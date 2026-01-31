Что нельзя делать с деньгами в этот день: запреты в праздник 1 февраля

Что можно делать 1 февраля. Приметы и запреты, которые уберегут от финансовых проблем.

Что значит, если в этот день туман

Что нельзя покупать в этот день

Что можно делать 1 февраля

1 февраля церковь почитает память святого мученика Трифона. Как сообщает Главред, он был раннехристианским святым. Еще в юности Трифон получил дар исцеления и изгнания нечистой силы. За свою помощь он не брал деньги.

Благодаря молитвам Трифона в христианство обернулись многие язычники. Он даже спас родное селение от нашествия вредителей. Он также изгнал беса из дочери римского императора Гордиана ІІІ.

Трифона схватили, когда ко власти пришел император Декий. Он даже приказал казнить святого. Тот перед смертью попросил у Бога особую милость для всех, кто будет обращаться к нему за помощью с искренней верой.

Что можно делать 1 февраля

В этот день нужно помолиться. У святого просят помощи в избавлении от бесов и сглаза.

В этот день можно венчаться и устраивать помолвки. Этот день считается удачным для создания счастливой семьи.

Что нельзя делать 1 февраля

1. Нельзя 1 февраля покупать ножи и другие острые предметы. Это может привести к ссорам и другим несчастьям.

2. Нельзя 1 февраля оставлять деньги на столе или на виду. Считается, что это может привести к финансовым потерям.

3. Нельзя 1 февраля жаловаться на жизнь. Предки верили, что тогда трудности будут преследовать весь год.

Приметы 1 февраля

Если в этот день солнечно, то весна будет ранней.

Если в этот день снег, то весна будет дождливой.

Если в этот день вечером туман, то утром будет тепло.

Если в этот день идет дождь, то будет богатый урожай трав и сена.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

