'Он скоро умрет - это факт': Зеленский заинтриговал заявлением о конце Путина

Зеленский отметил, что неизвестно, прекращение атак на энергетику было случайностью или результатом определенных договоренностей.

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Путин скоро умрет, и война закончится / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в YouTube

Ключевые тезисы Зеленского:

Путин скоро умрет, это будет означать завершение войны

Россия не атаковала украинские энергетические объекты, но осуществила удары по гражданской инфраструктуре

Украина согласилась на прекращение огня, чтобы показать, что Путин не хочет закончить войну

Лидер России Владимир Путин скоро умрет, а это будет означать завершение войны. Кремлевский диктатор боится собственного общества и его дестабилизации, а также потери своей власти. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Eurovision News.

Президент подчеркнул, что Путин боится прежде всего собственного общества и его дестабилизации. По его словам, никто извне не способен вызвать этот процесс - это произойдет из-за действий самого Путина.

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Зеленский считает, что дестабилизация в России может усилиться благодаря давлению на Путина со стороны международных партнеров Украины. Кроме того, он подчеркнул страх российского диктатора потерять свою власть. Президент отметил, что это вопрос не только политической стабильности, но и возраста самого Путина.

"Он умрет скоро - и это факт. И все закончится. Он может закончить вопрос до того, как закончит свою безопасную и неудачную историческую жизнь. Вот чего он боится. Я моложе Путина. Ставьте на меня, у меня лучшая перспектива", - сказал Зеленский.

Еще один страх Путина, по словам Зеленского, - остаться в политической изоляции. Однако, несмотря на попытки изолировать Кремль, некоторые страны Глобального Юга продолжают контактировать с ним, что затрудняет полную изоляцию.

"Потому что в момент, когда была политическая изоляция, я считаю, что опять таки Глобальный юг при всем уважении - они его (Путина - Главред) не изолировали, а продолжали иметь с ним контакты", - отметил украинский лидер.

Энергетическое перемирие

Говоря о последних событиях, президент сообщил, что минувшей ночью Россия не наносила ударов по украинским энергетическим объектам, а Украина в ответ не атаковала российскую энергетику. В то же время, оккупанты совершили атаки на другую гражданскую инфраструктуру, выпустив более сотни дронов.

"Сегодня ночью не было атак на энергетику, а были атаки на другую гражданскую инфраструктуру. Безусловно, это трагедия, что "русские" все равно атаковали - и более сотни дронов. Но мы должны быть честными и поэтому ударов по энергетике сегодня ночью не было. А Украина не отвечала по энергетике также", - отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что неизвестно, прекращение атак на энергетику было случайностью или результатом определенных договоренностей.

"Никто не говорит, что это какая-то константа, им (РФ - Главред) просто нельзя верить. Поэтому и надо было договариваться сразу, чтобы не бить по любой инфраструктуре гражданской, потому что это легче мониторить", - добавил Зеленский.

По его мнению, если речь идет о возможных договоренностях, важно понимать, какая страна будет мониторить режим прекращения огня и кто готов взять на себя ответственность за соблюдение условий. Зеленский подчеркнул, что Украина ожидает "от Соединенных Штатов Америки на это".

Результаты первого раунда переговоров в Саудовской Аравии / Инфографика: Главред

Прекращение огня

Зеленский заявил, что Украина согласилась на безусловное прекращение огня, чтобы продемонстрировать нежелание Владимира Путина завершить войну. По его словам, российская пропаганда сильно повлияла на страны Ближнего Востока, которые обвиняли Украину в нежелании достичь мира.

"Есть Middle East (Ближний Восток - Главред). Который всегда рассказывал мне тет-а-тет, в других разговорах, что Путин готов к прекращению огня, к безусловному. Это Украина не хочет окончания войны. Это Украина не хочет мира. То есть там "русская" пропаганда поработала очень сильно. И я такими шагами четко очень показал, что мы готовы к прекращению огня, но вы сейчас увидите, что Путин не готов", - отметил он.

Президент также рассказал, что после этого решения состоялись контакты со странами Ближнего Востока и Глобального Юга, которые ранее с Украиной "не очень разговаривали, потому что балансировали между нами и русскими". Он признался, что хотел бы, чтобы США оказывали давление на Путина санкциями, когда тот отказался прекращать огонь.

Частичное перемирие - новости Украины

Напомним, в Саудовской Аравии завершились переговоры между делегациями США, Украины и РФ относительно возможного перемирия в Черном море. В администрации Дональда Трампа положительно оценили результаты встречи. Россия согласилась обеспечить безопасное судоходство в Черном море и прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру Украины.

Также США должны принять меры в случае нарушения Россией морского перемирия, заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква. Он отметил, что Вашингтон может привлечь сторонние страны для мониторинга ситуации, в частности Саудовскую Аравию.

Как сообщал Главред, Украина и США согласовали перечень энергетических объектов, которые не может атаковать Россия во время частичного прекращения огня. Перечень охватывает энергетическую инфраструктуру, но без объектов нефтедобычи, на которые Россия часто наносит удары.

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Режим прекращения огня в Украине Президент Украины Владимир Зеленский 14 марта заявил, что Киев получил американское предложение о прекращении огня в небе, на море и на фронте. По его словам, эта инициатива может стать основой для быстрого движения к безопасности, завершения войны и установления надежного мира. Также президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с прекращением огня в Украине развивается положительно. США достигли соглашения о перемирии с Украиной и работают над аналогичной договоренностью с Россией. В свою очередь премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Владимиру Путину нельзя позволять манипулировать вопросом прекращения огня. Он отметил, что Кремль игнорирует предложения Дональда Трампа, что свидетельствует о несерьезности намерений Москвы относительно мира.

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