Переговоры должны привести к "серьёзным результатам", говорят в РФ.

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В РФ рассказали о вероятной встрече лидеров стран / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, скриншот

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В Кремле считают факт телефонных разговоров положительным

Личная встреча может привести к серьёзным результатам

Встреча американского президента Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина может не состояться до конца 2025 года, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Он подтвердил, что на данный момент никаких договорённостей о встрече Трампа и Путина нет, хотя "идеи витают в воздухе", сообщают пропагандисты РФ.

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При этом, по его словам, в Кремле считают уже сам факт телефонных разговоров положительным.

"Конечно, личная встреча – это вообще нечто масштабное, что должно привести к серьёзным результатам. Но опять же, эти результаты должны быть подготовлены кем-то, а именно – командами соответствующего Белого дома и Кремля", - отметил он.

В то же время помощник Путина отметил, что прогнозировать, когда может состояться встреча, "можно, но это бессмысленно".

"Можно гадать, что в этом году, например... не факт, конечно. Нет. Но гадать можно", - добавил Ушаков.

Как сообщал Главред, специальный посланник президента США Дональда Трампа генерал Кит Келлог заявил, что на 2 июня в Стамбуле запланирован новый раунд мирных переговоров между Украиной и Россией.

Ранее сообщалось о том, что Путин готов к переговорам с Зеленским, но с одним условием. Путин якобы поддерживает возможность личной встречи.

Напомним, президент Владимир Зеленский говорил, что встречи, которые состоялись 15-16 мая, показали готовность Украины продвигаться к миру и подчеркнули важность международного давления на Россию для прекращения войны.

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Кто такой Юрий Ушаков? Юрий Ушаков – российский дипломат, государственный деятель. С мая 2012 года занимает должность помощника президента РФ. В зоне ответственности Ушакова – внешняя политика. В период с 1996 по 1998 год был постоянным представителем России при ОБСЕ, позже, с 1998 по 1999, занимал пост заместителя министра иностранных дел. А с 2008 по 2012 год Ушаков был заместителем руководителя аппарата правительства России, пишет Википедия.

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