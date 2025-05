'Бесконечно долгая' война и капитуляция: в ISW раскрыли подлую стратегию Путина

Ключевые тезисы:

Переговоры со страной-агрессором Россией не приведут к завершению войны. Диктатор Владимир Путин верит в способность вести боевые действия бесконечно долго, ведь цель Кремля - капитуляция Украины. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В отчете указывается, что хозяин Кремля пытается получить новые территории и победы, чтобы заставить Украину капитулировать на нынешних условиях, чтобы не потерять больше. Тактические продвижения российской армии, по мнению Путина, должны показать готовность воевать в "ползучем режиме бесконечно долго".

ISW добавляет, что на этих основаниях диктатор РФ надеется на победу на собственных условиях. Более того - он верит, что этому не помешают ни действия Запада, ни мобилизация в Украине.

"ISW продолжает оценивать, что украинские войска, при поддержке Запада, могут вызвать высокие потери личного состава на поле боя, что может подтолкнуть Путина к принятию сложных решений и заставить Путина вступить в добросовестные переговоры о прекращении войны", - отметили аналитики.

Они также привели позицию Москвы, которая будет озвучена в меморандуме для Украины. Условия прекращения войны - письменные подтверждения трех стран о невступлении Украины в НАТО, а также защита русскоязычных и отмена санкций против РФ.

"Глава Кремля воспользуется любыми тактическими возможностями на поле боя для дальнейшего продвижения вглубь Украины", - подытожили аналитики.

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский заявил, что российская армия начнет ощущать санкции Запада примерно с июня 2026 года, но Украина не хочет так долго воевать.

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк пояснил, что слова Владимира Зеленского о возможном завершении войны до июня 2026 года не стоит воспринимать как точный дедлайн.

В то же время, российский диктатор Владимир Путин хочет, чтобы перед подписанием мирного соглашения западные партнеры Украины сняли с РФ часть санкций.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.