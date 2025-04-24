В Харькове - 19 "прилетов", город дважды за ночь был под ударом РФ: что известно

Кратко:
- В Харькове ночью гремели взрывы
- Оккупанты атаковали дронами и ракетами
В ночь на 24 апреля российская оккупационная армия дважды атаковала Харьков ракетами. Также оккупанты применили дроны. В городе прогремели взрывы.
Как сообщил мэр города Игорь Терехов, в результате одного из ударов, который пришелся по Новобаварскому району, выбиты окна в близлежащих многоэтажках.
Также есть информация о повреждении частных домов в Основянском районе города.
"Этой ночью Харьков получил семь ракетных ударов", - сообщил Терехов в 02:06.
Позже, по его словам, Харьков отбивал атаку вражеских БАЛА. Был слышен взрыв.
В 04:54 мэр написал, что Харьков во второй раз за ночь находится под атакой крылатых ракет. Были слышны два взрыва.
По предварительной информации, два человека ранены в результате последнего удара по Харькову.
"Один из последних ударов пришелся по району плотной жилой застройки. В нескольких многоэтажках выбиты окна. Там же и двое пострадавших. Обследование мест вражеских ударов продолжается", - сообщил утром в четверг Терехов.
Терехов также сообщил, что оккупанты ударили по производственному предприятию города Харькова. Возле частных жилых домов и в многоэтажных жилых домах сейчас работает коммунальная служба и проверяет все коммуникации.
"Очень неспокойная ночь. В Харькове было попадание 7 крылатых ракет. Кроме этого было попадание и 12 "Шахедов", - отметил он.
Смотрите видео - Терехов рассказал о последствиях удара РФ по Харькову:
Атака РФ на Украину в ночь на 24 апреля 2025 - что известно
Как писал Главред, Россия атаковала Украину крылатыми ракетами "Калибр" из Черного моря. Также с аэродрома "Оленья" взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95мс.
Оккупанты нанесли массированный удар по Киеву и Харькову. В нескольких районах зафиксировано падение обломков, пожары в жилых домах, гаражах и авто.
В Харькове в результате по меньшей мере семи ракетных ударов повреждены частные дома. Впоследствии город атаковали дроны.
По данным ГосЧС, в результате атаки РФ в Киеве погибли 9 человек, 63 - пострадали, 42 человека госпитализировали в больницу, среди них 6 детей. По состоянию на утро в пяти районах столицы продолжается ликвидация последствий ночного обстрела.
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