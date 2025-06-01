Удары десятков дронов по ядерным ракетоносцам РФ: появились новые детали атаки

Главное:
- В ходе атаки на четыре российские авиабазы было запущено 116 дронов
- Удар беспилотников нанес массовый урон стратегической авиации РФ
Во время масштабной атаки украинских беспилотников на четыре российские авиабазы 1 июня с территории России было запущено 116 дронов.
Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов, который в настоящее время проходит службу в Национальной гвардии Украины, ссылаясь на свои источники.
По его словам, это первый в мировой истории случай, когда удар беспилотников нанес массовый урон стратегической авиации — в том числе носителям ядерного оружия — прямо на их базах.
Бутусов считает, что эта операция станет знаковым событием в военной истории, так как потери России в результате удара являются одними из самых значительных как по масштабу разрушений, так и по стратегическим последствиям — особенно в контексте сокращения её ядерного потенциала.
Он сообщил, что группа агентов СБУ доставила на территорию РФ 150 ударных дронов малого радиуса действия и 300 единиц боевого снаряжения.
"Управление беспилотниками осуществлялось через российские телекоммуникационные сети. Несколько мобильных точек запуска находились непосредственно рядом с авиабазами стратегической авиации России", — добавил Бутусов.
По словам Бутусова, несмотря на то что авиабазы были прикрыты мощной системой противовоздушной обороны — включая зенитно-ракетные комплексы, средства радиоэлектронной борьбы и патрули с огнестрельным оружием, — беспилотники атаковали с близкого расстояния, что позволило им эффективно преодолеть защиту.
Особенно результативной оказалась атака на аэродром "Оленья", где базируются стратегические ракетоносцы Ту-95. Дроны точно попали в топливные хранилища, в результате чего сгорело большое количество заправленных самолётов.
"Операция такого уровня, с таким значительным военным и экономическим эффектом и на столь высокой технологической стадии, не имеет аналогов в мировой практике. Отдельно стоит отметить, что все задействованные агенты СБУ успешно вернулись в Украину", — отметил он.
Бутусов также назвал ключевые последствия удара украинских дронов по российским авиабазам:
- уничтожено военное оборудование на сумму в миллиарды долларов;
- выведены из строя стратегические самолёты, которые Россия не способна воспроизвести;
- серьёзно подорван потенциал противника наносить удары по украинским городам, так как эти самолёты активно использовались в таких атаках;
- российская сторона теперь будет вынуждена инвестировать огромные ресурсы в усиление защиты своих военных объектов.
Добавим, что издание Цензор.нет публикует фото украинских дронов, которыми сегодня СБУ масштабно атаковала российские аэродромы.
Отмечается, что фото беспилотников изданию прислали собственные источники.
Удары по стратегическим аэродромам РФ - последние новости по теме
Ранее сообщалось о том, что в результате мощных взрывов на аэродромах в РФ поражено более военных 40 самолетов. Атакованы военные аэродромы Оленья, Белая, Иваново и Дягилево - там базируется стратегическая авиация России, которой враг наносит воздушные удары по Украине.
Как писал Главред, СМИ раскрыли новые детали ударов по стратегическим аэродромам РФ. Операцию лично контролировал президент Украины и Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский, а ее реализацией занимались Василий Малюк.
Напомним, ранее сообщались детали ударов по ядерным ракетоносцам РФ. На сегодняшний день Россия не выпустила ни одного полностью нового самолёта Ту-22М3 или Ту-160.
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Кто такой Юрий Бутусов
Известный украинский журналист, главный редактор интернет-портала Цензор.нет. Специализируется на военной тематике и вопросах обороны и безопасности. В 2020-2021 годах — внештатный советник министра обороны Украины. Автор серии аналитических материалов на военную тематику, выступает в качестве эксперта на ведущих телеканалах.
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