Путина поставили в неудобное положение во время парада: в ISW описали детали

Кратко:

Российская оккупационная армия за год не достигла ни одной из целей, которые ставил перед ней российский диктатор Владимир Путин. Захватчикам так и не удалось захватить ни одного значительного города в Украине после оккупации Авдеевки в феврале прошлого года, также они не смогли выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей.

Поэтому главе Кремля Путину нечего было сказать о войне против Украины во время своего выступления на параде 9 мая, кроме лишь того, что Россия "поддерживает" оккупантов, воюющих на территории соседнего государства. На это обратили внимание аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что украинские военные при поддержке западных партнеров не позволили российским оккупантам достичь ни одной "цели", которая была заявлена Кремлем. Поэтому Путину во время выступления на параде пришлось ограничиваться лишь общими фразами о так называемой "СВО". Ведь у захватчиков просто не было таких достижений, которыми можно было бы похвастаться.

Аналитики напомнили, что в СМИ еще перед парадом в Москве звучала информация о том, что российские оккупанты пытаются захватить Покровск, Часов Яр, Торецк, а также неоккупированную ими часть Луганщины, а в Донецкой области осуществляют попытки выйти на админграницу с Днепропетровской областью. Отмечалось, что для этого оккупантам установили крайний срок 9 мая. Однако захватчики в такой срок не уложились.

В ISW выразили убеждение, что Украина смогла замедлить, а иногда даже полностью остановить продвижение российских оккупантов благодаря дальнобойным ударам и улучшенной интеграции тактических операций дронов с оборонительными операциями и контратаками.

"Успешная интеграция Украиной украинских новаторов и операторов беспилотников с наземными войсками, похоже, остановила наступление России на Покровск и Торецк в 2024 и в начале 2025 годов. Украинские дальнобойные удары по российским складам боеприпасов, объектам оборонной промышленности и нефтегазовой инфраструктуре порой подрывали способность России поставлять подразделения на передовой и усиливали рост расходов на войну России против Украины", - отметили в ISW.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.