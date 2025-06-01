Операция 'Паутина': СМИ раскрыли новые детали ударов по стратегическим аэродромам РФ

СМИ со ссылкой на источники в СБУ раскрыли детали дерзкой операции "Паутина", в результате которой был поражен 41 самолет российской стратегической авиации.

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СБУ удалось поразить 41 самолет стратегической авиации России / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

О чем говорится в материале:

Дронам СБУ удалось поразить 41 самолет стратегической авиации РФ

Операция готовилась более 1,5 года

С экономической точки зрения данная операция не имеет аналогов в мировой истории

Спецоперация "Паутина", в результате которой СБУ удалось поразить 41 самолет стратегической авиации России, готовилась более полутора лет. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины.

Операцию лично контролировал президент Украины и Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский, а ее реализацией занимались Василий Малюк и команда СБУ.

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"Эта операция была сверхсложной с логистической точки зрения. СБУ сначала переправила в Россию fpv-дроны, а затем - мобильные деревянные домики. Позже на территории РФ дроны были спрятаны под крыши домиков, размещенных уже на грузовых авто. В нужный момент крыши домов дистанционно открыли, дроны полетели поражать российские бомбардировщики", - указывают источники.

По информации источников, все участники этой уникальной операции уже длительное время находятся в Украине. Поэтому, если российские власти начнут демонстративные задержания, это будет не более чем показательная акция для собственной аудитории.

В результате масштабной атаки Службы безопасности Украины на российские авиабазы было выведено из строя более 40 самолетов, среди которых - стратегические бомбардировщики А-50, Ту-95 и Ту-22М3. Как отмечает Clash Report, это стало доказательством полного провала системы безопасности стратегических аэродромов РФ.

В сообщении отмечается отсутствие ангаров, защитных барьеров и надлежащей вооруженной охраны, что привело к масштабным потерям.

Кроме того, по оценкам издания, операция, проведенная 1 июня 2025 года, является чрезвычайно эффективной с экономической точки зрения и практически не имеет аналогов.

"Один дрон FPV, который использует Украина, может стоить всего 300-600 долларов. Для сравнения, модернизированный российский стратегический бомбардировщик Ту-95МС оценивается в более 100 миллионов долларов. Это более чем 100 000-кратная разница в стоимости", - отмечается в сообщении.

Также отмечается, что уничтожение бомбардировщиков Ту-95МС, которые являются ключевым элементом стратегической авиации России, нанесло серьезный удар по ее военному авторитету и ядерной доктрине.

Это означает:

Ослабление способности к ответному ядерному удару.

Значительное снижение возможностей наносить обычные удары на большие расстояния.

Растущая зависимость от менее мощных Ту-22М3 и ограниченного парка Ту-160.

Отсутствие быстрой замены из-за неготовности перспективного ПАК ДА.

Ощутимое подрывание репутации российской "военной машины" и ее стратегических концепций.

Самолеты Ту, которыми РФ обстреливает Украину / Инфографика Главреда

Удары по РФ - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Мурманской области вспыхнул пожар на военном аэродроме стратегической авиации РФ "Оленья", где прогремели по меньшей мере десять взрывов. Также была атакована авиабаза "Белая". По предварительным оценкам, российские силы могли потерять более 40 стратегических бомбардировщиков.

В ночь на 7 мая удары были нанесены еще по двум военным аэродромам России - "Шайковка" в Калужской области и "Кубинка" в Московской.

Также, 7 мая, по данным Telegram-канала Astra, в Саранске после атаки дронов загорелся завод "Оптиковолоконные системы".

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