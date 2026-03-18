Незаменимые есть: Билл Гейтс назвал три профессии, которые не заменит ИИ

Сергей Кущ
18 марта 2026, 16:37
Искусственный интеллект стремительно меняет рынок труда по всему миру. Все больше компаний внедряют технологии ИИ, а эксперты обсуждают, какие профессии исчезнут из-за искусственного интеллекта.

На этом фоне соучредитель Microsoft и миллиардер Билл Гейтс сделал громкое заявление: несмотря на развитие технологий, есть как минимум три направления, которые сохранят свою актуальность.

В то же время эксперты отмечают: речь идет не только о потере рабочих мест, но и о трансформации профессий. Многие задачи автоматизируются, но появляются новые роли.

Какие профессии не заменит искусственный интеллект

По мнению Билла Гейтса, несмотря на быстрый прогресс технологий, есть сферы, где человек останется незаменимым.

Программисты

На первый взгляд кажется, что именно программисты находятся под угрозой, ведь ИИ уже умеет писать код. Однако Гейтс уверен в обратном: программисты будут еще более востребованы.

ИИ пока не способен создавать сложные системы без участия человека. Специалисты нужны для разработки, тестирования и улучшения алгоритмов.

Проще говоря, ИИ не может полноценно существовать без людей, которые его контролируют.

Биологи и ученые

Еще одна сфера — научные исследования. ИИ отлично анализирует данные, но ему сложно создавать новые идеи и гипотезы. Именно поэтому биологи и ученые остаются ключевыми специалистами.

По мнению Гейтса, именно люди будут двигать вперед медицину и делать открытия, используя ИИ как инструмент, а не замену.

Специалисты энергетики

Третья группа — работники энергетического сектора. Эта отрасль слишком сложна и требует принятия ответственных решений.

ИИ может помогать анализировать данные, но человеческий фактор остается решающим, особенно в кризисных ситуациях и при управлении энергосистемами.

Какие профессии под угрозой из-за ИИ

В то же время ряд профессий действительно могут измениться или частично исчезнуть.

Ранее Microsoft публиковала список сфер, где ИИ может активно применяться. Среди них:

  • переводчики
  • журналисты
  • авторы текстов
  • аналитики и статистики

Однако эксперты подчеркивают: речь идет скорее о трансформации профессий, а не их полном исчезновении.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Economic Times

EconomicTimes.IndiaTimes.com — это один из крупнейших англоязычных деловых новостных сайтов Индии, онлайн-версия издания The Economic Times. Портал публикует актуальные материалы о экономике, бизнесе, финансах, фондовом рынке, технологиях и политике, а также аналитические статьи и экспертные мнения.

Сайт работает в режиме 24/7 и ориентирован как на инвесторов и предпринимателей, так и на широкую аудиторию, интересующуюся мировыми и индийскими экономическими новостями.

Запорожье отходит на второй план: эксперт назвал главную цель наступления РФ

Запорожье отходит на второй план: эксперт назвал главную цель наступления РФ

18:25Фронт
Ударили по заводам и самолетам, есть прилеты - Генштаб раскрыл детали атаки на Россию

Ударили по заводам и самолетам, есть прилеты - Генштаб раскрыл детали атаки на Россию

17:59Война
Снятие санкций с РФ и переговоры Украины с Ираном — Зеленский сделал громкие заявления

Снятие санкций с РФ и переговоры Украины с Ираном — Зеленский сделал громкие заявления

17:06Война
Реклама

Популярное

Ещё
Секрет спичечной коробки в СССР: почему ее размер контролировало само государство

Секрет спичечной коробки в СССР: почему ее размер контролировало само государство

Заметная экономия на бензине: водителей призвали убрать из машины один предмет

Заметная экономия на бензине: водителей призвали убрать из машины один предмет

Многие владельцы неправильно устанавливают лотки для кошек — всё из-за одного нюанса

Многие владельцы неправильно устанавливают лотки для кошек — всё из-за одного нюанса

Когда сажать картофель, чтобы собрать рекордный урожай: эксперты назвали лучшие даты

Когда сажать картофель, чтобы собрать рекордный урожай: эксперты назвали лучшие даты

В России подняли бунт и призывают судить Путина как военного преступника

В России подняли бунт и призывают судить Путина как военного преступника

Последние новости

18:41

Сотни опытных судей могут уйти в отставку из-за новых законопроектов - судья Марина Барсук

18:25

Запорожье отходит на второй план: эксперт назвал главную цель наступления РФ

18:25

Клопы прячутся прямо под носом: какие скрытые места нужно проверить немедленноВидео

17:59

Ударили по заводам и самолетам, есть прилеты - Генштаб раскрыл детали атаки на Россию

17:46

Почему нельзя стирать в праздник 19 марта: строгие прметы

План наступления России сорван, 2027 год станет решающим в войне – КоваленкоПлан наступления России сорван, 2027 год станет решающим в войне – Коваленко
17:31

Секрет пышной лаванды: простой трюк в марте удивит даже опытных садоводовВидео

17:25

Спасет стиралку от накипи: какое простое кухонное средство действует лучше, чем химия

17:23

Не только любовь: 5 секретов крепких отношений, о которых редко говорят

17:15

На подъеме: на каком месте Украина в прогнозах букмекеров на Евровидение-2026

Реклама
17:06

Снятие санкций с РФ и переговоры Украины с Ираном — Зеленский сделал громкие заявления

16:38

Деньги хлынут к трем знакам зодиака уже до конца марта - кто счастливчики

16:37

Слово, которое озадачило украинцев: что на самом деле означает "дзиґар"

16:37

Незаменимые есть: Билл Гейтс назвал три профессии, которые не заменит ИИ

16:31

Китай цинично использует РФ в войне с Украиной: раскрыт настоящий замысел Пекина

15:57

"Фото из будущего": мужчина заявил, что побывал в 2118 году

15:52

"Это некрасиво": украинская актриса возмутилась, услышав русскую речь в школе сына

15:51

Доллар и евро стремительно полетели вниз: свежий курс валют на 19 марта

15:28

Путинистка Королева со сцены объявила пол будущего ребенка

15:22

Почему никто не видел птенцов голубей: ответ оказался проще, чем кажется

15:03

ВСУ сорвали весенне-летнее наступление РФ на 100 км фронта: у врага рекордные потери

Реклама
14:55

Китайский гороскоп на завтра, 19 марта: Тиграм - стресс, Козлам - позитив

14:52

Европейские лидеры должны брать пример с Кирилла Буданова — западные аналитики

14:50

Путинистку Долину жестко унизили в РФ ее же зрители

14:45

"Технология Буданова": как глава ОП меняет отношение общества к власти

14:38

Синоптик прогнозирует заметное похолодание на Житомирщине: как долго оно продлится

14:34

Никто не замечал под обычным домом ядерный бункер: что там нашли

14:06

В Ровенскую область идет похолодание: синоптики предупреждают об изменении погоды

13:57

Важно обратить внимание ещё в магазине: что означает код на куриных яйцах

13:56

Почему магазинные яблоки блестят: чем их покрывают

13:31

Семья на крыше: странный рисунок дочери заставил отца волноватьсяВидео

13:17

После первой ложки не оторваться: шикарный салат "Красная Шапочка"

13:15

Контрнаступление ВСУ: эксперт рассказал, как удалось освободить почти всю Днепропетровщину

12:55

Надоели осы во дворе - простой способ отпугнуть их навсегда

12:54

По всей Украине начали отключать свет: в каких областях графики не действуют

12:52

В 250 гривен уже не уложиться: в Украине дорожает популярный овощ

12:49

Война в Украине продолжится: названы реальные сроки заключения мира с РФ

12:23

Россия саботирует обмены пленными: эксперт сказал, чего боится Кремль

12:20

В России подняли бунт и призывают судить Путина как военного преступника

12:06

Летом будет сгибаться от плодов: что положить под кусты клубники веснойВидео

12:03

Россия цинично обстреляла Харьков: есть погибший и раненые - что известно

Реклама
11:57

Женщина купила "щенка", который ни разу не лаял: кем оказалось животное

11:56

Украину накроют дожди и мокрый снег, но вскоре потеплеет: синоптик назвала дату

11:44

Стоит ли строить высокие грядки - реальные недостатки метода

11:41

В Харькове срочно объявили I уровень опасности: какая погода будет в городе

11:19

В Одессе море пожелтело и странно пахнет, экологи бьют тревогу: в чем причинаВидео

11:13

Армия РФ пытается взять под контроль новый участок фронта: какова тактика оккупантов

11:05

ВОЗ бьет тревогу: война в Иране может привести к ядерной катастрофе мирового масштаба

11:04

ВСУ могут выйти за админграницы ключевой области и начать зачистку — эксперт

10:40

Чем шалот отличается от обычного лука: что лучше посадить в 2026 годуВидео

10:31

Беларусь обучает мигрантов борьбе с пограничниками Евросоюза - глава СБ Латвии

