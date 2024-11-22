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Интересный рецепт голубцов без мяса на Рождество: понравится всем родным

Мария Николишин
22 ноября 2024, 15:50
198
Замечательный рецепт постных голубцов, которые подойдут для рождественского стола.
Время приготоления Время приготовления: 60 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 20 минут
Порции Порции 4 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Интересный рецепт голубцов без мяса на Рождество: понравится всем родным
Рецепт постных голубцов / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, pixabay

Голубцы - неотъемлемый атрибут украинского Рождественского стола. Само название этого блюда уже указывает на символичность и отождествляется с символом голубя. Голубь для христиан олицетворение Божьей любви, символ красоты, силы и Святого Духа.

На своей тикток-странице Мирослава Пекарюк рассказала, как приготовить вкусные, но постные голубцы, пишет Главред.

Вам нужно:

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  • 1 маленькая капуста;
  • 400 грамм картофеля;
  • 20 грамм манной крупы;
  • 1 луковица;
  • 1 яйцо;
  • 1 столовая ложка сметаны;
  • 120 миллилитров воды;
  • соль и перец - по вкусу.

Как готовить постные голубцы - рецепт

В подсоленную кипящую воду добавляйте манную крупу, постоянно помешивая, пока она не загустеет. После этого отставьте кашу остыть.

Лук мелко нарежьте кубиками и поджарьте на среднем огне до золотистого цвета. Добавьте его к манной каше и тщательно перемешайте.

Картофель натрите на мелкой терке. Осторожно отожмите, чтобы выделился крахмал.

Смешайте картофель с кашей, добавьте сметану, яйцо, соль и перец. Перемешайте до получения однородной массы.

Вырежьте кочан из капусты. Поместите её в полиэтиленовый пакет и отправьте в микроволновую печь на 5 минут. После этого осторожно отделите листья.

Охлажденные листья капусты разрежьте пополам, удалите жесткую серединку. Выложите начинку на каждую половинку и аккуратно заверните в трубочку.

В кастрюлю на дно выложите остатки капусты, сверху осторожно положите голубцы. Залейте их водой, чтобы она покрывала большую часть блюда.

Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов в течение 45 минут.

Как приготовить голубцы с картофелем и манкой - видео:

@kudriava.food ГОЛУБЦЫ С ТЕРТОЙ БУЛЬБОЙ? Третье блюдо в рубрике "Готовлю семейные блюда подписчиков", о котором я много слышала, хотела приготовить, но классного рецепта не было? К счастью, благодаря своей подписчице @ , я воплотила свое желание в реальность? Ингредиенты: - Капуста (маленькая) 1 шт - Картофель 400 г - Манная крупа 20 г - Лук 1 шт - Яйцо 1 шт - Сметана 1 ст. л. - Вода 120 мл - Соль/перец Способ приготовления: 1. В подсоленную кипящую воду добавляем манную крупу, постоянно помешиваем, пока каша не загустеет, и отставляем; 2. Лук нарезаем мелким кубиком, поджариваем его ооооочень немного (до едва золотистого цвета) и перемешиваем с манной кашей; 3. Картофель натираем на мелкой терке (как на драники) и отцеживаем из нее крахмал; 4. Смешиваем картофель с манной кашей, добавляем сметану, соль, перец, яйцо и перемешиваем; 5. Из капусты вырезаем кочан, кладем ее в полиэтиленовый пакет, завязываем, ставим в микроволновую печь на 5 минут, затем убираем листья и оставляем немного остывать; 6. Каждый листок разрезаем пополам, вырезаем серединку, выкладываем на него начинку и аккуратно закручиваем в трубочку (начинка получается жидкой, но не пугайтесь, так должно быть); 7. В кастрюлю на дно кладем остатки капусты, аккуратно выкладываем сверху голубцы, заливаем их водой (чуть больше половины кастрюли), ставим запекаться в духовой шкаф при температуре 180 градусов на 45 мин и оставляем остывать; 8. Поджариваем их на сковороде (лучше всего это делать на следующий день, когда голубцы постоят) с маслом до золотистой корочки, солим и смакуем вместе со сметаной. Начинка здесь такая нежная, что просто не могу вам передать? Это очень вкусное блюдо, которое вы обязательно должны спробувати☺️ А какие голубцы больше всего любите вы?) #kudriavafood#фудблогукраїнською#родинністравипідписників♬ оригинальный звук - Мирослава Пекарюк

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Кто такая Мирослава Пекарюк?

Мирослава Пекарюк - участница кулинарного телешоу "Мастершеф" из Ивано-Франковска. Мирослава обожает готовить мясо и салаты, сочетать интересные вкусы. Мечтает в будущем выпустить свою книгу и делиться крутыми рецептами в соцсетях.

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