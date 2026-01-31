Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Приметы

Что нельзя делать с деньгами в этот день: запреты в праздник 1 февраля

Ангелина Подвысоцкая
31 января 2026, 21:27
65
Что можно делать 1 февраля. Приметы и запреты, которые уберегут от финансовых проблем.
приметы
Что нельзя делать 1 февраля / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

  • Что значит, если в этот день туман
  • Что нельзя покупать в этот день
  • Что можно делать 1 февраля

1 февраля церковь почитает память святого мученика Трифона. Как сообщает Главред, он был раннехристианским святым. Еще в юности Трифон получил дар исцеления и изгнания нечистой силы. За свою помощь он не брал деньги.

Благодаря молитвам Трифона в христианство обернулись многие язычники. Он даже спас родное селение от нашествия вредителей. Он также изгнал беса из дочери римского императора Гордиана ІІІ.

видео дня

Трифона схватили, когда ко власти пришел император Декий. Он даже приказал казнить святого. Тот перед смертью попросил у Бога особую милость для всех, кто будет обращаться к нему за помощью с искренней верой.

Что можно делать 1 февраля

  • В этот день нужно помолиться. У святого просят помощи в избавлении от бесов и сглаза.
  • В этот день можно венчаться и устраивать помолвки. Этот день считается удачным для создания счастливой семьи.

Что нельзя делать 1 февраля

1. Нельзя 1 февраля покупать ножи и другие острые предметы. Это может привести к ссорам и другим несчастьям.

2. Нельзя 1 февраля оставлять деньги на столе или на виду. Считается, что это может привести к финансовым потерям.

3. Нельзя 1 февраля жаловаться на жизнь. Предки верили, что тогда трудности будут преследовать весь год.

Приметы 1 февраля

  • Если в этот день солнечно, то весна будет ранней.
  • Если в этот день снег, то весна будет дождливой.
  • Если в этот день вечером туман, то утром будет тепло.
  • Если в этот день идет дождь, то будет богатый урожай трав и сена.

Вас также заинтересует:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Каскадные отключения в семи областях: новые детали крупного блэкаута в Украине

Каскадные отключения в семи областях: новые детали крупного блэкаута в Украине

22:41Украина
РФ постоянно стягивает силы: оккупанты готовятся к наступлению на Сумщине

РФ постоянно стягивает силы: оккупанты готовятся к наступлению на Сумщине

21:41Фронт
Украину накрывает сильная волна похолодания: какие регионы замерзнут сильнее всего

Украину накрывает сильная волна похолодания: какие регионы замерзнут сильнее всего

19:36Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Самый страшный день для Путина: историк назвал дату, которую в РФ боятся вспоминать

Самый страшный день для Путина: историк назвал дату, которую в РФ боятся вспоминать

Полнолуние во Льве 1 февраля 2026: кого накроет волной перемен - Таро прогноз

Полнолуние во Льве 1 февраля 2026: кого накроет волной перемен - Таро прогноз

Два знака зодиака окажутся в эпицентре событий уже в эти выходные - кто в списке

Два знака зодиака окажутся в эпицентре событий уже в эти выходные - кто в списке

Гороскоп на завтра 1 февраля: Девам - приятные сюрпризы, Львам - обман

Гороскоп на завтра 1 февраля: Девам - приятные сюрпризы, Львам - обман

"Были родными, стали чужими": Ольга Сумская поделилась своей болью

"Были родными, стали чужими": Ольга Сумская поделилась своей болью

Последние новости

22:41

Каскадные отключения в семи областях: новые детали крупного блэкаута в Украине

21:51

Полный отказ от горячей воды: украинцев предупредили о риске отключения ГВС

21:41

РФ постоянно стягивает силы: оккупанты готовятся к наступлению на Сумщине

21:27

Что нельзя делать с деньгами в этот день: запреты в праздник 1 февраля

21:11

Идеальная пара для Тельца: с кем этот знак зодиака будет по-настоящему счастлив

Полный отказ от горячего водоснабжения неэффективен, это вынужденный шаг - ЛитвинПолный отказ от горячего водоснабжения неэффективен, это вынужденный шаг - Литвин
20:42

"Продукты будут дорожать": украинцев предупредили о неминуемом росте цен

19:41

Один простой трюк с радиатором: комната прогревается в разы быстрееВидео

19:36

Украину накрывает сильная волна похолодания: какие регионы замерзнут сильнее всего

19:11

"Породило подозрения": Кейт Миддлтон разгневана из-за шпионажа в королевском дворце

Реклама
19:10

"При Байдене такого не было": что задумал Трампмнение

18:30

Зеленский сделал громкое заявление о встрече с Путиным: что могут обсудить

18:12

Познаю себя: Шэрон Стоун после инсульта ощущает связь с потусторонним миром

17:34

Бойцов ТрО "насильно" перевели в штурмовики: реакция Сил обороны на скандал

17:25

Три знака зодиака получат уникальный шанс изменить судьбу: "черная полоса" позади

17:07

"Кто это?" Анна Кошмал поделилась фото времен "Сватов" и не сдержала эмоций

17:07

Переломный год, который изменит все: назван лучший период в истории УкраиныВидео

16:27

Есть ли угроза эвакуации: киевлянам объяснили, к чему готовиться из-за блэкаута

16:22

Стала известна победительница Australian Open-2026Видео

16:12

Архитектурная загадка хрущевок: почему в СССР не было балконов на первом этаже

15:27

Белый хлеб опасен для уровня сахара в крови: диетологи назвали полезную альтернативу

Реклама
15:22

"Хочу зарабатывать больше": известный украинский актер рассказал о своих доходах

15:11

Нация, которую невозможно сломить: откуда берется украинская свобода

14:59

Блэкаут и отключение метро: кому и где возвращают электроэнергию в Украине

14:48

Диетолог объяснил, почему нельзя чистить киви и картофель: об этом знают единицы

14:35

В мирных переговорах есть луч надежды, но прорыва до марта не будет - The Economist

14:33

Новый паспорт: предательница Елка разорвала связь с Украиной

14:27

Самый страшный день для Путина: историк назвал дату, которую в РФ боятся вспоминатьВидео

13:49

Не в Москве: историк назвал регион, где Русь существовала дольше всегоВидео

13:46

Тина Кароль сообщила, что ее "заказали": "Начали появляться материалы в России"

13:44

Самая дорогая еда в мире: за что на самом деле платят миллионеры

13:33

Будут необыкновенно вкусными: раскрыт главный секрет приготовления пышных оладий

13:13

Кремль не видит реальных шансов на прорыв в мирных переговорах - Bloomberg

12:45

Как отмыть мутные стаканы до блеска: простой лайфхак с уксусом

12:41

Шмыгаль раскрыл причину блэкаута и сроки возвращения света

12:40

"Были родными, стали чужими": Ольга Сумская поделилась своей болью

12:36

Слово "гололід" - это калька с русского: как правильно называть это явление на украинском

12:33

Пауза российских ударов по Украине сыграет на руку Путину - Fox News

11:53

Силы обороны нанесли сокрушительный удар по ряду ценных объектов РФ: детали

11:40

Каким был первый мультфильм независимой Украины: его мало кто видел

11:38

Почему 1 февраля нельзя жаловаться на жизнь: какой церковный праздник

Реклама
11:31

"Что же я за мать": Тодоренко бросила ребенка в опасной ситуации

11:26

В Киеве внезапно потух свет, метро остановилось, в Молдове - блэкаут: что случилось

11:04

Февраль покажет характер: Житомирскую область сковывают экстремальные морозы

11:00

Сами себе враги: три знака зодиака, которые мешают своему счастью

10:27

"Увидимся" Кевин из "Один Дома" простился с умершей Кэтрин О'Хара

09:59

Есть нюанс: дипломат обратил внимание на важный сигнал США в теме переговоров с РФ

09:51

Топ-10 маленьких пород собак для квартиры: не шумят, не линяют и легко уживаются

08:59

Отчаянный ход Кремля: The Telegraph объяснил истинную суть энергетического перемирия

08:54

Морозы до -30 скуют Ровенщину: когда ждать экстремальный холод "красного уровня"

08:14

Почему мужчины избегают серьезных отношений: объяснение психолога

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла Пугачева
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять