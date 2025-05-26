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Тарифы на отопление и воду вырастут до 50%: когда и где в Украине подскочат цены

Марина Фурман
26 мая 2025, 12:08
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До окончания войны, скорее всего, тарифы меняться не будут.
отопление
Украинцам нужно готовиться к повышению цен на тепло и воду/ Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Вы узнаете:

  • Когда тарифы на отопление вырастут до 50%
  • Где в Украине подскочат цены на тепло и горячую воду

Сейчас тарифы на тепло и горячую воду в Киеве остаются неизменными. Однако, после окончания войны, киевлянам стоит готовиться к увеличению счетов, в среднем, до 50 процентов. Об этом рассказал директор СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин в комментарии Новини.LIVE.

По его словам, тариф, по которому сейчас киевляне оплачивают услуги по теплоснабжению, не покрывает затрат на производство теплового ресурса. На самом деле тепло обходится предприятию где-то в полтора раза дороже, чем платят люди. То есть нынешняя цена является убыточной.

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Впрочем, сейчас предприятие не имеет возможности повысить тариф на тепло, поскольку этот тариф, как и стоимость газа и горячей воды, защищен от повышения мораторием.

"По факту окончания военного времени следует рассчитывать, что все тарифы будут подтягиваться к тарифу экономически обоснованного", - предупредил Лопатин.

Стоит отметить, что зимой, в среднем, киевляне платили за тепло примерно 1500 грн в месяц. То есть после завершения военного положения тариф вырастет до около 3000 грн. Похожая ситуация будет и по другим тарифам за коммунальные услуги.

5 способов уменьшить плату за коммунальные услуги
5 способов уменьшить плату за коммунальные услуги / Инфографика: Главред

Тарифы в Украине - последние новости

Как писал Главред, некоторые украинцы могут получить дополнительные счета за газ, которые достигают более 400 гривен. Эта сумма будет взиматься за услуги специалистов, выполнявших определенные работы.

Напомним, в Нафтогазе раскрыли секрет, как платить меньше за потребленный газ. В Украине национальный кэшбек можно использовать для оплаты коммунальных услуг.

Накануне эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук также предупредил, что в Украине до сих пор действует мораторий на повышение тарифов на холодную и горячую воду, но в ближайшем будущем это может измениться.

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В каком месяце включают отопление в Украине?

Обычно в октябре в Украине стартует отопительный сезон. В начале тепло начинают давать в дома жилого фонда, а потом уже на коммунальные предприятия. В нашей стране на социальных объектах включают батареи тогда, когда температура внутри здания не поднимается выше +16 градусов.

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