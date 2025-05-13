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"Исторический парадокс, исторический позор": как Путин унизил себя на параде

Ангелина Подвысоцкая
13 мая 2025, 18:47
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Александр Коваленко также рассказал о том, что РФ стянула все свое ПВО в Москву и Московскую область.
Путин, парад
Путин опозорился на параде в Москве / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

О чем говорит Коваленко:

  • Путин опозорился на параде в Москве
  • В Москву стянули все ПВО и этого было недостаточно
  • Коваленко рассказал о самой большой репутационной потере Путина

Российский диктатор Владимир Путин опозорился на собственном военном параде на Красной площади в Москве. На празднование 80-летия победы он пригласил тех, чьи деды воевали на стороны нацистов, с целью захвата мира. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Самая большая репутационная потеря Москвы на этом параде, как по мне, другая – исторического контекста. Дело в том, что Корея во времена Второй мировой войны была в составе войск Японии, а Япония была на стороне Оси, то есть в одной компании с нацистской Германией и другими странами, которые поддерживали нацистов ... Это вообще исторический парадокс, исторический позор!" - сказал Коваленко.

Смотрите видео с интервью Александра Коваленко на Главреде:

Эксперт также добавил, что РФ опозорилась на параде и в вопросах противовоздушной обороны. Из-за страха Путина была отключена мобильная связь, а также были проблемы с интернетом. И это все при том, что командование стянуло все ПВО в Москву и в Московскую область.

"А накануне, когда к Москве и области уже стянули эшелонированную ПВО, мы видели, как наши ударные дроны пролетали вглубь Московской области, долетали до Москвы, и их сбивали уже над городом, или они попадали в определенные объекты. То есть, даже эшелонированная ПВО, стянутая почти со всей России, не смогла справиться с нашими дронами", - сказал Коваленко.

Парад в Москве - что известно

Как сообщал Главред, военный парад к 80-й годовщине "дня победы" прошел в столице страны-агрессора РФ в пятницу, 9 мая. Он стал самым масштабным за время вторжения России в Украину, хотя и более скромным, чем другие юбилейные парады.

Аналитики американского Института изучения войны заявили, что главе Кремля Путину нечего было сказать о войне против Украины во время своего выступления на параде 9 мая, кроме лишь того, что Россия "поддерживает" оккупантов, воюющих на территории соседнего государства.

В то же время, политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов говорил, что визиты к 9 мая не позволят Путину почувствовать себя сильнее. Зато на диктатора будет влиять затяжное падение цен на нефть, которое уже фиксируют по всему миру.

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Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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