Вместо традиционных блюд: праздничное горячее на пасхальный стол

Невероятно вкусное блюдо на праздничный стол и не только.

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Язык в сливках - рецепт / коллаж: Главред, фото: скрин instagram.com/olga_riabenko_/

Язык по этому рецепту буквально тает во рту, а готовить его проще простого. Отменный вариант горячего блюда на пасхальный стол, от которого все будут в восторге.

Кстати, сливки берите только жирные, чтобы они не свернулись от высокой температуры, сообщает Главред со ссылкой на olga_riabenko.

Язык в сливках - рецепт

Ингредиенты:

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Язык говяжий (или свиной) - 1 шт.;

Морковь – 2 шт.;

Лук репчатый – 2 шт.;

Стебель сельдерея – 2 шт.;

Лист лавровый – 2 шт.;

Соль – 1 ст. л.;

Сливки (33%) – 100 мл;

Горчица в зернах – 2 ст. л.;

Сыр твердый – 70 г;

Чеснок – 2 зубчика;

Орехи грецкие – 50 г;

Соль, перец – по вкусу

Язык промойте, залейте холодной водой, добавьте соль, лавровый лист, морковь, сельдерей и лук.

Варите приблизительно 3 часа говяжий, а свиной 1,5 часа.

Отваренный язык отправьте в холодную воду и снимите кожицу.

Пасхальный стол / инфографика: Главред

Нарежьте язык на ломтики и выложите в форму для запекания.

В отдельной миске смешайте сливки, горчицу, сыр, соль и перец. Залейте язык и посыпьте измельченными орехами.

Запекайте при температуре 200 градусов 20 минут.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить язык в сливках:

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Кто такая olga_riabenko? olga_riabenko - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, суперфиналистка Мастер Шеф 12. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На olga_riabenko подписаны более 170 тысяч пользователей соцсети.

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