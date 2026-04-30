Лето без комаров: как защитить двор и дом от опасных кровососов

Комары не только досаждают, но и могут переносить болезни — как эффективно защититься: правила ухода за приусадебным участком, советы по одежде и натуральные репелленты.

Как избавиться от комаров / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

Как предотвратить размножение комаров во дворе

Какая одежда помогает снизить риск укусов

Какие запахи отпугивают комаров

Летние вечера на свежем воздухе очень часто могут быть испорчены комарами. Тем более что их укусы — это не просто неприятный зуд, но и реальный риск для здоровья, ведь они могут переносить опасные заболевания, такие как лихорадка Западного Нила или дирофиляриоз, поэтому важно знать, как правильно их отпугивать.

Как сообщает издание Divany, обезопасить себя можно с помощью простых бытовых правил. Особое внимание стоит уделить гигиене двора и правильному выбору одежды.

Главная причина появления комаров

Вода — это идеальное место для размножения комаров. Даже небольшого количества влаги достаточно для того, чтобы они отложили личинки.

Накрывайте бассейны и бочки с дождевой водой.

Регулярно сливайте воду из поддонов под цветочные горшки.

Если у вас есть декоративный пруд, за ним нужно постоянно ухаживать, чтобы он не превратился в рассадник насекомых.

Как не стать легкой мишенью для насекомых

Комаров привлекают темные цвета — черный, темно-синий или бордовый. Также из-за облегающей одежды им легче прокусить кожу. Лучший выбор для вечера — светлые вещи свободного кроя, максимально закрывающие руки и ноги.

Какие запахи ненавидят комары

Ученые доказали, что комаров привлекает запах углекислого газа, который мы выдыхаем, и определенные типы пота. Интересно, что люди, употребляющие пиво или имеющие первую группу крови, становятся для них "более привлекательными". Чтобы отпугнуть комаров, можно использовать натуральную мяту. Поэтому можно посадить мяту у окна, положить измельченные листья в миску на столе во время ужина или нанести каплю мятного масла на запястье.

Как правильно выбрать освещение

Холодный белый свет ламп действует на насекомых как магнит. Если вы обустраиваете освещение на террасе или во дворе, выбирайте лампочки с теплым желтым спектром. Они меньше притягивают кровососов.

Защита от клещей и комаров / Инфографика: Главред

Естественный барьер от комаров

Наибольшая активность комаров наблюдается на рассвете и в сумерках. В это время лучше находиться в помещении или использовать дополнительную защиту. Также на участке, где вы обычно отдыхаете, полезно посадить базилик, лаванду или кошачью мяту — эти растения являются природными репеллентами.

Соблюдение этих простых правил поможет вам наслаждаться природой без лишнего дискомфорта и риска для здоровья.

Об источнике: Венгерское издание Divány Венгерское издание Divány специализируется на лайфстайл-тематике, охватывая вопросы здоровья, психологии, быта и семейной жизни. Ресурс фокусируется на практических советах, которые помогают читателям улучшать качество повседневной жизни и заботиться о собственной безопасности. Материалы сайта часто основываются на мнениях экспертов и иллюстрируются профессиональным визуальным контентом. Благодаря доступной подаче и актуальности тем, Divány является одним из самых популярных СМИ Венгрии в сегменте полезных советов для дома и семьи.

