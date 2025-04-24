Массированный удар по Украине и заявления Трампа: главные новости Украины (дайджест)

Новости Украины 24 апреля по состоянию на 22:00: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.

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Главные новости Украины по состоянию на 22:00 24 апреля / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео, ГСЧС Украины

Главные новости Украины по состоянию на 22:00. Подборка Главреда:

Ночная атака на Киев: 9 погибших и десятки пострадавших, под завалами ищут людей

В ночь на 24 апреля страна-агрессор Россия нанесла массированный комбинированный ракетно-дроновой удар по Киеву.

По предварительным данным, погибли 9 человек, 63 - пострадали, 42 человека госпитализировали в больницу, среди них 6 детей, сообщила утром в четверг пресс-служба ГСЧС.

видео дня

В Харькове - 19 "прилетов", город дважды за ночь был под ударом РФ: что известно

В ночь на 24 апреля российская оккупационная армия дважды атаковала Харьков ракетами. Также оккупанты применили дроны. В городе прогремели взрывы.

Как сообщил мэр города Игорь Терехов, в результате одного из ударов, который пришелся на Новобаварский район, выбиты окна в близлежащих многоэтажках.

Взрывы гремели в 8 областях Украины: подробности массированного удара РФ

В результате массированного удара РФ по Украине возникло около 40 очагов возгорания в 9 регионах страны, которые ликвидировали спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Под массированным комбинированным ударом России были Киев и область, Житомирщина, Днепропетровщина, Харьковщина, Полтавщина, Хмельницкая область, Сумщина и Запорожье, написал он в Telegram.

После атаки РФ на Киевщине бушевали пожары, повреждены многоэтажки, склады и авто

В результате вражеской комбинированной атаки по Киевской области в ночь на 24 апреля два человека пострадали. Также повреждены несколько жилых пятиэтажек, магазины, склады, остановка общественного транспорта и автомобили. Об этом сообщил в Telegram глава ОГА Николай Калашник.

По его словам, в Бучанском районе пострадали две женщины. Обе получили острую реакцию на стресс. Вся необходимая помощь оказана на месте.

"Дверей уже нет, и ребенка передо мной нет": киевляне рассказали о страшной ночи 24 апреля

В ночь на 24 апреля российская оккупационная армия нанесла массированный ракетно-дроновой удар по столице Украины. В результате атаки в Киеве есть жертвы, десятки людей пострадали. Жители города рассказали о том, как пережили эту страшную ночь.

По словам киевлян, тревоги они не слышали, а проснулись уже от первого взрыва.

"Я думал, с ним будет легче договориться": Трамп раскритиковал Зеленского

Президент США Дональд Трамп завил, что Кремль якобы готов заключить соглашение о прекращении войны. По его словам, главная проблема - договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Глава Белого дома утверждает, что Москва готова к переговорам, но для достижения мира нужно найти общий язык с Зеленским, что якобы чрезвычайно трудно.

"По моему мнению, Россия готова. Многие говорили, что Россия готова пойти на все. Теперь нам нужно прийти к согласию с Зеленским. Я думал, с ним будет легче договориться, но это оказалось сложнее", - сказал Трамп во время подписания указов в Овальном кабинете.

РФ била сотнями дронов и ракет: Зеленский о последствиях массированного удара

РФ нанесла удар по Украине около 70 ракетами, в том числе баллистическими, а также использовала около 150 ударных беспилотников, заявил президент Владимир Зеленский.

"К сожалению, много разрушений. Продолжаются спасательные операции, разбирают завалы домов. По состоянию на данный момент более 80 человек ранены по всей Украине. Всем оказывается помощь. К сожалению, в Киеве 9 человек погибли. Мои соболезнования родным и близким", - написал он в Telegram.

Восемь жертв, более 70 раненых: в МВД сообщили свежие данные об ударе РФ по Киеву

В результате массированного удара РФ по Киеву погибли восемь человек. Под завалами с высокой вероятностью еще находятся люди. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

По его словам, оккупанты ударили по густонаселенному району столицы - Святошинскому.

"Сегодня в этот жилой район был прилет ракеты. На данный момент эксперты изъяли остатки этой ракеты, отдали соответствующим службам, которые пройдут соответствующую экспертизу и дадут конечный результат, что за ракета была, какая боевая масса", - рассказал Клименко.

Банки изменили проценты по депозитам: сколько украинцы теперь могут заработать

В апреле 2025 года в украинских банках немного повысились ставки по депозитам в гривне. В целом ставки выросли на 1-1,5 процентного пункта.

Самыми выгодными остаются вклады сроком на 6-9 месяцев - в среднем, положив средства на такой срок, можно получить процентную ставку 13,5-14,5% годовых. То есть если положить на такой депозит сумму 10 тыс. грн на полгода, то после уплаты всех налогов вкладчик чистыми получит на руки 560 грн, пишет OBOZ.UA.

Ударят заморозки: Украину накрывает опасная погода

Погода в Украине в пятницу, 25 апреля, будет очень теплой, и даже жаркой. Однако уже в субботу, 26 апреля, начнет поступать значительно более свежий воздух. А в воскресенье низкая температура воздуха охватит всю Украину - ожидается днем +10...+17 градусов.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Также она предупредила о вероятности заморозков на почве.

ВСУ уничтожили одним ударом: в РФ сдетонировали готовые для атак на Украину Шахеды

23 апреля подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны поразили завод по производству ударных БпЛА на территории страны-агрессора России.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире Ранок.LIVE рассказал о новых деталях поражения вражеских дронов. По его словам, ВСУ удалось "подловить" удачный момент и ударить по заводу так, что внутри сдетонировали готовые Шахеды.

F-16 и Mirage ВСУ сбили десятки ракет РФ: новые детали удара врага по Украине

Во время отражения массированного удара РФ Вооруженные силы Украины использовали переданные ранее союзниками истребители F-16 и Mirage, сообщил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Это пилоты F-16, Mirage, они неплохие дали сегодня результаты. Несколько десятков воздушных целей сбито именно нашими украинскими летчиками. Мы хотим еще раз подчеркнуть в Воздушных силах, что эффективность западных самолетов довольно высокая на сегодня", - подчеркнул он в эфире информационного телемарафона.

Погибли родные брат и сестра: Зеленский рассказал о последствиях удара РФ

Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой рассказал о последствиях массированного удара страны-агрессора России по Украине.

Зеленский отметил, что утром наша страна прошла через новую очень масштабную российскую атаку. Более 200 воздушных целей летели на Украину - это ракеты, в том числе баллистические, и ударные дроны.

Взвод из КНДР "покрошили" в ближнем бою: спецотряд ВСУ устроил засаду на Курщине

В Курской области воины 6-го полка Рейнджер Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины провели специальные действия против регулярных войск Северной Кореи.

В результате было уничтожено 25 северокорейцев, которые воевали на стороне РФ, сообщают в Telegram-канале ССО.

Теперь он по карману всем: в Украине резко обвалилась цена на популярный овощ

Цена на тепличные огурцы в Украине продолжает существенно падать. Эта тенденция уже продолжается не один день.

Согласно данным ежедневного мониторинга проекта EastFruit, главными факторами, которые вызвали падение цены на этот овощ, является увеличение объемов выборки в украинских комбинатах и невысокий спрос на овощи.

"Документ уже у Трампа": Зеленский заявил о судьбе оккупированных территорий

24 апреля 2025 года президент Украины Владимир Зеленский провел совместную пресс-конференцию с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. Эта встреча состоялась на фоне массированного ракетного удара по Киеву, в результате которого уже известно о большом количестве раненых, есть погибшие.

Главред собрал главные заявления президента Украины Владимира Зеленского по итогам переговоров с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой.

"Владимир, давайте заключим мир": Трамп резко отреагировал на удары по Киеву

Россия безжалостно атаковала Киев крылатыми ракетами, баллистическими ракетами и ударными дронами типа "Шахед". Американский президент Дональд Трамп отреагировал на эту атаку.

Он заявил, что недоволен этими ударами и призвал стороны заключить мирный договор.

Цена на доллар будет расти, но медленно: МВФ существенно улучшил прогноз по курсу

Международный валютный фонд улучшил прогноз курса доллара к гривне до 2030 года.

Согласно прогнозу, доллар будет стоить 50 гривен только в 2029 году. Об этом сообщается в World Economic Outlook (апрель 2025 года).

Количество жертв удара по Киеву резко возросло - под завалами до сих пор могут быть люди

Количество погибших в результате российского ракетного удара возросло до 10 человек. Кроме того, известно о 90 раненых в результате террористической атаки РФ. Об этом говорится в сообщении ГСЧС и МВД.

За секунду потерял дочь и сына: в Киеве погибли дети украинского врача

Российские оккупанты безжалостно ударили ракетами и дронами по Киеву. Под ударом были жилые дома, в которых тихо спали мирные люди. Эта ночь стала последней для двух детей киевского врача Ярослава Козлова. Об этом рассказывает Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.

В одну секунду Ярослав потерял сына и дочь. Никита родился в 2003 году, а Софийка - в 2005 году.

Трампу передали новый документ по войне в Украине - СМИ раскрыли его суть

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время встречи в Лондоне 23 апреля был подготовлен документ, который касается территорий Украины. Президент отметил, что данный документ был разработан в ответ на озвученное Трампом предложение признать оккупированный Крым частью России и он уже находится "на столе" у президента США. РБК-Украина со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ходом переговоров раскрыли суть этого документа.

В России сгорел многоцелевой истребитель Су-30СМ за 50 миллионов долларов - ГУР

На военном аэродроме в Ростове-на-Дону уничтожен многоцелевой истребитель Су-30СМ. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Очередная акция сопротивления преступному путинскому режиму на России - на территории аэродрома "Ростов-на-Дону Центральный" вспыхнул и сгорел многоцелевой истребитель агрессора Су-30СМ с бортовым номером "35"", - говорится в сообщении.

"Мирный план" Трампа терпит провал: в The Economist назвали главную проблему

Американский президент Дональд Трамп пытается продвинуть свой так называемый мирный план, однако ни Украина, ни Россия, ни европейские страны не заинтересованы в реализации такого механизма.

В материале The Economist говорится о том, что предложения Трампа предусматривают "вознаграждение" для России в виде формального признания аннексии Крыма, прекращения санкций и обещание невступления Украины в НАТО.

У Трампа выдвинут Путину три требования, среди них - территории - Bloomberg

Соединенные Штаты Америки намерены выдвинуть агрессору России ряд требований, направленных на уступки Украине для завершения войны. Речь идет о праве Киева на собственную армию, возвращении Запорожской АЭС под украинский контроль и выводе войск оккупантов из Харьковской области.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники в Вашингтоне, Штаты потребуют от РФ признать право Украины на собственную армию и оборонную промышленность. Пункт должен быть зафиксирован в рамках мирного соглашения, направленного на завершение войны.

Трамп заговорил о дедлайне для мирного соглашения между Украиной и РФ - что известно

Дональд Трамп заявил, что верит в возможность мирного соглашения между Украиной и Россией и убежден, что Путин прислушается к его позиции о прекращении ударов. Кроме того, президент США отметил, что у него есть собственный дедлайн для достижения мирного соглашения между Украиной и РФ. Об этом он заявил во время встречи с премьер-министром Норвегии в Белом доме 24 апреля, передает СІаѕһ Report.

В Третьей штурмовой сделали заявление о замораживании войны и раскрыли планы Путина

Цель России - получить максимально выгодные для себя результаты переговоров, после чего заморозить войну на нужное для Москвы время, усилить оккупационную армию, и снова напасть на Украину. Надо понимать, что Кремль не собирается останавливаться. Об этом заявил заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, подполковник ВСУ Максим Жорин.

В своем Telegram-канале он написал о том, что так называемое пасхальное перемирие и ночные обстрелы Украины 24 апреля - часть одного и того же плана россиян.

Зеленский ответил на обвинения Трампа о якобы вине Украины в начале войны

Президент Владимир Зеленский призвал партнеров из США не перекладывать ответственность за войну на Украину, подчеркнув, что именно Россия является агрессором. Об этом Зеленский в интервью американскому журналисту Бену Шапиро.

Россия ударила по Киеву ракетами из КНДР: Зеленский назвал новые детали обстрела

После очередного массированного ракетного удара по Киеву, унесшего жизни мирных жителей, Украина призывает мир к решительному давлению на Россию и ее союзников. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

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