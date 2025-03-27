США могут как усилить, так и ослабить санкции против РФ: Бессент назвал условия

Кратко:
- Санкции против РФ могут быть как усилены, так и ослаблены
- Все будет зависеть от действия российских властей
Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что не исключает ослабления санкций против России в обмен на согласие на прекращение огня в Черном море. Возможна и противоположная ситуация - ограничения могут быть усилены.
По словам Бессента, "ничего не исключено", но от дальнейших действий российских властей будет зависеть, "будут ли санкции усиливаться или ослабляться".
Министр финансов также заявил в интервью Fox news, что американские власти готовы рассматривать вероятность повторного присоединения РФ к международной банковской системе SWIFT в контексте урегулирования войны в Украине.
Одновременно с этим он сказал, что Дональд Трамп будет готов усилить санкции против РФ, если это даст ему преимущество на переговорах.
"Президент Трамп, я думаю, без колебаний усилит санкции, если это даст ему преимущество на переговорах", – сказал американский министр финансов.
Чиновник добавил, что на данный момент обсуждать возможное ослабление санкций против РФ рано.
Перемирие в Черном море - последние новости
Как писал Главред, в Саудовской Аравии 23-25 марта прошли переговоры между делегациями США, Украины и РФ относительно возможного перемирия в Черном море. Администрация Дональда Трампа положительно оценила результаты встречи. Россия согласилась обеспечить безопасное судоходство в Черном море и прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру Украины.
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Россия готова согласиться на прекращение огня в Черном море, но в обмен на снятие санкций.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет взять под контроль стратегически важный продуктовый коридор в Черном море. Однако у врага не получится этого сделать. По его словам, для РФ прекращение огня в Черном море важно, ведь оккупанты уже давно не контролируют этот коридор.
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