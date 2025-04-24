Идеально после праздников: бомбический суп из того, что осталось в холодильнике

Рецепт аппетитного супа с вкусной заправкой.

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Сырный суп с колбасками / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/, скрин instagram.com/alionakarpiuk/

Если у вас после пасхальных праздников остались колбаски, тогда попробуйте приготовить сытный сырный суп с ними. Ваши родные точно оценят такой обед, а блюдо готовиться очень просто.

Кстати, вместо колбасок можете взять и колбасу, сообщает Главред со ссылкой на alionakarpiuk.

Сырный суп с колбасками - рецепт

Ингредиенты:

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полукопченые колбаски

отваренный картофель

морковь

лук

плавленые сырки 2 шт.

укроп

шампиньоны

сливки 100 мл

Лук мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле в глубоком сотейнике, добавьте натертую морковь и нарезанные шампиньоны.

Колбаски и картофель нарежьте, добавьте в сотейник и держите на огне минут 5.

Первые блюда / инфографика: Главред

Залейте ингредиенты водой, доведите до кипения.

Теперь добавьте плавленые сырки, сливки, специи и нарезанный укроп, варите еще 5 минут и готово.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить сырный суп с колбаска:

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Кто такая alionakarpiuk? alionakarpiuk - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На alionakarpiuk подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети.

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