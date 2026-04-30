Украинцев предупредили об опасном продукте, который могут продавать в магазинах

Главное:
- В желейных конфетках, которые могли ввезти в Украину, обнаружили опасное вещество
- Обнаруженное вещество воздействует на центральную нервную систему человека
- Украинцам рекомендуют сообщать об обнаружении подозрительной продукции
В сладостях, которые могли завезти в Украину, обнаружили дельта-9-тетрагидроканнабинол (Δ⁹-ТГК). Об этом сообщила Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Facebook.
Информационное сообщение об этом Госпродпотребслужба получила через систему быстрого оповещения о пищевых продуктах и кормах (RASFF) от 17 апреля 2026 года.
"Дельта-9-тетрагидроканнабинол (Δ⁹-ТГК) является психоактивным веществом, которое воздействует на центральную нервную систему человека и может вызывать изменение сознания, нарушение координации движений и поведенческие реакции", — говорится в сообщении.
Это опасное вещество обнаружили в желейных жевательных конфетках, экспортированных из Королевства Нидерланды. Согласно предоставленной информации, поставщиком продукции является Multitrance / G-Trading BV (Нидерланды), получателем в Украине — UATRAVA.NET.
Госпродпотребслужба призывает украинцев быть внимательными при покупке продуктов питания, в частности через Интернет, и в случае обнаружения подозрительной продукции — незамедлительно обращаться в территориальные органы службы.
Напомним, Главред писал, что в Украине начался сезон продажи клубники. Популярная ягода по сравнению со среднемесячными показателями за март теперь стоит примерно на 41% дешевле.
Ранее сообщалось, что в Украине в этом году цены на картофель значительно ниже, чем в аналогичный период 2025 года. Но в ближайшее время ситуация на рынке может кардинально измениться.
Недавно стало известно, что в мае на украинском продовольственном рынке сойдутся сразу несколько факторов — от геополитической напряженности до сезонного обновления ассортимента. Ключевым драйвером останется ситуация на Ближнем Востоке, которая продолжает влиять на стоимость энергоносителей и удобрений, а значит — и на себестоимость продукции.
- Заявления Путина о прекращении огня могут быть ловушкой — ISW
- В России заговорили о преемнике Путина: политолог объяснил, что задумала ФСБ
- Россия атаковала Днепр: небо затянуло черным дымом, горят автомобили
Об источнике: Госпродпотребслужба
Госпродпотребслужба — это сокращенное название Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Служба была создана в сентябре 2014 года. Она следит за тем, чтобы все, что мы едим, покупаем и используем, было качественным и безопасным для потребителя.
Деятельность Службы направляется и координируется непосредственно Кабинетом Министров Украины.
