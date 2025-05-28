Кто может почетно выйти на пенсию в Украине уже с 45 лет

Стандартный пенсионный возраст в Украине - 60, 63 или 65 лет, в зависимости от страхового стажа, однако есть исключения.

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Какие профессии позволяют уйти раньше / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

Право на досрочную пенсию имеют лица, которые работали в тяжелых, опасных или вредных условиях

Некоторые категории, как работники авиации, могут выйти на пенсию уже с 45 лет при наличии необходимого стажа

В Украине существуют определенные категории лиц, которые имеют право выйти на пенсию не по достижении 60 лет, а значительно раньше - даже в 45 лет. Об этом информирует Пенсионный фонд Украины.

Это касается профессий, которые предусматривают тяжелые или опасные условия труда, приводящие к преждевременной утрате профессиональной трудоспособности. Таким гражданам назначается пенсия за выслугу лет, что позволяет им оформить выплаты раньше общего пенсионного возраста.

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Среди тех, кто имеет право на такую привилегию:

военные, которые служили не менее 25 лет в Вооруженных силах, Нацгвардии, пограничной службе или других силовых структурах;

преподаватели с 25-летним стажем в школах и высших учебных заведениях, правоохранители (включая сотрудников полиции, СБУ, ГБР);

спасатели ГСЧС;

лица, которые работали в авиации или участвовали в летно-испытательных операциях (для мужчин необходимый стаж составляет 25 лет, для женщин - 20);

шахтеры, металлурги, медики с 25-летним стажем;

профессиональные спортсмены, которые входили в состав национальных команд в течение шести или более лет;

работники предприятий с вредными условиями - химической, металлургической, атомной промышленности и других отраслей при условии наличия необходимого страхового стажа.

Отдельные нормы предусмотрены для родителей:

Женщин, которые родили и воспитали не менее пяти детей до шести лет, могут оформить пенсию в 50 лет при наличии 15 лет стажа; Мужчин, которые самостоятельно воспитали пятерых и более детей, имеют право на пенсию с 55 лет, если отработали не менее 20 лет.

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Выплаты пенсий в Украине - что известно

Как сообщал Главред, в Украине утвердили новый показатель, который повлияет на расчет пенсий и индексаций. Как результат, ожидается, что рост средней зарплаты может существенно повысить пенсии в 2025 году.

Некоторых пенсионеров также ждет приятный сюрприз. Эксперты объяснили, кому будет начислена дополнительная прибавка более 500 гривен.

Примечательно, что украинцам повысят пенсии после выполнения определенного требования. Эта доплата будет назначена автоматически, без необходимости личного обращения в Пенсионный фонд.

Больше экономических новостей:

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) Пенсионный фонд Украины - центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой общего обязательного государственного пенсионного страхования; проводит сбор, аккумуляцию и учет страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объеме финансирование и выплату пенсий, социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины; обеспечивает выплату пенсий и социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины

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