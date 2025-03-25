Не хуже, чем традиционные: рецепт бомбических голубцов без заморочек

Чудесный рецепт голубцов для тех, кто постит.

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Голубцы с грибами - рецепт / фото: depositphotos.com/, instagram.com/vistovska_cooking/

Если вы придерживаетесь поста и уже не знаете, что же подать на ужин, обязательно попробуйте приготовить постные голубцы по этому рецепту. Простой набор ингредиентов, а получается аппетитное и сытное блюдо.

Кстати, чем дольше держать голубцы на огне, тем вкуснее будет, сообщает Главред со ссылкой на vistovska_cooking.

Постные голубцы – рецепт

Ингредиенты:

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капуста 1 средняя

грибы 300-400 г

рис 200 г

морковь 1 шт.

лук 1 шт.

зелень

вода 300 мл

томатный соус 3 ст.л. + 1 ложка в зажарку

специи по вкусу

Отварите рис до полуготовности.

Лук и грибы мелко нарежьте, морковь натрите на терке и обжарьте все на растительном масле.

Добавьте томатную пасту, подержите на огне пару минут.

Смешайте рис, овощи, грибы, нарубленную зелень, соль и специи.

Капусту окуните в кипящую воду, разделите на листья.

Сформируйте голубцы, как обычно, выложите в кастрюлю с толстым дном.

Готовьте 2-3 часа на медленном огне.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить постные голубцы:

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Кто такая vistovska_cooking? vistovska_cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На vistovska_cooking подписаны более 90 тысяч пользователей соцсети.

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