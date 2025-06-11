Удар по кошельку: в Украине резко 'подскочили' тарифы на коммуналку

Коротко:
- В Украине подорожали некоторые коммунальные услуги
- Больше всего поднялись цены на электроэнергию
- В среднем коммуналка подорожала на 20,1% за год
В Украине за год существенно выросла стоимость некоторых коммунальных услуг. Об этом сообщает Государственная служба статистики.
Так, согласно данным, наиболее существенно подорожала электроэнергия - на 63,6%. На втором месте квартплата - плюс 17,9%. Стоимость вывоза мусора за последний год подскочила на 10,5%.
Также подорожали и другие услуги:
- содержание и ремонта жилья - на 3,3%;
- водоснабжения - на 0,7%;
- канализации - на 0,6%.
В среднем коммуналка с мая 2024-го по май 2025-го года подорожала на 20,1%.
В то же время, эксперты отмечают, что с начала 2025 года больше всего подорожала квартплата - +10,3%. Также увеличились расценки на:
- содержание и ремонт жилья - на 2%;
- уборку мусора - на 1,9%;
- водоснабжение - на 0,7%;
- канализацию - на 0,6%.
При этом, стоимость газа, отопления и горячей воды не изменились.
Тарифы в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в июне в Украине остается действующим фиксированный тариф на электроэнергию для бытовых потребителей. Он будет действовать как минимум до 31 октября 2025 года.
Также известно, что Министерство развития общин и территорий Украины предлагает внести изменения в рекомендации правительства по тарифам на воду и водоснабжение. Это может привести к повышению тарифов для населения.
В то же время, директор СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин заявил, что в настоящее время тарифы на тепло и горячую воду в Киеве остаются неизменными. Однако, после окончания войны, киевлянам стоит готовиться к увеличению счетов, в среднем, до 50 процентов.
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Государственная служба статистики Украины
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