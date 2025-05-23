Лимит на переводы, дорогой техосмотр и мобилизация ВПЛ: что изменится для украинцев с 1 июня

С 1 июня 2025 года в Украине вступает в силу ряд изменений, которые могут повлиять на повседневную жизнь граждан. Среди ключевых нововведений — ограничения на переводы с карты на карту, обновленные правила техосмотра, колебания валютного курса и изменения правил мобилизации. Главред узнавал, чего ждать украинцам в июне.
Лимит на перевод средств - каким он будет с 1 июня
С 1 июня в Украине снова появятся лимиты на переводы с карты на карту. Однако, в отличие от лимитов, которые действовали 3 1 февраля по 1 апреля, теперь для клиентов "средним" и "низким" уровнями риска они уменьшатся со 150 до 100 тысяч гривен в месяц. В то же время клиенты высокого риска смогут переводить до 50 тыс. гривен в месяц.
Решение вызвано подписанным меморандумом банков "Об обеспечении прозрачности функционирования рынка банковских платежных услуг", согласно которому ограничения охватывают все переводы, включая те, которые осуществляются через IBAN.
Ограничения не будут касаться лиц с подтвержденными источниками доходов, волонтеров и благотворительных организаций, а также клиентов, осуществляющих переводы между собственными счетами в одном банке.
Чтобы повысить лимит переводов, клиенты должны предоставить банку документы, подтверждающие доходы.
А именно:
- справки ОК5 или ОК7;
- налоговая декларация;
- зарплатные документы;
- подтверждение выплат от государства;
- документы членов семьи или о волонтерской деятельности.
Курс доллара в июне - чего ждать
Как рассказал в комментарии Главреду кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский, из-за рисков новой вспышки тарифной войны между США и Китаем остается и риск снижения курса доллара.
"Спрос на валюту в Украине в мае вырос по сравнению с апрелем. В среднем за неделю НБУ продает на межбанке 670 млн долларов, но это значительно меньше, чем в начале года. По состоянию на 1 мая валютные резервы НБУ достигли 46,7 млрд долларов. За апрель они выросли на 4,3 млрд долл. Рост произошел за счет привлечения международных займов и размещения ОВГЗ. Всего было привлечено 6,3 млрд долларов, в том числе 4,9 млрд долларов от ЕС. В мае объемы привлечения средств будут значительно ниже, поэтому произойдет определенное сокращение валютных резервов. Ситуация по сравнению с предыдущими месяцами, не меняется. НБУ имеет достаточно средств для обеспечения стабильного курса гривны", - отметил эксперт.
По мнению экономиста, несмотря на то, что в Госбюджете на 2025 год заложен среднегодовой курс доллара на уровне 45 грн. за доллар, Нацбанк не спешит девальвировать гривну до соответствующей отметки.
"Возможно, осенью он все-таки пойдет на снижение курса гривны, иначе есть риск невыполнения плана по бюджетным доходам. Но, возможно, Нацбанк решит поддерживать стабильным валютный курс и не пойдет на девальвацию. Главным риском для стабильности гривны остается война. Продолжаются активные боевые действия, разрушение предприятий и инфраструктуры. Это негативно сказывается на экономике, сдерживает восстановление. Остается большим дефицит внешней торговли, который приводит к значительному спросу на валюту. В июне курс гривны будет мало отличаться от майских показателей. Гривна будет колебаться на уровне 41,2 - 42,5 грн. за доллар, курс евро 46,0 - 48,0 грн. за доллар", - убежден Хмелевский.
Кто такой Александр Хмелевский?
Александр Хмелевский - независимый эксперт по вопросам экономики.
Окончил Киевский национальный университет имени Т.Г. Шевченко по специальности "политическая экономия". Кандидат экономических наук, Институт экономики НАН Украины.
Работал в банковской и инвестиционной сфере. Прошел путь от экономиста до заместителя председателя правления крупного системного банка.
Торговый безвиз с ЕС отменят - что изменится
5 июня завершается действие автономных торговых мер (АТМ) - так называемого торгового безвиза с ЕС, которые предусматривают одностороннюю отмену пошлин на украинскую сельскохозяйственную продукцию.
По данным министерства экономики, отмена торгового безвиза с ЕС обойдется украинским экспортерам потерей 2,9 млрд евро в год. Больше всего прекращение торговых преференций скажется на доходах экспортеров кукурузы, пшеницы, мяса птицы и сахара.
Как заявлял торговый представитель Украины Тарас Качка, договоренность об отмене пошлин была достигнута еще в прошлом году, зато Европейская Комиссия проведет с Украиной пересмотр по ст. 29 соглашения Украины и ЕС об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли для того, чтобы увеличить доступ украинских товаров на рынок ЕС и европейских - на рынок Украины.
"И если с автономными торговыми мерами все произошло, как Еврокомиссия и запланировала, то с 29 статьей пока мы немного притормозили из-за ряда внешних различных обстоятельств. Но надеюсь, что мы это решение найдем достаточно быстро. Если не до 6 июня, то максимально быстро после 6 июня... И по крайней мере на время, пока мы будем договариваться о новых параметрах либерализации торговли этими товарами, которые уже были полностью либерализованы, у нас не будет проблем с доступом на рынок Европейского Союза", - добавил Качка.
По его мнению, за 2023-2024 годы Украина и ЕС нашли баланс торговли, и Украина стремится оставить торговый баланс со странами Европы по крайней мере на текущем уровне.
Цены на продукты - какими они будут в июне
Больше всего в июне, как отмечают опрошенные Главредом эксперты, будут прибавлять в цене хлебобулочные изделия. В частности, сохранится тенденция к росту стоимости на уровне 1,5-2%, которая присутствует уже несколько месяцев подряд.
"С начала года цена на пшеницу 2 класса в среднем выросла на 12-15%, достигнув отметки в 10200 грн/т, пшеница 3 класса прибавила в цене 15,0% и стоит уже почти 10000 грн/т. Значительно подорожала рожь - в среднем на 35-40%. Ее цена уже превышает 11000 грн/т. Позитив придает ситуация с топливом, которое за последний месяц немного упало в цене. Дизельное топливо подешевело до 53,67 грн/л (-2,3%), сжиженный газ для автомобилей - до 35,65 грн/л (-3,1%), бензин в среднем - почти на 2%. По прогнозным оценкам, ожидается дальнейший постепенный рост средней цены на хлебобулочные изделия. В течение июня 2025 года хлеб может прибавить в цене еще 1,5-3%", - рассказала Главреду главный научной сотрудникотдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Светлана Черемисина.
Что такое Институт аграрной экономики
Национальный научный центр "Институт аграрной экономики" - это научно-исследовательское учреждение, которое занимается исследованиями в области экономики сельского хозяйства, агропромышленного комплекса и развития сельских территорий.
Подчиняется Национальной академии аграрных наук Украины (НААН).
Также, по словам экспертов, в последней декаде мая по сравнению с ситуацией в начале месяца наблюдается колебание розничных цен на основные виды мяса, однако в июне 2025 года розничные цены на основные виды мяса - говядину, свинину и курятину - не изменятся и останутся на нынешнем уровне.
В то же время, по мнению главного научного сотрудника отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики " Инны Сало, на формирование цен на овощные существенно повлияли объемы поставок, стоимость хранения и транспортировки, повышенные тарифы на электроэнергию для промышленных производителей, а также цены на топливо.
"В июне 2025 года ожидается незначительное удешевление овощей - до 7 % против майских цен. С расширением предложения тепличных овощей наиболее заметно могут снизиться цены на лук репчатый и капусту белокочанную. Средняя цена на картофель может снизиться до 30 грн/кг (-15,6 %), что, конечно, будет зависеть от объемов поставок, условий хранения и логистики. Отдельные виды тепличных салатных овощей несколько подешевели из-за расширения объемов поставок и стабильный потребительский спрос... В то же время прибавили в цене огурцы колючие - до 106,30 грн/кг (+33,0 %), огурцы короткоплодные - до 82,90 грн/кг (+3,9%), а также огурцы гладкие - до 80,90 грн/кг (+1,6%). Это связано, прежде всего, с вероятным продлением срока получения товарного предложения от нового урожая овощей открытого грунта из-за неблагоприятных погодных условий", - уточняет ученая. И добавляет, что в июне 2025 года цены на салатные овощи могут снизиться по сравнению с нынешними до 10 %.
Техосмотр в Украине - что ждет автомобилистов с 1 июня
С 19 мая 2025 года в Украине вступили в силу новые правила проведения обязательного технического контроля транспортных средств. Главное нововведение - обязательная видеофиксация всего процесса техосмотра и расширенные требования к фотосъемке со всех сторон автомобиля, включая световые приборы.
Еще одно нововведение - возможность фотографировать не только одометр, но и тахограф (если он есть). В таком случае обязательно добавляются снимки включенного тахографа и таблички проверки его адаптации.
Для учебных автомобилей описание, наоборот, упростили: отныне не нужно указывать каждый элемент управления отдельно - достаточно указать дополнительные педали и зеркала для инструктора.
Также новации будут касаться дополнительной проверки автобусов, которые планируется использовать на маршрутах общего пользования - городских, пригородных, междугородных и международных. Ее могут делать по требованию заказчика.
С 1 июня вырастет стоимость прохождения техосмотра:
- для легковых и грузовых авто до 3,5 тонн стоимость вырастет с 1050 до 1700 грн;
- для автобусов и грузовиков свыше 3,5 тонн - с 1500 до 2300 грн;
- для прицепов и мотоциклов - рост до 2300 грн в зависимости от категории.
Также подорожает и услуга внесения отметки международного сертификата техосмотра - с 300 до 500 грн.
Вырастут цены и на услуги, связанные с тахографами. Например, проверка и адаптация цифровых тахографов будет стоить уже 1600 грн (было 1200). Считывание данных с карточек водителя - 150 грн (было 100), а считывание с самих тахографов - 300 грн (было 250).
Мобилизация ВПЛ - что меняется в июне
С 1 июня 2025 года в Украине начинает действовать обновленный порядок мобилизации, который касается внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). В частности, в связи с военным положением правительство активизирует военную подготовку и унифицирует требования ко всем категориям граждан, включая переселенцев.
Согласно законодательству, все внутренне перемещенные лица обязаны сообщать об изменении места жительства в соответствующее структурное подразделение по вопросам соцзащиты по новому месту жительства в течение 10 дней с момента прибытия. Если ВПЛ решает вернуться к покинутому месту жительства, то она должна предупредить об этом тот же орган не позднее чем за 3 дня до выезда. И даже если в результате переезда были потеряны документы, это не освобождает от обязанности явиться в территориальный центр комплектования (ТЦК) - неприбытие расценивается как нарушение законодательства.
Также до 5 июня военнообязанные со статусом ограниченно годных, которые достигли 25 лет, должны пройти повторную военно-врачебную комиссию (ВВК). Получить направление можно самостоятельно через приложение "Резерв+".
Если военнообязанный, признанный ограниченно годным, не пройдет повторную ВВК до 6 июня 2025 года, его объявят в розыск за нарушение правил воинского учета. Ему будет грозить ответственность в виде штрафа от 17 тысяч гривен.
3G-интернет в Киеве прекратит работу
С 24 июня после полуночи мобильный оператор Киевстар прекращает поддержку сети 3G в Киеве. Вместо нее будет работать более современная и быстрая технология 4G.
Как пояснили в компании, процесс обновления сети осуществляется постепенно. Ранее компания уже отказалась от 3G в Закарпатской и Полтавской областях. Теперь очередь дошла до столицы.
От абонентов, которые еще не перешли на более новую технологию связи, нужно лишь одно - включить ее на своем смартфоне. Если SIM-карта не поддерживает технологию, ее можно заменить на USIM (дополнительная плата не снимается, а текущий номер сохраняется) во всех магазинах мобильного оператора.
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