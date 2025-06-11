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Стали известны реальные планы Путина на Одессу - Россия в Молдове не остановится

Юрий Берендий
11 июня 2025, 21:29
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Одесса стала целью агрессии РФ, оккупанты стремятся дестабилизировать ситуацию в городе и уничтожить его, как и десятки других в Украине, сказал Зеленский.
Стали известны реальные планы Путина на Одессу - Россия в Молдове не остановится
Главные заявления в рамках саммита "Украина - Юго-Восточная Европа" / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

  • Какой план готовит Россия для Одессы
  • Какое главное условие справедливого мира для Украины
  • Какое новое оружие готовит Украина для защиты энергетики

11 июня в Одессе состоялся четвертый региональный саммит "Украина - Юго-Восточная Европа", который собрал лидеров 12 стран Балкан и Черноморского региона. Главным месседжем президент Зеленский назвал единство против попыток России дестабилизировать регион и ключевой призыв к созданию новых гарантий безопасности для всех участников.

Главред собрал главные заявления, прозвучавшие в рамках саммита "Украина - Юго-Восточная Европа"

видео дня

Россия нацелилась на Одессу

Президент Владимир Зеленский во время саммита "Украина - Юго-Восточная Европа" в Одессе заявил, что Россия стремится установить контроль над Одессой, а в дальнейшем - выйти к границам с Румынией и Молдовой. По его словам, Одесская область является одной из ключевых мишеней для российской агрессии, направленной на дестабилизацию ситуации в регионе.

"Россия хочет уничтожить ее, как это сделала с бесчисленным количеством городов и сел на оккупированных территориях. Российские военные планы указывают на этот регион - Одесса - и затем к границе с Молдовой и Румынией", - добавил он.

Смотрите видео заявления Зеленского о планах РФ на Одессу:

Стали известны реальные планы Путина на Одессу - Россия в Молдове не остановится
/ скриншот

Зеленский подчеркнул, что юго-восточная Европа, включая Украину, находится в зоне стратегического интереса России, которая пытается посеять хаос. Подобные попытки Кремль уже осуществлял на Балканах, манипулируя общественным мнением в Румынии, а Молдову десятилетиями намеренно удерживал в состоянии бедности и нестабильности.

Хотя президент и не вдавался в детали, ранее сообщалось, что румынский политик Диана Йованович-Шошоаке обращалась к российскому президенту с просьбой "вернуть" Румынии части территорий, ныне принадлежащих Украине.

"И если Европа потеряет, если Европа проиграет в Молдове в этом году, это поощрит Россию вмешиваться даже больше в ваши страны, забирая от вас ваши ресурсы, ваш суверенитет и даже вашу историю. И вот почему поддержка европейской Молдовы является чрезвычайно важной задачей для всех нас. И то же касается Украины", - подчеркнул президент.

Как Россия видит Украину

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не воспринимает Украину как независимое государство, рассматривая ее исключительно как источник ресурсов и военный плацдарм. По его мнению, все страны региона сталкиваются с одинаковой угрозой, исходящей от одного источника дестабилизации - России.

"Москва рассматривает Украину не как страну, а как источник ресурсов и военную базу для своих следующих вторжений. Все мы в регионе имеем дело с одним и тем же источником разрушения", - подытожил Владимир Зеленский.

Условие справедливого мира

Глава государства также объяснил, какое именно санкционное давление может заставить Кремль пересмотреть свою агрессивную политику. Самой уязвимой сферой для российской экономики он назвал энергетику, в частности нефтяную отрасль, которая обеспечивает финансирование войны.

Зеленский подчеркнул важность единства Евросоюза в вопросах санкционного давления. По его словам, 18-й пакет ограничений, который сейчас готовит ЕС, может быть более действенным, особенно в части ограничений против российских нефтяных перевозок и финансовых инструментов.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Фото: скриншот

"И по ограничению цены на нефть: ограничение в 45 долларов лучше, чем 60 долларов. В любом случае это понятно. Это правда. Но настоящий мир наступит с ограничением в 30 долларов - это уровень, который действительно изменит мышление в Москве", - заявил Президент.

Вступление в ЕС и НАТО

Зеленский отдельно подчеркнул, что все участники саммита имеют общее видение о необходимости расширения Европейского Союза и укрепления НАТО. Он отметил, что Украина уже выполнила все необходимые требования и ожидает в этом году четкого решения о начале переговоров по соответствующим направлениям.

"Блокирование прогресса сейчас только теряет время для всей Европы. Все наши страны имеют значение и заслуживают справедливого расширения. То же касается НАТО", - подчеркнул он.

вступление в НАТО инфографика
Какие страны являются членами НАТО / Инфографика: Главред

Президент также подчеркнул, что Европа должна активнее заботиться о собственной безопасности. В то же время он предостерег, что Соединенным Штатам стоит помнить о последствиях прошлых конфликтов, когда дестабилизация в Европе приводила к участию американских военных в масштабных войнах. Именно поэтому, по словам Зеленского, важно, чтобы США и в дальнейшем оставались активным участником в сфере европейской безопасности. НАТО играет ключевую роль в этой архитектуре, а каждая страна Европы имеет полное право самостоятельно определять свой курс безопасности. Эту позицию, по его мнению, должен подтвердить следующий саммит Альянса.

Новое оружие для защиты энергетики

В Украине продолжается разработка новых дронов, предназначенных для перехвата вражеских беспилотников, с целью повышения защиты энергетической инфраструктуры от российских атак.

Президент Владимир Зеленский во время саммита Украина - Юго-Восточная Европа в Одессе рассказал, что оборона объектов энергетики имеет несколько уровней. Основу защиты составляют системы противовоздушной обороны, хотя их размещение постоянно меняется, чтобы избежать уничтожения со стороны противника.

По словам главы государства, Россия ежедневно запускает по Украине более 300 дронов, что создает серьезную нагрузку на оборонные ресурсы.

"У нас есть оружие некоторое, которое в разработке. Некоторые вещи разработаны, и мы пытаемся найти больше средств для массового производства. Это различные варианты дронов-перехватчиков и тому подобное", - добавил Зеленский.

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Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Россия не остановится в Молдове

Президент Молдовы Майя Санду во время саммита "Украина - Юго-Восточная Европа" в Одессе подчеркнула необходимость продолжения сильной поддержки Украины. Она отметила, что именно Украина является ключевым элементом в обеспечении безопасности Европы.

"Речь идет не просто об Украине и ее будущем, но и о будущем всей Европы, всего мира. Мы боремся вместе, но Россия имеет больше оружия, больше мобилизации, больше пропаганды. Если мы хотим восстановить мир в Европе, мы должны выступить с по крайней мере равной мощью", - призвала она.

По ее словам, Россия продолжает агрессию, используя как военные методы, так и гибридные средства - дезинформацию, шантаж и вмешательство во внутренние дела других стран. Санду подчеркнула, что остановить РФ необходимо именно в Украине, иначе следующей целью может стать Молдова и Россия на ней не остановится.

Грузия, Молдова, Приднестровье, Осетия, Абхазия Инфографика
Российские марионеточные республики в Европе / Инфографика: Главред

Сербия полностью поддерживает Украину

Во время саммита "Украина - Юго-Восточная Европа" в Одессе президент Сербии Александар Вучич заявил о намерении его страны приобщиться к восстановлению одного или двух украинских регионов.

Он подчеркнул, что Сербия последовательно поддерживает международное право и Устав ООН, в частности принцип территориальной целостности государств, и считает, что такая позиция может стать полезной для Украины.

Вучич также отметил, что Сербия готова не только к политической поддержке и гуманитарной помощи, но и к более практическому участию в процессах восстановления.

"Я хотел бы взять один-два города или региона, которые мы могли бы восстановить. Я думаю, что это было бы очень понятно, заметно для украинского народа, чтобы они могли получить четкую поддержку", - сказал Вучич.

Также он заверил, что Украина может "всегда рассчитывать" на гуманитарную поддержку и политическую поддержку Сербией территориальной целостности.

Он выразил открытость к диалогу и желание понять, как именно страна может быть полезной для Украины. Этот визит стал первым для сербского президента с начала полномасштабной войны.

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