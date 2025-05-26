Неожиданный плюс к пенсии: кому повезет получить более 500 грн надбавки

Чтобы получить доплату к пенсии, следует обратиться в ПФУ по месту регистрации и заполнить соответствующие документы.

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Кому предусмотрена доплата к пенсии / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете в материале:

Кто из украинцев может получить прибавку к пенсии

Как подать заявку на получение доплаты

Пенсионеры в Украине могут получить приятный бонус к пенсии в размере 590 гривен. Надбавка предусмотрена для определенных категорий пожилых людей, пишет портал На пенсии.

Надбавку в размере 590 гривен могут получить участники боевых действий и их близкие родственники. Эта сумма равна 25% прожиточного минимума для людей, утративших трудоспособность, как предусмотрено в законе "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

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Получить ее могут пенсионеры, которые имеют один из следующих документов:

удостоверение участника боевых действий;

удостоверение человека с инвалидностью вследствие войны;

удостоверение члена семьи погибшего военнослужащего;

удостоверение пострадавшего участника Евромайдана.

Для получения 590 гривен доплаты, нужно обратиться в Пенсионный фонд по месту регистрации, заполнить заявление и предоставить подтверждающие документы.

Стоит отметить, что в 2025 году прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, составляет 2 361 гривну.

Какие документы надо подать для выхода на пенсию / Инфографика: Главред

Выплата пенсий в Украине - последние новости

Как писал Главред, украинцы, достигшие 65-летнего возраста, могут рассчитывать на повышение пенсионной выплаты, если выполнен ряд условий. Такая доплата предусмотрена для обеспечения минимальной социальной защиты пожилых людей, чья пенсия не дотягивает до определенного порога.

Недавно глава комитета Верховной Рады по финансовым, налоговым и таможенным вопросам Даниил Гетманцев акцентировал внимание на важности повышения минимального пенсионного обеспечения в Украине. Он считает, что текущий уровень в 2 300 грн является недостаточным и его необходимо увеличить хотя бы до 4 000 грн.

Напомним, самая маленькая пенсия в Украине - социальная. Ее получают граждане без необходимого трудового стажа или те, кто не работал. Размер такой пенсии - 2 361 грн (прожиточный минимум на 2025 год).

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