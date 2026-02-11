Укр
Читать на украинском
Когда могут закончить боевые действия в Украине: Зеленский назвал сроки

Алексей Тесля
11 февраля 2026, 21:11
Владимир Зеленский прокомментировал возможность выхода США из переговорного процесса.
Владимир Зеленский прокомментировал вероятные сроки завершения войны / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/93OMBr, president.gov.ua

Главное:

  • Завершение войны зависит от Америки, которая может давить на РФ
  • 20-пунктный план может предусматривать проведение референдума

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что завершение войны "зависит не только от Украины, а зависит от Америки, которая должна давить".

"Извините, что говорю "должна", но по-другому не входит. Должна давить на Россию. Если будет желание не только с украинской стороны, но и со стороны агрессора, то у нас получится закончить боевые действия до лета. Почему? Потому что поэтапность этого процесса зависит прежде всего для украинцев от гарантий безопасности, знать, что в будущем невозможна агрессия России, или если она все-таки пойдет на это, мы будем не в одиночку и будет сильная защита. Это гарантия безопасности прежде всего от США, от сильных милитари-пакетов, поэтому подписание этого соглашения зависит на сегодняшний день исключительно от Соединенных Штатов Америки", - сказал президент.

План прекращения огня: позиция Украины

Зеленский также упомянул подписание 20-пунктного плана прекращения войны, где, по его словам, "нам нужны и американцы, и готовность Европы приобщиться к соответствующим этим процессам".

"По вопросу востока нашего государства, части нашего востока, части Донецкой области - здесь пока в вопросах территории у нас взгляды разные... Если найдем возможности, то пойдем с 20-пунктным планом, который должен уважать украинцев безусловно прежде всего, пойдем на референдум. Вы спрашиваете о таких сроках - можно все это успеть до лета", - подчеркнул глава государства.

Мирный план США из 20 пунктов
/ Инфографика: Главред

Относительно возможности выхода США из переговорного процесса, если не удастся заключить мирное соглашение через определенное время, он выразил убеждение, что это не в их интересах.

"А почему мы должны с вами рассматривать ситуацию без американцев? Не мы агрессор - Россия. Не мы продолжаем войну - Россия. Не мы не хотим останавливаться - не хочет пока останавливаться РФ. Так почему из-за нас американцы выйдут из процесса? На мой взгляд, это не честно. И, на мой взгляд, я верю в то, что Трамп сможет принудить Путина к тем или иным компромиссам. И, на мой взгляд, выходить из этого процесса не в интересах ни наших, ни американцев и не россиян, если честно", - сказал Зеленский.

Переговорный процесс застыл: эксперт о неопределённости

Политический аналитик Владимир Горбач считает, что нынешние контакты Украины, России и США остаются во многом формальными и не дают ощутимых результатов. По его оценке, продвижению мешают как узкий формат взаимодействия, так и недостаточный уровень представительства сторон.

К реальным переговорам, по мнению эксперта, можно будет перейти лишь при совпадении нескольких условий: ослаблении позиций России, усилении международного давления и готовности участников идти на взаимные уступки. Заметных подвижек он не прогнозирует как минимум до весны 2026 года.

Переговоры о мире - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Кремль не видит реальных шансов на прорыв в мирных переговорах. Источники издания сообщают, что территориальный вопрос остается основным камнем преткновения.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что западные союзники смогут предоставить гарантии безопасности Украине, но только после того, как на это даст согласие страна-агрессор Россия.

Как ранее сообщал Главред, представители российской делегации на переговорах демонстрируют более прагматичный подход к поиску путей завершения войны, чем это следует из публичных заявлений Кремля.

О персоне: Владимир Горбач

Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины.

Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

Когда могут закончить боевые действия в Украине: Зеленский назвал сроки

