'Мы за это боремся': Зеленский сказал, для чего РФ на самом деле морское перемирие

Украина контролирует ситуацию в Черном море, часть Черноморского флота России уничтожена, отметил президент.

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Россия хочет контролировать продуктовый коридор / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Главное из заявления Зелесского:

Украина контролирует ситуацию в Черном море

Россия стремится контролировать продуктовый коридор в Черном море

РФ не удастся захватить контроль над ним

Россия хочет взять под контроль стратегически важный продуктовый коридор в Черном море. Однако у врага не получится этого сделать. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Eurovision News.

По его словам, для РФ прекращение огня в Черном море важно, ведь оккупанты уже давно не контролируют этот коридор.

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"Мы за это боремся, потому что это шаг к окончанию войны, но мы контролируем ситуацию в Черном море. Часть их Черноморского флота на дне, или они спрятаны, и это то, что на сегодня происходит. Они были готовы идти на прекращение огня по энергетике, если это энергетика и Черное море", - пояснил Зеленский.

Президент также отметил, что Украина была готова к полному прекращению огня, ведь это является еще одним шагом к окончанию войны.

"Мы в целом были готовы на полное прекращение огня. Ок, с Черным морем мы соглашаемся. Они хотят просто запрыгнуть в контроль продуктового коридора, им это не удастся, мы в этом абсолютно уверены", - подчеркнул глава государства.

Перемирие в Черном море - новости по теме

Напомним, в Саудовской Аравии 23-25 марта прошли переговоры между делегациями США, Украины и РФ относительно возможного перемирия в Черном море. Администрация Дональда Трампа положительно оценила результаты встречи. Россия согласилась обеспечить безопасное судоходство в Черном море и прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру Украины.

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил, что США должны принять меры в случае нарушения Россией морского перемирия. Он также отметил, что Вашингтон может привлечь сторонние страны, в частности Саудовскую Аравию, для мониторинга ситуации.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 25 марта Россия не атаковала энергетические объекты Украины, и Украина также не наносила удары по российской энергетике. Однако, оккупанты совершили атаки на другую гражданскую инфраструктуру, выпустив более сотни дронов.

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Режим прекращения огня в Украине Президент Украины Владимир Зеленский 14 марта заявил, что Киев получил американское предложение о прекращении огня в небе, на море и на фронте. По его словам, эта инициатива может стать основой для быстрого движения к безопасности, завершения войны и установления надежного мира. Также президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с прекращением огня в Украине развивается положительно. США достигли соглашения о перемирии с Украиной и работают над аналогичной договоренностью с Россией. В свою очередь премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Владимиру Путину нельзя позволять манипулировать вопросом прекращения огня. Он отметил, что Кремль игнорирует предложения Дональда Трампа, что свидетельствует о несерьезности намерений Москвы относительно мира.

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