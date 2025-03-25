Не хуже, чем традиционные: рецепт бомбических голубцов без заморочек

Если вы придерживаетесь поста и уже не знаете, что же подать на ужин, обязательно попробуйте приготовить постные голубцы по этому рецепту. Простой набор ингредиентов, а получается аппетитное и сытное блюдо.
Кстати, чем дольше держать голубцы на огне, тем вкуснее будет, сообщает Главред со ссылкой на vistovska_cooking.
Постные голубцы – рецепт
Ингредиенты:
- капуста 1 средняя
- грибы 300-400 г
- рис 200 г
- морковь 1 шт.
- лук 1 шт.
- зелень
- вода 300 мл
- томатный соус 3 ст.л. + 1 ложка в зажарку
- специи по вкусу
Отварите рис до полуготовности.
Лук и грибы мелко нарежьте, морковь натрите на терке и обжарьте все на растительном масле.
Добавьте томатную пасту, подержите на огне пару минут.
Смешайте рис, овощи, грибы, нарубленную зелень, соль и специи.
Капусту окуните в кипящую воду, разделите на листья.
Сформируйте голубцы, как обычно, выложите в кастрюлю с толстым дном.
Готовьте 2-3 часа на медленном огне.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить постные голубцы:
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