Три категории украинцев могут выйти на пенсию после 15 лет стажа: кто имеет на это право

Имея 15 лет стажа, можно получить пенсию раньше всех. Но на это имеют право только три категории украинцев.

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Три категории украинцев могут выйти на пенсию после 15 лет стажа/ коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Кратко:

Три категории украинцев могут выйти на пенсию, имея 15 лет стажа

В ПФУ объяснили, кто именно имеет на это право

Три категории украинцев имеют право выйти на пенсию, имея 15 лет стажа. В Пенсионном фонде Украины разъяснили, кого именно это касается, говорится в материале издания "Соцпортал".

Отмечается, что для получения пенсии в 2025 году украинцам надо иметь установленный законом страховой стаж. Так, чтобы в 2025 году 60-летний человек мог выйти на пенсию, он должен иметь минимум 32 года страхового стажа. Украинцы, которые имеют стаж от 22 до 31 года, могут оформить пенсию в 63 года, а со стажем всего 15 лет - в 65 лет.

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Однако несколько категорий украинцев могут выйти на пенсию в 50 лет, имея стаж всего 15 лет. Это касается таких категорий граждан:

женщины с 15-летним стажем, которые родили и воспитали пятерых и более детей до шести лет,

матери детей с инвалидностью с детства, которые имеют 15-летний стаж,

матери тяжелобольных детей без официального инвалидного статуса, которые имеют такой же стаж.

Также в издании напомнили, что минимальный страховой стаж для выхода на пенсию в 60 лет будет увеличиваться на 1 год ежегодно до 2028 года, когда он достигнет 35 лет.

Кроме этого отмечается, что пенсия по возрасту назначается со дня обращения человека, если оно произошло не позднее трех месяцев с момента достижения пенсионного возраста. Но при определенных условиях пенсию могут начислить даже автоматически. Это может произойти при условии, что в реестре застрахованных лиц есть полные данные о стаже человека до 2004 года, а заявитель достиг 60 лет и имеет необходимый стаж.

Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию/ Инфографика: Главред

Пенсии в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в Украине утвердили показатель, который повлияет на все пенсии и индексации. Рост средней зарплаты может существенно повысить пенсии в 2025 году.

Также ранее сообщалось, что некоторые из пенсионеров могут получить до 2,3 тысяч грн приятных бонусов - кто из пенсионеров получит прибавку в июне. Граждане в возрасте от 70 до 80 лет получат ежемесячные доплаты за возрастной предел, а также одинокие люди, нуждающиеся в уходе, и те, кто воспитывал детей.

Напомним, Главред ранее рассказал, кто может почетно выйти на пенсию в Украине уже с 45 лет. Стандартный пенсионный возраст в Украине - 60, 63 или 65 лет, в зависимости от страхового стажа, однако есть исключения.

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Что известно о Пенсионном фонде Пенсионный фонд создан для реализации государственной политики по вопросам пенсионного обеспечения, общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и общеобязательного государственного социального страхования от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, а также повлекших потерю трудоспособности. Фонд ведет учет лиц, подлежащих общеобязательному государственному социальному страхованию и лиц, имеющих право на льготы, а также реализует государственную политику в сфере предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату услуг ЖКХ, говорится на официальном сайте ПФУ.

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