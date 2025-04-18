Вместо традиционных блюд: праздничное горячее на пасхальный стол

Язык по этому рецепту буквально тает во рту, а готовить его проще простого. Отменный вариант горячего блюда на пасхальный стол, от которого все будут в восторге.
Кстати, сливки берите только жирные, чтобы они не свернулись от высокой температуры, сообщает Главред со ссылкой на olga_riabenko.
Язык в сливках - рецепт
Ингредиенты:
- Язык говяжий (или свиной) - 1 шт.;
- Морковь – 2 шт.;
- Лук репчатый – 2 шт.;
- Стебель сельдерея – 2 шт.;
- Лист лавровый – 2 шт.;
- Соль – 1 ст. л.;
- Сливки (33%) – 100 мл;
- Горчица в зернах – 2 ст. л.;
- Сыр твердый – 70 г;
- Чеснок – 2 зубчика;
- Орехи грецкие – 50 г;
- Соль, перец – по вкусу
Язык промойте, залейте холодной водой, добавьте соль, лавровый лист, морковь, сельдерей и лук.
Варите приблизительно 3 часа говяжий, а свиной 1,5 часа.
Отваренный язык отправьте в холодную воду и снимите кожицу.
Нарежьте язык на ломтики и выложите в форму для запекания.
В отдельной миске смешайте сливки, горчицу, сыр, соль и перец. Залейте язык и посыпьте измельченными орехами.
Запекайте при температуре 200 градусов 20 минут.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить язык в сливках:
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Кто такая olga_riabenko?
olga_riabenko - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, суперфиналистка Мастер Шеф 12. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На olga_riabenko подписаны более 170 тысяч пользователей соцсети.
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