'Бесконечно долгая' война и капитуляция: в ISW раскрыли подлую стратегию Путина

Ключевые тезисы:
- Путин верит в способность вести войну бесконечно долго
- РФ хочет принудить Украину капитулировать
- В меморандуме РФ хочет подтверждения трех стран о невступлении Украины в НАТО
Переговоры со страной-агрессором Россией не приведут к завершению войны. Диктатор Владимир Путин верит в способность вести боевые действия бесконечно долго, ведь цель Кремля - капитуляция Украины. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
"Кремлевские чиновники снова четко отметили "коренные причины" войны и требования России относительно нейтралитета Украины 28 мая. ISW продолжает оценивать, что эти требования являются частью усилий Кремля, направленных на то, чтобы заставить Запад сдать Украину и разорвать альянс безопасности НАТО", - отмечают аналитики.видео дня
В отчете указывается, что хозяин Кремля пытается получить новые территории и победы, чтобы заставить Украину капитулировать на нынешних условиях, чтобы не потерять больше. Тактические продвижения российской армии, по мнению Путина, должны показать готовность воевать в "ползучем режиме бесконечно долго".
ISW добавляет, что на этих основаниях диктатор РФ надеется на победу на собственных условиях. Более того - он верит, что этому не помешают ни действия Запада, ни мобилизация в Украине.
"ISW продолжает оценивать, что украинские войска, при поддержке Запада, могут вызвать высокие потери личного состава на поле боя, что может подтолкнуть Путина к принятию сложных решений и заставить Путина вступить в добросовестные переговоры о прекращении войны", - отметили аналитики.
Они также привели позицию Москвы, которая будет озвучена в меморандуме для Украины. Условия прекращения войны - письменные подтверждения трех стран о невступлении Украины в НАТО, а также защита русскоязычных и отмена санкций против РФ.
"Глава Кремля воспользуется любыми тактическими возможностями на поле боя для дальнейшего продвижения вглубь Украины", - подытожили аналитики.
Война в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский заявил, что российская армия начнет ощущать санкции Запада примерно с июня 2026 года, но Украина не хочет так долго воевать.
Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк пояснил, что слова Владимира Зеленского о возможном завершении войны до июня 2026 года не стоит воспринимать как точный дедлайн.
В то же время, российский диктатор Владимир Путин хочет, чтобы перед подписанием мирного соглашения западные партнеры Украины сняли с РФ часть санкций.
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Что такое Институт изучения войны (ISW)?
Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.
Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.
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