Почему украинские овощи дорогие, а на полках - импорт: честный ответ эксперта

Европа имеет большие возможности выращивания овощей и даже импортирует их в Украину, рассказал Денис Марчук.

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Почему украинцы вынуждены покупать дорогие иностранные овощи / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Ключевые тезисы Марчука:

Украина не экспортирует овощи в больших объемах из-за дефицита собственной продукции

Европа имеет возможности выращивать овощи и импортирует их в Украину

В условиях войны в Украине выросли расходы на логистику, семена и зарплаты, что ведет к удорожанию продукции

Украина не экспортирует овощи в больших объемах. Наоборот, из-за временной оккупации части территорий, страна испытывает дефицит собственной продукции. Об этом во время чата на Главреде рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

"С момента, когда Россия временно оккупировала часть нашей территории, нам не хватает собственного предложения овощей, поэтому экспортировать их на внешние рынки не приходится. Да и куда овощи экспортировать? Европа тоже имеет большие возможности выращивания овощей, более того, она импортирует их в Украину", - пояснил он.

Марчук отметил, что в большей степени все зависит от экономических предпосылок для выращивания той или иной культуры. Если предпосылки благоприятные, производители ориентируются на эту нишу и продают продукцию внутри страны.

Что касается импорта, то в холодное время года Украина всегда была частично зависимой от него. По словам Марчука, в нашей стране нехватка овощехранилищ, которые позволили бы хранить большие объемы продукции.

"Поэтому мы становимся заложниками импорта, потому что спрос есть. Конечно, нам нужно налаживать свою программу по хранительным системам, чтобы формировать более-менее постоянную цену в течение года для граждан Украины и, таким образом, обеспечивать внутренний спрос внутренней продукцией", - добавил он.

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Относительно высоких цен на овощи, эксперт отметил, что аграрный бизнес в Украине работает без дотаций, в отличие от европейских стран. Украинские фермеры сами несут все расходы - на логистику, семена, зарплаты - без компенсаций в случае убытков.

"Все бы хотели иметь более доступную продукцию, но бизнес, который производит продукцию, платит налоги, заработные платы, инвестирует в производство. А в Украине в условиях войны все подорожало, начиная от логистики и заканчивая посевным материалом... В европейских странах, условно говоря, сколько у тебя гектаров земли, столько ты дотаций и получаешь. В Украине это самовыживание: что заработал, то заработал, если потерял, значит, потерял, и никаких компенсаций не получаешь", - пояснил Марчук.

Смотрите видео, в котором эксперт Денис Марчук рассказал, какие базовые продукты подорожают в ближайшие месяцы:

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Напомним, в Украине наблюдается частичное снижение себестоимости молока, поскольку спрос на молочные продукты уменьшился из-за их высокой цены. Марчук пояснил, что фермеры получают минимальную прибыль от повышения цен на молоко, в то время как супермаркеты зарабатывают больше.

Также стоимость борщевого набора до нового урожая вырастет на 15%, однако прогнозировать дальнейший рост цен сложно. По словам Марчука, цены на овощи и другие продукты будут зависеть от урожая.

Как сообщал Главред, с 3 апреля 2025 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил десяти крупнейшим производителям куриных яиц обязательные рекомендации по недопущению завышения цен и ограничению их наличия на рынке. Это произошло из-за резких колебаний цен на яйца накануне Пасхальных праздников.

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Кто такой Денис Марчук? Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

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