Покупать или продавать доллары сейчас: украинцам дали ценный совет

Эксперты все же не рекомендуют продавать валюту без необходимости.

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Эксперты рассказали, продавать или покупать валюту сейчас / Коллаж: Главред, фото УНИАН

Вы узнаете:

Как лучше всего хранить и приумножать свои сбережения

Выгодно ли держать сбережения в валюте

Весна на валютном рынке Украины прошла достаточно стабильно. Только гривна несколько ослабила свои позиции относительно валюты, но причин для беспокойства нет. Аналитики рассказали, стоит покупать или продавать сейчас доллары.

Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии ТСН сказал, что тот, кто сегодня купит доллар по 41,7 грн за единицу, вероятно получит в конце года доход в 4,8%.

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Между тем финансовый аналитик и член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин отметил, что годовой уровень инфляции сейчас составляет 15,1%. Он также поделился советами, как в нынешних условиях лучше всего хранить и приумножать свои сбережения.

"Биткоин за год, с апреля по апрель, дал доход 61,8%. Плюс - нет налогов, высокая ликвидность, то есть возможность быстро и выгодно продать, минусы - высокие риски, низкая доступность. Золото - доход 48,6%. Плюс - умеренные риски, минусы - налоги, широкая разница между курсами покупки и продажи, низкая ликвидность. Гривневые ОВГЗ - 16,4%. Плюсы - нет налогов, минимальные риски, высокая ликвидность и доступность. Минус - длительное время действия, не менее года. Недвижимость - 14,8%. Здесь, кроме неплохого дохода с аренды, только минусы: высокие налоги при оформлении, есть риски, высокий порог входа, низкая ликвидность. Евро - 11,3%, гривневый депозит - 10,4% годовых с учетом налогов, доллар - 4,8%, валютный депозит - 0,9%", - рассказал аналитик.

Все же он рекомендует держать "свободные" средства в валюте.

Кроме того, глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский считает, что обычным украинцам лучше всего вложить треть средств в гривневые ОВГЗ и депозиты, треть - валютные ОВГЗ и депозиты, а остальные хранить в наличной валюте.

В целом эксперты не рекомендуют продавать валюту без необходимости.

Как менялся курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - последние новости

Как писал Главред, Национальный банк Украины повысил курс доллара на понедельник, 26 мая. Официальный курс доллара на 26 мая установили на уровне 41,5094 грн/долл.

Недавно директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозировал, что курс доллара на межбанковском валютном рынке в течение текущей недели будет колебаться в диапазоне 41,6-41,9 гривны, а на наличном рынке - 41,6-41,8 гривны за доллар. Это означает, что до 1 июня 100 долларов в гривневом эквиваленте будут стоить примерно 4160 - 4180 гривен, а 1000 долларов - 41 600 - 41 800 гривен.

Кроме этого, экономист Александр Хмелевский считает, что обострение торгового конфликта между США и Китаем может снизить курс доллара. В июне курс гривны, по прогнозу эксперта, останется в пределах 41,2-42,5 грн/доллар. Основной угрозой для гривны остается война.

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Кто такой Олег Пендзин Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.

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