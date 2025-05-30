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"Чтобы быть на шаг впереди": Сырский назвал первоочередные задачи в войне

Мария Николишин
30 мая 2025, 12:21
221
Украина продолжает увеличивать количество экипажей беспилотных систем.
'Чтобы быть на шаг впереди': Сырский назвал первоочередные задачи в войне
Сырский о беспилотных подразделениях ВСУ / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, t.me/osirskiy

Ключевые тезисы:

  • В мае с помощью дронов ВСУ уничтожили более 89 тысяч вражеских целей
  • Враг копирует опыт Сил обороны Украины и активно масштабирует беспилотные подразделения

В течение мая с помощью БпЛА различных типов украинские воины поразили и уничтожили более 89 тысяч вражеских целей. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

Так, он отметил важность масштабирования подразделений беспилотных систем и поиска способов противодействия усилению "беспилотной компоненты" во вражеском войске.

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"Провел ежемесячное совещание по вопросам применения и развития беспилотных систем с участием командиров боевых подразделений. Планомерная работа по масштабированию подразделений беспилотных систем дает реальные результаты. Так, в мае с помощью дронов различных типов было поражено и уничтожено более 89 тысяч вражеских целей", - говорится в сообщении.

Сырский добавил, что получил от украинской разведки информацию о том, как проходит процесс формирования войск беспилотных систем в российской армии, а также какие новые образцы БпЛА и наземные роботизированные комплексы в течение мая появились на вооружении у оккупантов.

"Враг копирует опыт Сил обороны Украины и активно масштабирует свои беспилотные подразделения. Поэтому мы должны сохранять темп развития и постоянно наращивать способности, чтобы быть на шаг впереди. Продолжаем увеличивать количество экипажей беспилотных систем и развивать наши беспилотные подразделения. Каждый дрон - это уничтоженный противник, а значит и сохраненная жизнь украинского военнослужащего", - отметил главнокомандующий.

'Чтобы быть на шаг впереди': Сырский назвал первоочередные задачи в войне
Александр Сырский / Инфографика: Главред

По его словам, отдельным вопросом на совещании стало развитие беспилотных наземных комплексов, которые в условиях современной войны позволяют украинским воинам решать широкий спектр задач и сохранять жизнь военнослужащих.

Сырский показал, как ВСУ наносят удары по врагу - видео:

'Чтобы быть на шаг впереди': Сырский назвал первоочередные задачи в войне

Война - последние новости Украины

Как сообщал Главред, в ночь на 28 мая украинские защитники провели серию успешных ударов по ключевым предприятиям военно-промышленного комплекса РФ. Были поражены АО "Кронштадт", завод "Радуга", АО "Ангстрем" и Дмитровский химкомбинат.

27 мая партизаны совершили диверсию на российской железной дороге. В результате этого пострадал критически важный участок железнодорожных путей, ведущий в Курскую область, по которому ВС РФ поставляют вооружение.

Также известно, что подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны в ночь на 23 мая поразили ПАО "Энергия", что в городе Елец Липецкой области страны-агрессора России.

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Кто такой Александр Сырский

Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

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