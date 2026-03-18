Незаменимые есть: Билл Гейтс назвал три профессии, которые не заменит ИИ

Некоторые профессии действительно окажутся под давлением технологий.

Билл Гейтс назвал три профессии, которые не заменит ИИ

Искусственный интеллект стремительно меняет рынок труда по всему миру. Все больше компаний внедряют технологии ИИ, а эксперты обсуждают, какие профессии исчезнут из-за искусственного интеллекта.

На этом фоне соучредитель Microsoft и миллиардер Билл Гейтс сделал громкое заявление: несмотря на развитие технологий, есть как минимум три направления, которые сохранят свою актуальность.

В то же время эксперты отмечают: речь идет не только о потере рабочих мест, но и о трансформации профессий. Многие задачи автоматизируются, но появляются новые роли.

Какие профессии не заменит искусственный интеллект

По мнению Билла Гейтса, несмотря на быстрый прогресс технологий, есть сферы, где человек останется незаменимым.

Программисты

На первый взгляд кажется, что именно программисты находятся под угрозой, ведь ИИ уже умеет писать код. Однако Гейтс уверен в обратном: программисты будут еще более востребованы.

ИИ пока не способен создавать сложные системы без участия человека. Специалисты нужны для разработки, тестирования и улучшения алгоритмов.

Проще говоря, ИИ не может полноценно существовать без людей, которые его контролируют.

Биологи и ученые

Еще одна сфера — научные исследования. ИИ отлично анализирует данные, но ему сложно создавать новые идеи и гипотезы. Именно поэтому биологи и ученые остаются ключевыми специалистами.

По мнению Гейтса, именно люди будут двигать вперед медицину и делать открытия, используя ИИ как инструмент, а не замену.

Специалисты энергетики

Третья группа — работники энергетического сектора. Эта отрасль слишком сложна и требует принятия ответственных решений.

ИИ может помогать анализировать данные, но человеческий фактор остается решающим, особенно в кризисных ситуациях и при управлении энергосистемами.

Какие профессии под угрозой из-за ИИ

В то же время ряд профессий действительно могут измениться или частично исчезнуть.

Ранее Microsoft публиковала список сфер, где ИИ может активно применяться. Среди них:

переводчики

журналисты

авторы текстов

аналитики и статистики

Однако эксперты подчеркивают: речь идет скорее о трансформации профессий, а не их полном исчезновении.

