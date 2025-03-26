Суп из двух ингредиентов с необычным вкусом - сытный и простой

Насыщенный суп с фасолью и приятной кислинкой.

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Суп из фасоли - рецепт / фото: depositphotos.com/

Квашенная капуста и фасоль очень полезны для здоровья, поэтому предлагаем вам рецепт супа из этих простых ингредиентов, который впечатляет своим вкусом. Идеальный вариант для обеда тем, кто сейчас постит.

Кстати, лучше всего замочить фасоль на ночь, сообщает Главред со ссылкой на myroslava_pekariuk.

Постный суп из двух ингредиентов - рецепт

Что понадобится:

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домашняя сушеная фасоль 300 г

квашеная капуста 500 г

тимьян 1 веточка

Для зажарки:

лук 1 шт.

паприка 1 ч. л

соль

Замочите фасоль в холодной воде на ночь или на 3-4 часа.

Слейте воду с фасоли, залейте чистой холодной водой и варите 2-2,5 часа, в процессе варения добавьте соль и тимьян.

Теперь добавьте в суп квашенную капусту, которую можно нарезать помельче, перемешайте и проварите.

Первые блюда / инфографика: Главред

Для зажарки обжарьте на растительном масле нарезанный лук, всыпьте паприку, перемешайте.

Отправьте зажарку в суп, добавьте соль, по необходимости, проварите еще несколько минут и готово.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить постный суп:

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Кто такая Мирослава Пекарюк? Мирослава Пекарюк - участница кулинарного телешоу "Мастершеф" из Ивано-Франковска. Мирослава обожает готовить мясо и салаты, совмещать интересные вкусы. Мечтает в будущем выпустить свою книгу и делиться крутыми рецептами в соцсетях.

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