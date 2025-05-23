Ждать ли резкого скачка в обменниках: прогноз курса доллара в июне

Главное:
- Есть вероятность спровоцирования снижения курса доллара
- Нацбанк пока не спешит с девальвацией
Кандидат экономических наук и независимый экономический эксперт Александр Хмелевский считает, что потенциальное обострение торгового конфликта между США и Китаем может спровоцировать снижение курса доллара.
В комментарии для Главреда он отметил, что в Украине в мае вырос спрос на иностранную валюту по сравнению с апрелем. В среднем Нацбанк еженедельно продаёт на межбанковском рынке около 670 миллионов долларов, что, однако, значительно меньше объёмов в начале года.
На 1 мая валютные резервы НБУ составили 46,7 млрд долларов, увеличившись за апрель на 4,3 млрд. Этот прирост был обеспечен за счёт внешнего финансирования и размещения ОВГЗ. В частности, Украина привлекла 6,3 млрд долларов, из которых 4,9 млрд поступили от Европейского союза.
Эксперт прогнозирует, что в мае поступления будут значительно скромнее, что повлечёт некоторое сокращение резервов, хотя в целом ситуация остаётся стабильной, а Нацбанк располагает достаточными средствами для удержания курса гривны.
Хмелевский также отметил, что несмотря на то, что в госбюджете на 2025 год заложен среднегодовой курс 45 гривен за доллар, Нацбанк пока не спешит с девальвацией.
"Возможно, осенью регулятор всё же пойдёт на ослабление гривны, чтобы обеспечить выполнение бюджета по доходам. Но вполне вероятно, что курс решат удерживать стабильным", — предположил эксперт.
Основной угрозой для гривны он считает продолжающуюся войну — боевые действия, разрушение производств и инфраструктуры тормозят экономическое восстановление и усугубляют дефицит внешней торговли, что провоцирует рост спроса на валюту.
По его прогнозу, в июне курс гривны останется примерно на майском уровне — в диапазоне 41,2–42,5 грн за доллар, а евро будет торговаться в пределах 46,0–48,0 грн.
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Кто такой Александр Хмелевский?
Александр Хмелевский - независимый эксперт по вопросам экономики.
Закончил Киевский национальный университет имени Т.Г. Шевченко по специальности "политическая экономия". Кандидат экономических наук, Институт экономики НАН Украины.
Работал в банковской и инвестиционной сфере. Прошел путь от экономиста до заместителя председателя правления крупного системного банка.
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