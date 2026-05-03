Не только жужжание по вечерам: чем на самом деле опасны жуки для вашего двора

О чем вы узнаете:
- Когда появляются жуки
- Чем опасны хрущи и их личинки
- Как избавиться от майских жуков
С приходом весны в садах и зеленых зонах все чаще можно заметить крупных коричневых жуков. Речь идет о хрущах, массовое появление которых является естественным явлением для этого сезона, однако может доставить немало хлопот владельцам приусадебных участков.
Когда начинается нашествие майских жуков и чего ожидать
Наибольшую активность хрущи проявляют с конца апреля, в течение мая и в начале июня. Чаще всего их можно увидеть в вечернее время. В некоторые годы наблюдается особенно массовое роение, что становится настоящим испытанием для садоводов.
Невидимая угроза: как майские жуки уничтожают растения
Хотя сами по себе жуки не представляют угрозы для человека, они могут существенно повредить растениям. Взрослые особи обычно питаются молодыми побегами деревьев и кустарников.
Главной проблемой являются личинки. Они живут в почве и подгрызают корни растений. Это приводит к пожелтению газонов, ослаблению многолетних культур или даже к их внезапной гибели.
Как избавиться от майских жуков без химии: простые и эффективные методы
Эксперты издания MyHomeBook советуют отказаться от агрессивных химикатов, поскольку они уничтожают не только вредителей, но и полезных насекомых. Вместо этого рекомендуют использовать экологичные методы:
- Сбор личинок — во время перекопки или обработки земли следует вручную удалять обнаруженных вредителей.
- Регулярная проверка почвы — мониторинг состояния земли поможет вовремя заметить проблему.
- Поддержка естественных врагов — привлекайте в сад птиц и ежей: они являются естественными "санитарами", которые помогают контролировать численность жуков.
Если вы заметили, что газон или декоративные растения начали резко увядать без видимых причин, обязательно проверьте состояние корневой системы. Своевременное обнаружение личинок поможет спасти ваш сад от серьезных повреждений.
Об источнике: myHOMEBOOK.DE
myHOMEBOOK.DE — это немецкий специализированный онлайн-журнал, принадлежащий медиагруппе Axel Springer (издатель газеты Bild). Портал функционирует как практический справочник, охватывающий темы обустройства интерьера, ремонта, современного дизайна, садоводства и бытовых лайфхаков. Материалы ориентированы на владельцев жилья и поклонников формата "сделай сам", предлагая экспертные советы по уходу за домом, энергоэффективности и борьбе с вредителями.
