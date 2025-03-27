США могут как усилить, так и ослабить санкции против РФ: Бессент назвал условия

Американские власти готовы рассматривать вероятность повторного присоединения России к международной банковской системе SWIFT.

https://glavred.info/war/ssha-mogut-kak-usilit-tak-i-oslabit-sankcii-protiv-rf-bessent-nazval-usloviya-10650812.html Ссылка скопирована

Скотт Бессент сказал, будут ли снимать санкции с РФ / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, ua.depositphotos.com

Кратко:

Санкции против РФ могут быть как усилены, так и ослаблены

Все будет зависеть от действия российских властей

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что не исключает ослабления санкций против России в обмен на согласие на прекращение огня в Черном море. Возможна и противоположная ситуация - ограничения могут быть усилены.

По словам Бессента, "ничего не исключено", но от дальнейших действий российских властей будет зависеть, "будут ли санкции усиливаться или ослабляться".

видео дня

Министр финансов также заявил в интервью Fox news, что американские власти готовы рассматривать вероятность повторного присоединения РФ к международной банковской системе SWIFT в контексте урегулирования войны в Украине.

Одновременно с этим он сказал, что Дональд Трамп будет готов усилить санкции против РФ, если это даст ему преимущество на переговорах.

"Президент Трамп, я думаю, без колебаний усилит санкции, если это даст ему преимущество на переговорах", – сказал американский министр финансов.

Чиновник добавил, что на данный момент обсуждать возможное ослабление санкций против РФ рано.

Переговоры в Саудовской Аравии - результаты / Инфографика: Главред

Перемирие в Черном море - последние новости

Как писал Главред, в Саудовской Аравии 23-25 марта прошли переговоры между делегациями США, Украины и РФ относительно возможного перемирия в Черном море. Администрация Дональда Трампа положительно оценила результаты встречи. Россия согласилась обеспечить безопасное судоходство в Черном море и прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру Украины.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Россия готова согласиться на прекращение огня в Черном море, но в обмен на снятие санкций.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет взять под контроль стратегически важный продуктовый коридор в Черном море. Однако у врага не получится этого сделать. По его словам, для РФ прекращение огня в Черном море важно, ведь оккупанты уже давно не контролируют этот коридор.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред