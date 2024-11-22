Интересный рецепт голубцов без мяса на Рождество: понравится всем родным

Голубцы - неотъемлемый атрибут украинского Рождественского стола. Само название этого блюда уже указывает на символичность и отождествляется с символом голубя. Голубь для христиан олицетворение Божьей любви, символ красоты, силы и Святого Духа.
На своей тикток-странице Мирослава Пекарюк рассказала, как приготовить вкусные, но постные голубцы, пишет Главред.
Вам нужно:
- 1 маленькая капуста;
- 400 грамм картофеля;
- 20 грамм манной крупы;
- 1 луковица;
- 1 яйцо;
- 1 столовая ложка сметаны;
- 120 миллилитров воды;
- соль и перец - по вкусу.
Как готовить постные голубцы - рецепт
В подсоленную кипящую воду добавляйте манную крупу, постоянно помешивая, пока она не загустеет. После этого отставьте кашу остыть.
Лук мелко нарежьте кубиками и поджарьте на среднем огне до золотистого цвета. Добавьте его к манной каше и тщательно перемешайте.
Картофель натрите на мелкой терке. Осторожно отожмите, чтобы выделился крахмал.
Смешайте картофель с кашей, добавьте сметану, яйцо, соль и перец. Перемешайте до получения однородной массы.
Вырежьте кочан из капусты. Поместите её в полиэтиленовый пакет и отправьте в микроволновую печь на 5 минут. После этого осторожно отделите листья.
Охлажденные листья капусты разрежьте пополам, удалите жесткую серединку. Выложите начинку на каждую половинку и аккуратно заверните в трубочку.
В кастрюлю на дно выложите остатки капусты, сверху осторожно положите голубцы. Залейте их водой, чтобы она покрывала большую часть блюда.
Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов в течение 45 минут.
Как приготовить голубцы с картофелем и манкой - видео:
@kudriava.food ГОЛУБЦЫ С ТЕРТОЙ БУЛЬБОЙ? Третье блюдо в рубрике "Готовлю семейные блюда подписчиков", о котором я много слышала, хотела приготовить, но классного рецепта не было? К счастью, благодаря своей подписчице @ , я воплотила свое желание в реальность? Ингредиенты: - Капуста (маленькая) 1 шт - Картофель 400 г - Манная крупа 20 г - Лук 1 шт - Яйцо 1 шт - Сметана 1 ст. л. - Вода 120 мл - Соль/перец Способ приготовления: 1. В подсоленную кипящую воду добавляем манную крупу, постоянно помешиваем, пока каша не загустеет, и отставляем; 2. Лук нарезаем мелким кубиком, поджариваем его ооооочень немного (до едва золотистого цвета) и перемешиваем с манной кашей; 3. Картофель натираем на мелкой терке (как на драники) и отцеживаем из нее крахмал; 4. Смешиваем картофель с манной кашей, добавляем сметану, соль, перец, яйцо и перемешиваем; 5. Из капусты вырезаем кочан, кладем ее в полиэтиленовый пакет, завязываем, ставим в микроволновую печь на 5 минут, затем убираем листья и оставляем немного остывать; 6. Каждый листок разрезаем пополам, вырезаем серединку, выкладываем на него начинку и аккуратно закручиваем в трубочку (начинка получается жидкой, но не пугайтесь, так должно быть); 7. В кастрюлю на дно кладем остатки капусты, аккуратно выкладываем сверху голубцы, заливаем их водой (чуть больше половины кастрюли), ставим запекаться в духовой шкаф при температуре 180 градусов на 45 мин и оставляем остывать; 8. Поджариваем их на сковороде (лучше всего это делать на следующий день, когда голубцы постоят) с маслом до золотистой корочки, солим и смакуем вместе со сметаной. Начинка здесь такая нежная, что просто не могу вам передать? Это очень вкусное блюдо, которое вы обязательно должны спробувати☺️ А какие голубцы больше всего любите вы?) #kudriavafood#фудблогукраїнською#родинністравипідписників♬ оригинальный звук - Мирослава Пекарюк
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Кто такая Мирослава Пекарюк?
Мирослава Пекарюк - участница кулинарного телешоу "Мастершеф" из Ивано-Франковска. Мирослава обожает готовить мясо и салаты, сочетать интересные вкусы. Мечтает в будущем выпустить свою книгу и делиться крутыми рецептами в соцсетях.
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