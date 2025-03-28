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Перемирия до 20 апреля не будет: Коваленко назвал причины

Анна Ярославская
28 марта 2025, 11:02
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Россия срывает переговоры по мирному урегулированию, которые пытается навязывать Вашингтон.
Александр Коваленко, ВСУ
Александр Коваленко оценил шансы на заключения перемирия до Пасхи / Коллаж: Главред, фото: Facebook Александр Коваленко, 43 отдельная механизированная бригада

Вы узнаете:

  • Удастся ли Трампа реализовать мирный план до Пасхи
  • Почему РФ необходимо перемирие, но она не может на него пойти

Достичь соглашения о перемирии между Россией и Украиной до 20 апреля невозможно. Такое мнение озвучил военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко и назвал причины.

Во-первых, он призвал обратить внимание на то, как прошел очередной этап переговоров в Саудовской Аравии, в Эр-Рияде.

"Американская и российская делегации общались более 12 часов, но безрезультатно. Ни по одному вопросу не было достигнуто никаких договоренностей, которые бы позволили по итогам разговора созвать пресс-конференцию. По сути, по итогам обществу отчитались в таком формате – мол, "мы поговорили, и поговорили хорошо", и все, никаких сообщений о принятых решениях, следующих шагах и планах, дорожной карте", - сказал Коваленко во время чата на Главреде.

Он считает, что данную ситуация нельзя считать провалом. На самом деле это именно тот процесс, который и ожидался.

"Россия срывает переговоры по мирному урегулированию, которые пытается навязывать Вашингтон. Ведь Дональд Трамп свято верит, что он может быть миротворцем и способен успокоить Россию. Но это невозможно, этого не будет", - сказал эксперт.

Коваленко объяснил, что в зоне боевых действий Россия не выполнила задач оперативного и оперативно-тактического значения, которые ставились перед российской армией на 2024 год.

"Противник планировал полностью срезать Кураховский выступ. Оккупанты это сделали? Нет. Россия планировала захват Покровска или хотя бы начало городских боев. Российские войска это сделали? Нет, для этого даже условия не созданы, более того, линия боестолкновения там стабилизирована, и Силы обороны Украины время от времени проводят контратаки и возвращают позиции под свой контроль", - привел он примеры.

Также армии РФ не удалось оккупировать Торецкую агломерации и Часовом Яр, открыть Константиновское направление, возобновить боевые действия на Северском направлении, выйти на правый берег реки Оскол, а также установить полный контроль над левым берегом реки Черный Жеребец.

"Все это были планы на 2024 год. И они не выполнены. Как при таких условиях Москва может согласиться на перемирие? При этом Россия действительно заинтересована в перемирии, чтобы иметь возможность восстановить свой ресурс", - считает Коваленко.

Поэтому для РФ сложилась патовая ситуация. С одной стороны, ей нужно перемирие, чтобы восстановить ресурс, мобилизовать как можно больше человеческого потенциала, восстановить механизированную компоненту, чтобы с новыми силами через полгода-год начать новую волну более масштабных боевых действий в Украине. Но в то же время пойти на это перемирие она не может, потому что не выполнены перечисленные задачи в зоне боевых действий.

Кроме того, у России есть проблемы с Курской и Белгородской областями, где ВСУ проводят операцию.

"На мой взгляд, администрация Дональда Трампа нереалистично оценивает события, разворачивающиеся в зоне боевых действий в Украине, более того, она даже не пытается это делать, а просто произносит пафосные заявления о мире, миротворчестве и достижении перемирия, особенно к такой дате, как Пасха. Но до такой даты достичь перемирия вообще нереалистично", - резюмировал обозреватель группы Информационное сопротивление.

Смотрите видео - Александр Коваленко рассказал о перспективах перемирия:

Перемирие между Россией и Украиной - последние новости

Как писал Главред, президент Владимир Зеленский заявил, что США считают, что договоренности, достигнутые во время переговоров в Саудовской Аравии о прекращении огня на море и в энергетическом секторе, выполняются, но на самом деле это не так. Украина готовит официальное обращение к США о нарушении режима тишины.

Советник украинского президента Дмитрий Литвин заявил вечером 27 марта, что за сутки подтверждены по меньшей мере два удара российской оккупационной армии, которые повредили энергоинфраструктуру в Украине.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Россия готова согласиться на прекращение огня в Черном море, но в обмен на снятие санкций.

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что не исключает ослабления санкций против России в обмен на согласие на прекращение огня в Черном море. Возможна и противоположная ситуация - ограничения могут быть усилены.

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Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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