РФ атакует Украину 'Калибрами', в небе - бомбардировщики Ту-95: где угроза удара

В ночь на 24 апреля российские оккупанты осуществили запуск крылатых ракет типа "Калибр" из акватории Черного моря по территории Украины. Также состоялся взлет группы бортов Ту-95мс с аэродрома "Оленья". Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы.
"Из акватории Черного моря зафиксированы пуски "Калибров", - предупредили военные.
Сейчас зафиксирована группа ракет, которые уже находятся в воздушном пространстве Украины. По информации мониторинговых каналов, около 8 ракет движется через Николаевскую область в направлении Кировоградщины.
В 0:56 Воздушные силы сообщили, что группа ракет находится в Черкасской области и держит курс на Киевскую область. Также ракета на западе Днепропетровщины направляется на восток, а ракета с севера Кировоградщины движется в направлении Черкасской области.
По состоянию на 1:01 группа ракет находится на Киевщине - в районе Белой Церкви. С Кагарлыка ракетные двигаются на Киев. Ракета на севере Днепропетровщины курсирует на Харьковщину, а из Черкасской области - на Киевщину.
Около 1:05 военные ПС сообщили об угрозе баллистического вооружения с востока.
"Скоростная на Киев с востока", - говорится в сообщении.
В 1:36 Воздушные силы предупредили, что произошли пуски крылатых ракет с самолетов стратегической авиации РФ.
Взлет Ту-95МС с аэродрома "Оленья"
В то же время мониторинговые каналы сообщили о вылете 3 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с российского военного аэродрома "Оленья" в Мурманской области. Именно эти самолеты чаще всего применяются Россией для запуска ракет Х-101/Х-555 по украинским городам.
Если этот вылет является боевым, то, по прогнозам, запуск ракет состоится ориентировочно между 03:30 и 04:30. Вход крылатых ракет в воздушное пространство Украины - около 04:30-05:30.
Атаки РФ по Украине - новости по теме
Напомним, в ночь на 1 апреля Россия не наносила удары дронами-камикадзе по Украине. Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак предположил, что враг накапливает беспилотники для будущих массированных атак.
Как сообщал Главред, разведка НАТО фиксирует активное производство ракет в России. Враг накапливает ракеты для будущих массированных ударов, несмотря на временное уменьшение атак. Кроме собственного производства, Москва закупает ракеты у Северной Кореи.
Вечером 22 апреля Россия атаковала Украину дронами-камикадзе. Под удар попали Одесса, Полтава, Харьков и Киевская область. В Одессе в результате удара вспыхнули пожары, пострадали два человека, повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.
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Воздушные силы Вооруженных сил Украины
Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.
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