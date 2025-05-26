Тарифы на отопление и воду вырастут до 50%: когда и где в Украине подскочат цены

Вы узнаете:
- Когда тарифы на отопление вырастут до 50%
- Где в Украине подскочат цены на тепло и горячую воду
Сейчас тарифы на тепло и горячую воду в Киеве остаются неизменными. Однако, после окончания войны, киевлянам стоит готовиться к увеличению счетов, в среднем, до 50 процентов. Об этом рассказал директор СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин в комментарии Новини.LIVE.
По его словам, тариф, по которому сейчас киевляне оплачивают услуги по теплоснабжению, не покрывает затрат на производство теплового ресурса. На самом деле тепло обходится предприятию где-то в полтора раза дороже, чем платят люди. То есть нынешняя цена является убыточной.
Впрочем, сейчас предприятие не имеет возможности повысить тариф на тепло, поскольку этот тариф, как и стоимость газа и горячей воды, защищен от повышения мораторием.
"По факту окончания военного времени следует рассчитывать, что все тарифы будут подтягиваться к тарифу экономически обоснованного", - предупредил Лопатин.
Стоит отметить, что зимой, в среднем, киевляне платили за тепло примерно 1500 грн в месяц. То есть после завершения военного положения тариф вырастет до около 3000 грн. Похожая ситуация будет и по другим тарифам за коммунальные услуги.
Тарифы в Украине - последние новости
Как писал Главред, некоторые украинцы могут получить дополнительные счета за газ, которые достигают более 400 гривен. Эта сумма будет взиматься за услуги специалистов, выполнявших определенные работы.
Напомним, в Нафтогазе раскрыли секрет, как платить меньше за потребленный газ. В Украине национальный кэшбек можно использовать для оплаты коммунальных услуг.
Накануне эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук также предупредил, что в Украине до сих пор действует мораторий на повышение тарифов на холодную и горячую воду, но в ближайшем будущем это может измениться.
Другие новости:
- Доллар стремительно "взлетит": банкир рассказал, каким будет курс до 1 июня
- Украинцам повысят пенсии после выполнения одного требования: сколько будут платить
- Покупать или продавать доллары сейчас: украинцам дали ценный совет
В каком месяце включают отопление в Украине?
Обычно в октябре в Украине стартует отопительный сезон. В начале тепло начинают давать в дома жилого фонда, а потом уже на коммунальные предприятия. В нашей стране на социальных объектах включают батареи тогда, когда температура внутри здания не поднимается выше +16 градусов.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред