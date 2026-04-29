Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков официально признал, что парад 9 мая этого года будет менее масштабным.

Песков оправдал сокращение парада 9 мая опасениями ударов по Москве

Военный парад в Москве 9 мая 2026 года пройдет без техники. Отказ от демонстрации бронетехники на Красной площади обусловлен усилением атак Украины и тем, что "год не юбилейный". Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Песков утверждает, что Украина якобы "ежедневно теряет земли на поле боя" и "в полную силу развернула террористическую активность", имея в виду удары по объектам РФ, обеспечивающим вражеские войска. По его словам, Россия вынуждена принимать "все меры по минимизации опасности" на фоне этой угрозы.

Отдельно он отметил, что парад в этом году будет менее масштабным, чем в 2025 году, поскольку тогда он был юбилейным.

"Давайте не забывать все-таки, что в прошлом году это был юбилейный парад. Широкоформатный, такой, каким он должен быть в круглую дату. Эта дата не юбилейная, но парад все равно будет, да, пусть в сокращенном формате", — заявил пресс-секретарь российского диктатора.

Как сообщал Главред, в этом году парад к 9 мая в Москве впервые с начала полномасштабной войны пройдет без техники. На Красной площади будет только пешеходная часть.

Также из программы исключили суворовцев, нахимовцев и кадетов. В Минобороны РФ объяснили это "текущей оперативной обстановкой".

В 2025 году в параде приняли участие более 10 тысяч военных и делегации из 13 стран, в частности Китая, Вьетнама и Египта. Мероприятие проходило с усиленными мерами безопасности, включая отключение мобильного интернета и онлайн-сервисов.

Кроме того, в прошлом году накануне парада 9 мая Россия усилила оборону Москвы. В столицу стянули около 280 систем ПВО, часть из которых перебросили из отдаленных регионов.

О личности: Дмитрий Песков Дмитрий Сергеевич Песков — заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России в Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

