Как понять, что перед вами психопат: психологи назвали ключевые признаки

Психологи рассказывают, какие черты помогают понять, что перед вами может быть психопат.

Как определить, что человек психопат - как ведут себя психопаты

Как определить, что человек психопат

Как проявляется психопатия

Психопатия - это не всегда откровенно асоциальное поведение или криминальные деяния. Часто такие люди могут быть уважаемыми профессионалами, иметь высокий социальный статус и производить впечатление души компании. Однако за этой внешней оболочкой скрывается ряд черт, которые со временем становятся очевидными для внимательного наблюдателя.

Главред расскажет, на какие признаки стоит обратить внимание, чтобы понять, что перед вами может быть психопат.

Неискреннее обаяние

Психопат умеет создавать образ приятного человека, который легко находит общий язык с окружающими, отмечает Psychology Today. Это своеобразная "маска нормальности", которая помогает ему завоевывать доверие и расположение, чтобы в дальнейшем использовать их для манипуляций.

Завышенная самооценка

Такие люди часто убеждены в своей исключительности, считают себя умнее и влиятельнее, чем есть на самом деле. Они стремятся окружать себя успешными людьми, чтобы повысить свой статус, и ожидают особого отношения. Если же этого не получают, могут реагировать агрессивно или причинять боль.

Всегда идеальный образ

Психопаты нередко уделяют чрезмерное внимание имиджу, выглядят безупречно и отстраненно. Такое демонстративное совершенство может быть сигналом, особенно если оно сочетается с другими признаками.

Привычка нарушать правила

Психопаты склонны нарушать правила, ведь считают себя выше любых законов или норм. Именно поэтому значительная часть заключенных мужчин имеет черты психопатии. В то же время многие из них избегают наказания, оставаясь за пределами уголовной системы, но продолжают действовать без угрызений совести.

Наигранная мимика

Психопаты могут активно демонстрировать эмоции, когда это нужно для достижения цели, но на самом деле не испытывают их. Это своеобразная игра, которая помогает подчинять собеседника.

Манипулятивность

Манипуляции — еще одна сильная сторона психопатов. Они мастерски влияют на других, заставляя испытывать симпатию или доверие. Их способность вызывать нужные эмоции у собеседника создает иллюзию близости, хотя на самом деле это лишь инструмент контроля.

Отсутствие эмоций

Их улыбка может выглядеть привлекательной, но оставляет ощущение холода. В ней нет искренности или тепла, ведь психопат не испытывает настоящих эмоций — это лишь механическое движение мышц.

Психопатам недостаточно одного партнера

В отношениях такие люди редко бывают верными одному партнеру. Они быстро теряют интерес и ищут новые приключения, часто сочетая несколько романов одновременно. Их неспособность строить глубокие и искренние связи является еще одним признаком, который помогает распознать психопата.

Psychology Today — американская медиаорганизация, специализирующаяся на психологии и поведении человека.

