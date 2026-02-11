Укр
Как распознать опасную привязанность в отношениях: 5 тревожных сигналов

Инна Ковенько
11 февраля 2026, 14:49
Есть несколько сигналов, по которым можно определить, что отношения не приносят поддержки, а держат человека в состоянии истощения.
Как распознать опасную привязанность в отношениях: 5 тревожных сигналов
Что такое эмоциональная привязанность - Как понять, что пора заканчивать отношения

Вы узнаете:

  • Что такое эмоциональная привязанность
  • Как отличить любовь от зависимости
  • Как понять, что любви уже нет

В отношениях мы часто путаем настоящую любовь с тем, что на самом деле является травматической привязанностью. Это состояние, когда человек не может отпустить партнера, даже если рядом с ним испытывает боль и истощение, пишет City Magazine. Важно научиться видеть грань между настоящими чувствами и нездоровой привязанностью.

Потеря контакта с собой

Когда отношения становятся центром жизни настолько, что собственные желания и потребности отходят на второй план, это уже не о любви. Человек начинает чувствовать, что без партнера его существование неполноценно. Настроение зависит от сообщений или звонков, а идентичность постепенно растворяется в отношениях. В здоровом партнерстве близость добавляет новых красок, но не заменяет личность.

Страх сильнее чувства

Любовь всегда содержит доверие и готовность быть рядом даже в сложные моменты. Травматическая привязанность держится на страхе: остаться одиноким, быть брошенным, потерять контроль. Этот страх часто маскируется под интенсивные эмоции, которые кажутся доказательством глубины чувств. На самом деле это только изнурительная тревога. Если в отношениях больше напряжения, чем спокойствия, стоит задуматься, действительно ли это любовь.

Оправдание боли

Опасная привязанность имеет способность рационализировать любую обиду. Человек убеждает себя, что партнер просто устал, что она сама виновата в его реакции. В здоровых отношениях есть место для ошибок и диалога, но не для систематического унижения или игнорирования. Если боль становится привычной и ее приходится постоянно объяснять, это уже не любовь, а повторение старых травм.

Иллюзия потенциала

Одна из самых распространенных ловушек — влюбленность в то, какими могли бы быть отношения. Человек держится за обещания, воспоминания о нескольких хороших моментах или представления о будущем, которое так и не наступает. В здоровых отношениях мы принимаем партнера таким, каким он есть сейчас. Если же основа — ожидание перемен, это означает, что реальность не удовлетворяет, а отношения держатся на иллюзии.

Потеря внутреннего спокойствия

Наиболее очевидный сигнал — когда отношения становятся важнее собственного мира и благополучия. Человек готов жертвовать ценностями, границами или даже здоровьем, лишь бы не потерять связь. Любовь не требует самоуничтожения. Если отношения истощают и заставляют отказываться от себя, это уже не о близости, а об опасной зависимости.

Об источнике: City Magazine

CityMagazine.si – это одно из крупнейших словенских онлайн-лайфстайл-медиа, основанное в 2004 году. Издание позиционирует себя как городские бунтари и исследователи трендов, которые уже более двух десятилетий приближают общественность к темам стиля жизни.

С 2023 года редакция создает локализованный контент на других языках мира вместе с местными авторами. Ежедневно публикуется около 20 статей, охватывающих темы новостей, трендов, технологий, мобильности, путешествий, здоровья и шопинга. Это одно из самых популярных медиа в сфере образа жизни.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

отношения психология
