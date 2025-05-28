Цены упали на 20%: в Украине резко дешевеет один из самых популярных овощей

Несмотря на падение цен, капуста все еще в 3,6 раза дороже, чем в прошлом году.

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Фермеры вынуждены снижать цены на капусту / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Кратко:

В Украине дешевеет ранняя белокочанная капуста

Цена на конец мая: 24-32 грн/кг

Причина удешевления - избыток и слабые темпы сбыта

В Украине снижаются цены на раннюю белокочанную капусту. Стоимость овоща падает из-за сезонного увеличения предложения и низкого спроса. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

В конце мая фермеры реализуют капусту урожая 2025 года по цене от 24 до 32 грн за килограмм (эквивалентно $0,58-0,77/кг). Это примерно на 20% дешевле, чем неделю назад.

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Основной причиной снижения стоимости является избыточное предложение на рынке. Большинство хозяйств уже начали массовые отгрузки ранней капусты, что создает конкурентную среду и заставляет производителей снижать цены, чтобы реализовать продукцию вовремя. К тому же темпы сбыта остаются невысокими, что углубляет дисбаланс между спросом и предложением.

Розничные цены в супермаркетах:

Novus - 48,99 грн/кг

Сильпо - от 44 грн/кг (со скидкой)

АТБ - 39,89 грн/кг (также по акционной цене)

Несмотря на временное удешевление, капуста нового урожая остается существенно дороже, чем год назад. Ее стоимость в среднем в 3,6 раза выше, чем в этот же период 2024 года.

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Цены на продукты - новости Украины

Как сообщал Главред, на украинских рынках цены на клубнику постепенно снижаются из-за увеличения поставок, особенно из западных регионов. Однако стоимость остается значительно выше, чем в прошлом году - в среднем на 25-45%.

Также в Украине начали снижаться цены на черешню - средняя стоимость упала с 200 до 150 грн/кг. Однако даже после удешевления цены остаются рекордно высокими за последнее десятилетие.

Кроме этого, резко выросли цены на молодой картофель - по состоянию на конец мая он стоит от 69,90 до 93 грн/кг. Средняя цена составляет 84,30 грн, что вдвое больше, чем в апреле.

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