'Чтобы быть на шаг впереди': Сырский назвал первоочередные задачи в войне

Ключевые тезисы:
- В мае с помощью дронов ВСУ уничтожили более 89 тысяч вражеских целей
- Враг копирует опыт Сил обороны Украины и активно масштабирует беспилотные подразделения
В течение мая с помощью БпЛА различных типов украинские воины поразили и уничтожили более 89 тысяч вражеских целей. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.
Так, он отметил важность масштабирования подразделений беспилотных систем и поиска способов противодействия усилению "беспилотной компоненты" во вражеском войске.
"Провел ежемесячное совещание по вопросам применения и развития беспилотных систем с участием командиров боевых подразделений. Планомерная работа по масштабированию подразделений беспилотных систем дает реальные результаты. Так, в мае с помощью дронов различных типов было поражено и уничтожено более 89 тысяч вражеских целей", - говорится в сообщении.
Сырский добавил, что получил от украинской разведки информацию о том, как проходит процесс формирования войск беспилотных систем в российской армии, а также какие новые образцы БпЛА и наземные роботизированные комплексы в течение мая появились на вооружении у оккупантов.
"Враг копирует опыт Сил обороны Украины и активно масштабирует свои беспилотные подразделения. Поэтому мы должны сохранять темп развития и постоянно наращивать способности, чтобы быть на шаг впереди. Продолжаем увеличивать количество экипажей беспилотных систем и развивать наши беспилотные подразделения. Каждый дрон - это уничтоженный противник, а значит и сохраненная жизнь украинского военнослужащего", - отметил главнокомандующий.
По его словам, отдельным вопросом на совещании стало развитие беспилотных наземных комплексов, которые в условиях современной войны позволяют украинским воинам решать широкий спектр задач и сохранять жизнь военнослужащих.
Сырский показал, как ВСУ наносят удары по врагу - видео:
Война - последние новости Украины
Как сообщал Главред, в ночь на 28 мая украинские защитники провели серию успешных ударов по ключевым предприятиям военно-промышленного комплекса РФ. Были поражены АО "Кронштадт", завод "Радуга", АО "Ангстрем" и Дмитровский химкомбинат.
27 мая партизаны совершили диверсию на российской железной дороге. В результате этого пострадал критически важный участок железнодорожных путей, ведущий в Курскую область, по которому ВС РФ поставляют вооружение.
Также известно, что подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны в ночь на 23 мая поразили ПАО "Энергия", что в городе Елец Липецкой области страны-агрессора России.
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Кто такой Александр Сырский
Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.
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