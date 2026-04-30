Украинцев предупредили об опасном продукте, который могут продавать в магазинах

В импортных сладостях обнаружили психоактивное вещество, которое оказывает негативное воздействие на человека.

В желейных конфетках, которые могли ввезти в Украину, обнаружили опасное вещество

Обнаруженное вещество воздействует на центральную нервную систему человека

Украинцам рекомендуют сообщать об обнаружении подозрительной продукции

В сладостях, которые могли завезти в Украину, обнаружили дельта-9-тетрагидроканнабинол (Δ⁹-ТГК). Об этом сообщила Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Facebook.

Информационное сообщение об этом Госпродпотребслужба получила через систему быстрого оповещения о пищевых продуктах и кормах (RASFF) от 17 апреля 2026 года.

"Дельта-9-тетрагидроканнабинол (Δ⁹-ТГК) является психоактивным веществом, которое воздействует на центральную нервную систему человека и может вызывать изменение сознания, нарушение координации движений и поведенческие реакции", — говорится в сообщении.

Это опасное вещество обнаружили в желейных жевательных конфетках, экспортированных из Королевства Нидерланды. Согласно предоставленной информации, поставщиком продукции является Multitrance / G-Trading BV (Нидерланды), получателем в Украине — UATRAVA.NET.

Госпродпотребслужба призывает украинцев быть внимательными при покупке продуктов питания, в частности через Интернет, и в случае обнаружения подозрительной продукции — незамедлительно обращаться в территориальные органы службы.

Об источнике: Госпродпотребслужба Госпродпотребслужба — это сокращенное название Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Служба была создана в сентябре 2014 года. Она следит за тем, чтобы все, что мы едим, покупаем и используем, было качественным и безопасным для потребителя. Деятельность Службы направляется и координируется непосредственно Кабинетом Министров Украины.

