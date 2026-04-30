Заявления Путина о прекращении огня могут оказаться ловушкой — ISW

Путин рассказал Трампу о своей версии войны в Украине.

https://glavred.info/war/zayavleniya-putina-o-prekrashchenii-ognya-mogut-okazatsya-lovushkoy-isw-10760756.html Ссылка скопирована

Как Путин использовал беседу с Трампом

Ключевые тезисы:

Путин обсудил с Трампом войну в Украине

Диктатор считает, что Россия достигнет целей так называемой "специальной военной операции"

Он продолжает продвигать свои усилия по когнитивной войне

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин 29 апреля провели телефонный разговор. Одной из главных тем обсуждения стало урегулирование войны РФ против Украины. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что во время разговора Путин сказал, что Россия готова к временному прекращению огня на время Дня Победы. Трамп, со своей стороны, поддержал предложение.

видео дня

Во время разговора диктатор также рассказывал Трампу свою версию событий российско-украинской войны. Например, он сообщил, что с начала 2025 года Россия якобы передала Украине более 20 тысяч тел погибших, а взамен получила более 500 тел.

Кроме того, Путин описывал ситуацию на фронте и заявил, что российские войска продвигаются вперед.

Диктатор добавил, что Россия достигнет целей так называемой "специальной военной операции", однако все же отдает предпочтение переговорам.

"Путин использовал свой телефонный разговор 29 апреля с президентом США Дональдом Трампом, чтобы подтвердить свою приверженность первоначальным военным целям и продвигать свои усилия в области когнитивной войны", — отмечают аналитики.

Война в Украине — последние новости

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский говорил, что переориентация внимания США на Ближний Восток снизила давление на Россию и создает риск затягивания войны.

Официальный представитель МИД страны-агрессора России Мария Захарова заявила о якобы готовности Москвы к дипломатическому завершению войны против Украины. Однако у Кремля есть несколько требований.

В то же время ГУР удалось получить документы, свидетельствующие о том, что Россия готовит усиление мобилизационных мер и новые наступательные операции в войне против Украины.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, вражеских угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред