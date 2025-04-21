Пасхальное перемирие завершилось, РФ запустила ракеты и дроны: где прогремели взрывы

Кратко:
- РФ атаковала Украину дронами и ракетами
- Взрывы прогремели в ряде городов
В ночь на 21 апреля российская оккупационная армия завершила так называемое пасхальное перемирие и устроила комбинированную ракетно-дроновую атаку по территории Украины.
В 04:55 Воздушные силы ВСУ сообщили о движении скоростных целей из акватории Черного моря в направлении Николаевской области. Жителей Херсона и Николаева попросили пройти в укрытие.
В 04:59 мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о взрывах в городе.
"В Николаеве были слышны взрывы", - написал он.
Также Воздушные силы сообщили о ракетной опасности для центральных областей страны.
Суспільне. Херсон сообщило о взрывах в Херсоне.
Суспільне. Черкассы сообщило о взрывах в Черкассах.
Взрывы в Киеве
Утром 21 апреля в столице были слышны звуки взрывов. РФ пыталась атаковать столицу дронами.
Первые звуки взрывов в столице были слышны примерно в 04:49. Перед этим В ВС ВСУ предупреждали, что беспилотники летят на Киев с северо-востока. Также информацию подтвердили в Киевской городской военной администрации.
"В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных БПЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - говорилось в сообщении в 04:41.
Перемирие на фронте - что известно
Как писал Главред, в субботу российский диктатор Владимир Путин объявил о так называемом "Пасхальном перемирии", которое должно было продлиться с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.
Глава Кремля сообщил в тот день, что якобы приказал остановить абсолютно все боевые действия.
Во время так называемого "перемирия", с позднего вечера субботы на протяжении всего воскресенья - ни в одной области Украины не было воздушной тревоги.
Несмотря на обещания Кремля, штурмы и столкновения на фронте продолжаются. Кроме того, российские оккупанты на Харьковском направлении накапливают силы. Вероятно, противник под прикрытием "перемирия" хочет возобновить активные штурмы на этом участке фронта.
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