультиматум

Китайский гороскоп на завтра 28 декабря: Быкам - жертвы, Драконам - страх

Китайский гороскоп на завтра 28 декабря: Быкам - жертвы, Драконам - страх

"Это самый благоприятный период": Буданов назвал месяц вероятного завершения войны

"Это самый благоприятный период": Буданов назвал месяц вероятного завершения войны

Буданов предупредил о новом массированном ударе и назвал главную цель РФ

Буданов предупредил о новом массированном ударе и назвал главную цель РФ

Последние новости

08:27

Минобороны РФ скрывает важную правду о фронте: аналитики ISW разоблачили ложь

08:14

Карта Deep State онлайн за 28 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

07:46

В небе красные вспышки, а тысячи россиян без света: дроны мощно атаковали РФ

05:30

Жизнь развернется на 180 градусов: три знака зодиака на пороге больших перемен

04:41

Его можно обойти за несколько минут: где расположен самый маленький город Украины

Что будет с гривней в 2026 году, и как война будет влиять на курс – прогноз экономиста Андрея НовакаЧто будет с гривней в 2026 году, и как война будет влиять на курс – прогноз экономиста Андрея Новака
03:37

Как избавиться от льда во дворе и не убить растения

02:55

Землю ждёт удар невиданной силы: ученые предупредили о катастрофической аномалии

02:23

Как легко убрать воск от свечи: секретный трюк, о котором мало кто знает

01:37

Сколько проедет авто после загорания лампочки уровня топлива - реальный запас хода

Реклама
27 декабря, суббота
23:45

"Захват" Гуляйполя и Мирнограда: Генштаб высмеял хвастливые заявления Путина

22:32

Будет ли стремительный обвал гривни в 2026 году - экономист поделился прогнозом

22:18

Будет ли новый "взлет" доллара: украинцам назвали новый курс в 2026 году

21:27

Очень сложный для ПВО: в ВСУ раскрыли тревожные детали ночного обстрела РФ

20:40

Путин пригрозил захватом новых территорий и поставил Украине ультиматумВидео

20:30

Почти никто не замечает: скрытая функция популярного прибора на кухне меняет всеВидео

19:29

"Это самый благоприятный период": Буданов назвал месяц вероятного завершения войныВидео

19:19

Три батальона РФ "стерли в порошок": штурмовой полк ВСУ зачищает город на юге

19:10

Что еще важного Буш и Путин обсуждали в слитом разговоре: интересная детальмнение

18:35

Отключение света 28 декабря: где не будет электроэнергии в воскресенье

18:20

Буданов предупредил о новом массированном ударе и назвал главную цель РФ

Реклама
17:43

"Это нелегко": Половинкина в слезах приняла поражение в финале "Холостяка"Видео

17:42

Без света 520 тысяч семей, поражены объекты "Нафтогаза": новые детали атаки РФФото

17:26

Площадка для пуска у границы: названо место размещения Орешника в Беларуси

16:59

Китайский гороскоп на завтра 28 декабря: Быкам - жертвы, Драконам - страх

16:49

Где на самом деле родилась Роксолана - документы XVI века раскрыли правду

16:47

"Мамку подкосило": Леся Никитюк сообщила о болезни

16:31

После потери Северска командиров двух бригад снимают за ложные доклады - СМИ

16:20

"Очень тяжелая ситуация": в ВСУ раскрыли направление наступления РФ на юге

16:11

"Света, я всьо": Цимбалюк ответил на слухи о романе с бывшей после "Холостяка"

15:57

Им нет равных по надежности: названы 9 "вечных" кроссоверов и внедорожников

15:50

Больше вариантов нет: Зеленский назвал "красные линии" Украины в переговорах

15:32

Трамп с Зеленским сделали громкие заявления перед встречей во Флориде

15:08

Привлекают счастье и благополучие: 5 комнатных растений, которые принесут удачу в Новом году

14:55

Что нельзя хранить в дверце холодильника: продукты, которые портятся быстрее всего

14:17

Зеленский сделал заявление о выборах в Украине и предупредил о намерениях России

14:05

Украину накроет снег и штормовой ветер: синоптики предупреждают о зимней непогоде

13:58

"Думала, что это конец": украинские звезды пострадали от удара по КиевуВидео

13:21

Дроновка под контролем Украины несмотря на попытки РФ закрепиться: детали

13:21

Очередной обстрел как месседж: Сибига объяснил логику действий Кремля

12:59

Взятки за голосование в Раде: в НАБУ разоблачили преступную группу нардепов

Реклама
12:43

Почему кофе горчит и как это исправить: главные ошибки при заваривании

12:42

Уже на 61% дешевле: цены на базовый овощ неожиданно рухнули до минимума

12:31

"Первая фотография": победительница "Холостяка" вышла на связь после финала

12:23

Зеленский едет к Трампу: в WSJ раскрыли ключевые вопросы встречи

11:50

Массированная атака РФ по Киеву: есть погибший, количество пострадавших резко возрослоФото

11:30

Крыла матом и разбила пол: жены Остапчука развязали новый конфликт

11:21

РФ ударила по портовой и промышленной инфраструктуре Одесской области: поврежден элеватор

10:56

Почти 500 дронов и 40 ракет: Зеленский сделал заявление на фоне удара по УкраинеФото

10:46

Морозы до −30: какие растения в саду пострадают первыми и как их спасти

10:25

Инна Белень обратилась к финалистке "Холостяка": "Личная жизнь налаживается"

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять