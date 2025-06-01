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"Восстановлению не подлежат": детали ударов по ядерным ракетоносцам РФ

Алексей Тесля
1 июня 2025, 19:16
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На сегодняшний день Россия не выпустила ни одного полностью нового самолёта Ту-22М3 или Ту-160.
Оленья
Нанесены удары по военным аэродромам РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Важно:

  • Россия уже не сможет восполнить утрату стратегических ракетоносцев
  • Все имеющиеся у РФ машины — это результат дооснащения старых заготовок советской эпохи

Россия уже не сможет восполнить утрату стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев, которые были уничтожены или повреждены в результате дронового удара, сообщил военный аналитик Александр Коваленко.

Как написал он Telegram, такие самолёты, как Ту-95МС, Ту-22М3 и Ту-160, в современной России не производятся. Те единичные случаи, которые российская пропаганда называет "новыми", на деле представляют собой доработки и сборку из оставшихся с советских времён компонентов.

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"На сегодняшний день Россия не выпустила ни одного полностью нового самолёта Ту-22М3 или Ту-160. Все имеющиеся машины — это результат дооснащения старых заготовок ещё советской эпохи. Повреждённые и уничтоженные сегодня борты восстановлению не подлежат, и заменить их новыми уже невозможно", — подчеркнул Коваленко.

Ту, Ту160, Ту95, Ту22, Ту-160, Ту-95, Ту-22, Ту инфографика
/ Инфографика Главреда

По мнению обозревателя, особенно чувствительной для России станет утрата бомбардировщиков Ту-160 — самого дорогостоящего и редкого самолёта в составе Воздушно-космических сил. Этот тип техники он называет настоящим "единорогом" российской авиации.

"Однако, к сожалению для России, это ещё не последние такие "единороги". Настоящей редкостью являются самолёты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 — вот где действительно уникальные машины. Думаю, в ближайшее время появится ещё более яркая и показательная информация о них", — добавил аналитик.

Ранее сообщалось о том, что в результате мощных взрывов на аэродромах в РФ поражено более военных 40 самолетов. Атакованы военные аэродромы Оленья, Белая, Иваново и Дягилево - там базируется стратегическая авиация России, которой враг наносит воздушные удары по Украине.

Как писал Главред, СМИ раскрыли новые детали ударов по стратегическим аэродромам РФ. Операцию лично контролировал президент Украины и Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский, а ее реализацией занимались Василий Малюк.

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Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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Александр Коваленко война России и Украины атака дронов
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