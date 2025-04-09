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Ежемесячно 944 гривни: кто из пенсионеров может получить доплату в 2025 году

Руслана Заклинская
9 апреля 2025, 00:03
289
Надбавка составляет 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.
Ежемесячно 944 гривни: кто из пенсионеров может получить доплату в 2025 году
Кто имеет право на 944 гривны ежемесячно / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Кто имеет право на доплату к пенсии
  • Когда выплата станет доступной
  • Куда обращаться для оформления

В 2025 году часть украинских пенсионеров сможет получать ежемесячную доплату в размере 944 гривни. Речь идет об одиноких пожилых людях, которые нуждаются в постоянном уходе. Это предусмотрено Законом Украины "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью".

Надбавка составляет 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (в 2025 году это 2 361 грн) и предусмотрена законом. Право на доплату имеют:

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  • граждане в возрасте 80 лет и более;
  • те, кто проживает отдельно, без родственников или опекунов;
  • имеют подтвержденную врачами потребность в постоянном уходе;
  • получают пенсию по возрасту.

В то же время пенсионеры, получающие пенсию по инвалидности, не могут претендовать на эту выплату.

Как получить доплату

Для получения доплаты нужно обратиться в органы социальной защиты или Пенсионного фонда с пакетом документов:

  1. паспорт;
  2. идентификационный код;
  3. медицинское заключение ВКК о потребности в уходе;
  4. выписка из ПФУ об отсутствии других доплат за уход.

Выплата станет доступной с апреля 2025 года.

Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию
Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию / Главред - инфографика

Пенсии в Украине - последние новости

Напомним, что самая низкая пенсия в Украине - это социальная выплата, которую получают граждане без достаточного трудового стажа или те, кто никогда не работал. Ее размер составляет 2 361 грн - именно столько составляет прожиточный минимум для нетрудоспособных в 2025 году.

С 1 апреля 2025 года Пенсионный фонд автоматически будет осуществлять перерасчет пенсий для тех, кто после последнего перерасчета продолжал работать и приобрел не менее 24 месяцев страхового стажа до 1 марта. Перерасчет сделают также тем, у кого прошло два года с даты предыдущего начисления, даже если они имеют меньший стаж.

Как сообщал Главред, в Украине многодетные матери могут выйти на пенсию досрочно. Это касается женщин, которые воспитали пятерых детей до шести лет или имеют детей с инвалидностью. Они могут уйти на пенсию в 50 лет, имея не менее 15 лет стажа.

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Что известно о Пенсионном фонде

Пенсионный фонд создан для реализации государственной политики по вопросам пенсионного обеспечения, общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и общеобязательного государственного социального страхования от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности. Фонд ведет учет лиц, подлежащих общеобязательному государственному социальному страхованию, и лиц, имеющих право на льготы, а также реализует государственную политику в сфере предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату услуг ЖКХ, говорится на официальном сайте ПФУ.

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