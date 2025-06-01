Удары десятков дронов по ядерным ракетоносцам РФ: появились новые детали атаки

Агенты СБУ доставили на территорию РФ 150 ударных дронов малого радиуса действия и 300 единиц боевого снаряжения.

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Украина ударила дронами по авиации РФ / Коллаж: Главред, фото: Цензор, скриншот

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В ходе атаки на четыре российские авиабазы было запущено 116 дронов

Удар беспилотников нанес массовый урон стратегической авиации РФ

Во время масштабной атаки украинских беспилотников на четыре российские авиабазы 1 июня с территории России было запущено 116 дронов.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов, который в настоящее время проходит службу в Национальной гвардии Украины, ссылаясь на свои источники.

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По его словам, это первый в мировой истории случай, когда удар беспилотников нанес массовый урон стратегической авиации — в том числе носителям ядерного оружия — прямо на их базах.

Бутусов считает, что эта операция станет знаковым событием в военной истории, так как потери России в результате удара являются одними из самых значительных как по масштабу разрушений, так и по стратегическим последствиям — особенно в контексте сокращения её ядерного потенциала.

Он сообщил, что группа агентов СБУ доставила на территорию РФ 150 ударных дронов малого радиуса действия и 300 единиц боевого снаряжения.

"Управление беспилотниками осуществлялось через российские телекоммуникационные сети. Несколько мобильных точек запуска находились непосредственно рядом с авиабазами стратегической авиации России", — добавил Бутусов.

По словам Бутусова, несмотря на то что авиабазы были прикрыты мощной системой противовоздушной обороны — включая зенитно-ракетные комплексы, средства радиоэлектронной борьбы и патрули с огнестрельным оружием, — беспилотники атаковали с близкого расстояния, что позволило им эффективно преодолеть защиту.

/ Инфографика Главреда

Особенно результативной оказалась атака на аэродром "Оленья", где базируются стратегические ракетоносцы Ту-95. Дроны точно попали в топливные хранилища, в результате чего сгорело большое количество заправленных самолётов.

"Операция такого уровня, с таким значительным военным и экономическим эффектом и на столь высокой технологической стадии, не имеет аналогов в мировой практике. Отдельно стоит отметить, что все задействованные агенты СБУ успешно вернулись в Украину", — отметил он.

Бутусов также назвал ключевые последствия удара украинских дронов по российским авиабазам:

уничтожено военное оборудование на сумму в миллиарды долларов;

выведены из строя стратегические самолёты, которые Россия не способна воспроизвести;

серьёзно подорван потенциал противника наносить удары по украинским городам, так как эти самолёты активно использовались в таких атаках;

российская сторона теперь будет вынуждена инвестировать огромные ресурсы в усиление защиты своих военных объектов.

Добавим, что издание Цензор.нет публикует фото украинских дронов, которыми сегодня СБУ масштабно атаковала российские аэродромы.

Отмечается, что фото беспилотников изданию прислали собственные источники.

/ Цензор

Удары по стратегическим аэродромам РФ - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что в результате мощных взрывов на аэродромах в РФ поражено более военных 40 самолетов. Атакованы военные аэродромы Оленья, Белая, Иваново и Дягилево - там базируется стратегическая авиация России, которой враг наносит воздушные удары по Украине.

Как писал Главред, СМИ раскрыли новые детали ударов по стратегическим аэродромам РФ. Операцию лично контролировал президент Украины и Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский, а ее реализацией занимались Василий Малюк.

Напомним, ранее сообщались детали ударов по ядерным ракетоносцам РФ. На сегодняшний день Россия не выпустила ни одного полностью нового самолёта Ту-22М3 или Ту-160.

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Кто такой Юрий Бутусов Известный украинский журналист, главный редактор интернет-портала Цензор.нет. Специализируется на военной тематике и вопросах обороны и безопасности. В 2020-2021 годах — внештатный советник министра обороны Украины. Автор серии аналитических материалов на военную тематику, выступает в качестве эксперта на ведущих телеканалах.

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