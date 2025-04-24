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В Харькове - 19 "прилетов", город дважды за ночь был под ударом РФ: что известно

Анна Ярославская
24 апреля 2025, 07:13
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По предварительной информации, два человека ранены в результате российской атаки по Харькову.
Спасатели, Шахед, атака дронов
Ночью РФ атаковала Харьков дронами и ракетами / Коллаж: Главред, фото: t.me/kpszsu, t.me/ihor_terekhov

Кратко:

  • В Харькове ночью гремели взрывы
  • Оккупанты атаковали дронами и ракетами

В ночь на 24 апреля российская оккупационная армия дважды атаковала Харьков ракетами. Также оккупанты применили дроны. В городе прогремели взрывы.

Как сообщил мэр города Игорь Терехов, в результате одного из ударов, который пришелся по Новобаварскому району, выбиты окна в близлежащих многоэтажках.

видео дня

Также есть информация о повреждении частных домов в Основянском районе города.

"Этой ночью Харьков получил семь ракетных ударов", - сообщил Терехов в 02:06.

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Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Позже, по его словам, Харьков отбивал атаку вражеских БАЛА. Был слышен взрыв.

В 04:54 мэр написал, что Харьков во второй раз за ночь находится под атакой крылатых ракет. Были слышны два взрыва.

По предварительной информации, два человека ранены в результате последнего удара по Харькову.

"Один из последних ударов пришелся по району плотной жилой застройки. В нескольких многоэтажках выбиты окна. Там же и двое пострадавших. Обследование мест вражеских ударов продолжается", - сообщил утром в четверг Терехов.

Терехов также сообщил, что оккупанты ударили по производственному предприятию города Харькова. Возле частных жилых домов и в многоэтажных жилых домах сейчас работает коммунальная служба и проверяет все коммуникации.

"Очень неспокойная ночь. В Харькове было попадание 7 крылатых ракет. Кроме этого было попадание и 12 "Шахедов", - отметил он.

Смотрите видео - Терехов рассказал о последствиях удара РФ по Харькову:

Скриншот

Атака РФ на Украину в ночь на 24 апреля 2025 - что известно

Как писал Главред, Россия атаковала Украину крылатыми ракетами "Калибр" из Черного моря. Также с аэродрома "Оленья" взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95мс.

Оккупанты нанесли массированный удар по Киеву и Харькову. В нескольких районах зафиксировано падение обломков, пожары в жилых домах, гаражах и авто.

В Харькове в результате по меньшей мере семи ракетных ударов повреждены частные дома. Впоследствии город атаковали дроны.

По данным ГосЧС, в результате атаки РФ в Киеве погибли 9 человек, 63 - пострадали, 42 человека госпитализировали в больницу, среди них 6 детей. По состоянию на утро в пяти районах столицы продолжается ликвидация последствий ночного обстрела.

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