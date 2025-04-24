Идеально после праздников: бомбический суп из того, что осталось в холодильнике

Если у вас после пасхальных праздников остались колбаски, тогда попробуйте приготовить сытный сырный суп с ними. Ваши родные точно оценят такой обед, а блюдо готовиться очень просто.
Кстати, вместо колбасок можете взять и колбасу, сообщает Главред со ссылкой на alionakarpiuk.
Сырный суп с колбасками - рецепт
Ингредиенты:
- полукопченые колбаски
- отваренный картофель
- морковь
- лук
- плавленые сырки 2 шт.
- укроп
- шампиньоны
- сливки 100 мл
Лук мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле в глубоком сотейнике, добавьте натертую морковь и нарезанные шампиньоны.
Колбаски и картофель нарежьте, добавьте в сотейник и держите на огне минут 5.
Залейте ингредиенты водой, доведите до кипения.
Теперь добавьте плавленые сырки, сливки, специи и нарезанный укроп, варите еще 5 минут и готово.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить сырный суп с колбаска:
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Кто такая alionakarpiuk?
alionakarpiuk - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На alionakarpiuk подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети.
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